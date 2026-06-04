深圳地鐵2號線13推介！新商場+4A級仙湖植物園+海洋世界+老街美食

深圳地鐵2號線｜蓮塘口岸與深圳地鐵2號線相連，大家搭地鐵到各站景點遊玩均十分方便！沿線有大劇院站（近羅湖口岸）、崗廈北站／市民中心站（近褔田口岸）、後海站（近深圳灣口岸），大家經不同口岸過關，皆可輕鬆乘搭到2號線的站點，立即睇深圳地鐵2號線沿線有乜玩！



蓮塘口岸與深圳地鐵2號線相連，方便大家搭地鐵到各站景點遊玩！（小紅書@shuuuu_）

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深圳地鐵2號線簡介

深圳地鐵2號線（蛇口線）由蓮塘站至新秀站，共32個站。2020年起，2號線與8號線貫通營運，乘客可於2號線直達8號線的梧桐山南站至溪涌站等11個站。

深圳地鐵路線圖（深圳地鐵官網）

深圳地鐵2號線｜1. 仙湖路站 ── 仙湖植物園

仙湖植物園是國家AAAA級風景區，佔地546公頃。全園分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等6大景區，有着豐富的植物種類，四季花開，景色宜人，最啱熱愛大自然的朋友！

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仙湖植物園

地址：深圳市羅湖區仙湖路160號仙湖植物園

交通：蓮塘站C2出口步行8分鐘

開放時間：購票入園時間為8:00 - 18:00，免費開放時間為6:00 - 8:00及18:00 - 21:30（弘法寺開放時間是8:00-18:00）

門票：成人¥15、7至18歲兒童¥5、6歲或以下幼童及60歲或以上長者免費。



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深圳地鐵2號線｜2. 大劇院站 ── 深圳萬象城

位於羅湖區的高檔人氣商場深圳萬象城，分為3期，各大國際品牌又齊又多！這裏還有很多北上港人熱愛的餐飲食肆，例如啫火啫啫煲、四季椰林椰子雞、羲和京致‧北京烤鴨、探魚、泰香米泰國餐吧、喜茶等！

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深圳萬象城

地址：深圳市羅湖區寶安南路1881號

交通：大劇院站F出口行7分鐘



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深圳地鐵2號線｜3. 大劇院站 ── KKmall

大家在大劇院站逛萬象城，還可以順路來KKmall。這個商場定位是更年輕潮流的「國際時尚精品購物中心」，有一系列潮流化、運動生活方式品牌進駐，包括迪卡儂、Aape、SIHOO西昊家具、DR.STRETCH等，還有盲盒店POP MART、英國人氣毛公仔品牌Jellycat、雜物店番茄口袋，年輕人最為青睞！

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KKmall

地址：深圳市羅湖區深南東路5016號KKMALL京基百納空間

交通：大劇院站B出口行8分鐘



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深圳地鐵2號線｜4. 大梅沙站 ── 大梅沙沙灘

有「東方夏威夷」之稱的大梅沙有長達1,800米的沙灘，水清沙幼，而且是免費入場，適合帶上小朋友，一家大細出遊。場內還有動力傘、摩托艇等更適合大朋友的水上活動！而大梅沙海濱公園則有多個景點，包括太陽廣場、月亮廣場、月光花園、陽光走廊及願望塔等！

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大梅沙沙灘

地址：深圳市鹽田區鹽田街道大梅沙濱海公園

交通：大梅沙站步行約4分鐘



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深圳地鐵2號線｜5. 鹽田墟站 ── 鹽田海鮮街

在大梅沙玩完一日，不少人還會去鹽田海鮮街食海鮮。說到鹽田海鮮街的酒家老字號，「師公會海鮮酒家」可說是本地人到鹽田也必食的一家了，必點扇貝、椒鹽蝦、鹽焗花螺等。而「一家三號碼頭•海鮮飯店」，鄰近金色海岸碼頭，景色十分優美。店舖頂層設有海景露台，可看着海景吃海鮮！

鹽田海鮮街

地址：深圳市鹽田區下漁村鹽田海鮮食街8號（師公會海鮮酒家）／深圳市鹽田區下漁村鹽田海鮮食街48號（一家三號碼頭•海鮮飯店）

營業時間：11:00-22:00（師公會海鮮酒家）／09:00-14:00；17:00-21:00（一家三號碼頭•海鮮飯店）

交通：鹽田墟站B出口步行3分鐘



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深圳地鐵2號線｜6. 小梅沙站 ── 小梅沙海洋世界

小梅沙去年10月新開設的大型海洋主題公園「小梅沙海洋世界」佔地6萬平方米，水體量達到4萬立方米，設5大區域，展出逾200多種稀有物種，熱帶極地的應有盡有！這裏還有全國最大型的圓柱形水族缸，數十萬沙甸魚上演壯觀懾人的360°全景「沙甸魚風暴」，是不容錯過海洋奇觀！

