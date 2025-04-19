東湖公園｜深圳第一個公園：草地湖泊動物園遊玩打卡　近蓮塘口岸

東湖公園，位於深圳羅湖區，應該是老深圳人心目中的第一。它歷史悠久，承載着一代又一代深圳人情感與回憶。它融於城市，變成了一道獨特且共鳴的風景。



來東湖公園有100個理由

如果你問100個老深圳為什麼會來東湖公園，很可能你會得到100種不同的答案。甚至當一個羅湖人不知道去哪裏的時候，大概率也會來到東湖公園。

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縱橫交錯的城市脈絡野蠻生長，綠意萬千重的東湖公園宛如心臟，氧分從這裏汩汩流出。

無論帶着怎樣的心情踏進東湖公園，盎然的綠意總能在第一時間把情緒吞沒。分不清正門、北門、南門，隨便進一個，身體就舒展開來。

扎一頂帳篷、草坪上鋪張野餐墊，使人沉浸於陽光、空間、自然之中，洋溢着輕鬆宜人的氣氛。

沿湖漫步，廣闊湖面的煙波浩渺足以讓任何躁動的內心歸於平靜；東湖公園是深圳少有能釣魚的公園，一柄魚竿，就能打發一天的悠閒時光。

住在附近的釣魚佬們酷愛東湖公園，有朋友一起就叫上朋友，約不到人就獨自enjoy。

他們覺得這是一件相當解壓的事：「很愜意，垂釣的時候你可以什麼都不想。」

東湖公園同樣是一個極適合踩單車與散步的地方。

掃去心中的陰霾，將煩悶心情拋諸腦後，在東湖綠道上來一場愜意的春遊，是最適合當下的娛樂方式。

東湖公園景點多，羅湖人的舒適區

也許是因為太過匆匆，我們在路過時總是將這些忽略，而身在其中才發現，這是不僅是一座東湖公園天然氧吧，更是緩解精神內耗的絕佳場所。

1. 趣味動物苑

東湖公園裏的免費動物園，1985年開放至今已有40年。一進門的童話城堡是通往深圳人童年記憶的入口，藏着幾代人兒時的歡笑與回憶。

趣味動物苑是至今深圳公園中唯一的動物園區，雖然面積不大，動物數量不多，卻是很多媽媽「遛娃」的好地方。

動物園裏面有孔雀、火雞、獼猴、山羊等各種各樣的的小動物，超級治癒，不知不覺就能待上一整天~

2. 萬佛禪寺

萬佛禪寺是2008年由東湖公園以前的「東方神曲」景區改造而成。踏入寺內，禪寺供奉的佛像慈悲莊嚴，讓人不禁心生敬畏。

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禪寺供奉的四面佛像由泰國僧王代表泰國政府贈送，後期開光並安奉於萬佛禪寺。

該佛有四尊佛面，分別代表姻緣、事業、平安與財運。一直以來想去泰國拜拜的夥伴，現在深圳就有最優選啦。

雖然萬