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小梅沙海洋世界

地址：鹽田區鹽葵路小梅沙段39段

交通：小梅沙站A出口直達

票價：成人門票原價人民幣280元；小童及長者人民幣150元；身高1米或以下之未成年人士及70歲或以上長者免費入場



深圳地鐵2號線｜7. 海上世界站 ── 海上世界文化藝術中心、明華輪、音樂噴泉、海濱公園

海上世界站是深圳很chill的看海地標，這裏有擁有180°海景的海上世界文化藝術中心，外表像乾淨簡潔的白色盒子，十分適合打卡！過萬噸的退役豪華遊輪明華輪是海上世界的標誌之一，也是這裏最火的打卡點！明華輪旁邊的音樂噴泉表演也值得一看！

地址：深圳市南山區望海路1187號

交通：海上世界站A出口步行10分鐘



音樂噴泉表演時間：（逢周一休息檢修）

周二至周四：晚間19:30、20:00、20:30、21:00四場

周五：晚間19:30、20:00、20:30、21:00、21:30五場

周六：晚間19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30六場

周日：晚間19:00、19:30、20:00、20:30、21:00五場



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深圳地鐵2號線｜8. 赤灣站 ── 赤灣天后宮

赤灣天后宮又名天后博物館，供奉的是沿海百姓共同信奉的中國海神「媽祖」。這裏倚山傍海，風光秀麗，殿宇巍峨壯麗，是中國沿海地區最大的天后宮廟。其創建遠溯宋代，明、清兩朝多次修葺。每逢初一、十五來這裏燒香的人很多，香火鼎盛。

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赤灣天后宮

地址：深圳市南山區蛇口赤灣六路

交通：赤灣站B出口

門票：免費，毋須預約



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深圳地鐵2號線｜9. 蛇口港站 ── 蛇口價值工廠

蛇口價值工廠由廣東浮法玻璃廠改造而成，現已轉變成潮流藝術創意園，保留了很多工廠建築，大煙囪、筒倉、石柱廳等，亦有多個展廳、Cafe，充滿了工業+文藝氣息，吸引不少攝影發燒友取材。這裏也是周星馳電影《美人魚》的取景地！

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蛇口價值工廠

地址：深圳市南山區海灣路8號（蛇口價值工廠）

交通：地鐵12號線左砲臺東站A出口

開放時間：9:00 - 18:00



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深圳地鐵2號線｜10. 水灣站 ── 南海意庫

南海意庫前身是三洋廠房，是80年代初改革開放最早的「三來一補」廠房之一，後來六幢舊廠房改造成的花園式產業園區，總占地面積4.4萬平方米，總建築面積逾11萬平方米。這裏有展館､輕食餐廳和書店進駐，還有很多充滿創意的咖啡店，成為文青慢活遊玩好去處！

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南海意庫

地址：南山區興華路6號

交通：水灣站D出口步行7分鐘



深圳地鐵2號線｜11. 市民中心站 ── 深圳博物館、燈光秀

想了解深圳的歷史蛻變，或者看一場震撼的夜景，一定要在市民中心站落車。這裡有免費開放的「深圳博物館」（歷史民俗館），非常適合帶小朋友進行親子遊。到了星期五、六及假期晚上，市民中心廣場更會上演震撼全城的「深圳城市燈光秀」，數十棟摩天大樓同時亮起幻彩霓虹，氣勢磅礴！

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深圳博物館 & 市民中心

地址： 深圳市福田區福中三路市民中心A區

交通： 市民中心站 B或C出口 步行約5分鐘

門票： 免費（深圳博物館需提前在官方微信公眾號預約）

燈光秀時間： 逢周五、周六及法定假期（晚上 19:30、20:30、21:30 各一場，視季節調整）



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深圳地鐵2號線｜12. 僑城北站 ── 華僑城創意文化園（OCT-LOFT）

如果喜歡文青、慢活風格，除了南海意庫，「OCT-LOFT」也是必去聖地。這裡由80年代的舊廠房改造而成，分為南北兩區，外牆佈滿色彩繽紛的巨型塗鴉。園區內開滿了獨立設計師買手店、黑膠唱片Cafe、復古雜貨舖及文青書店。每逢周末更會舉行創意市集，可以淘到不少精緻的手工藝品。

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華僑城創意文化園

地址：深圳市南山區錦綉北街與開平街交匯處

交通：僑城北站B出口步行約10分鐘；或華僑城站步行前往。

門票：免費入場



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深圳地鐵2號線｜13. 東角頭站 ── 蛇口老街 最地道深圳煙火氣與平價美食

行厭了大型商場？不妨去東角頭站的「蛇口老街」感受最地道的廣東老城區街坊情懷。這裡有充滿生活氣息的蛇口市場，周邊更是平價地道美食的老字號集中地！例如開了幾十年的「百草堂祖傳涼茶舖」（必食芒果雙皮奶）、「嘉華小吃」（招牌鮮肉粽、啫啫煲），人均¥20–¥30就能大飽口福，是港人北上深度遊、尋找老廣東味道的吃貨天堂。

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蛇口老街美食圈

地址： 深圳市南山區蛇口新街及漁村路一帶

交通： 東角頭站 A或B出口步行約5分鐘即可進入美食街區

人均消費：¥20–¥50



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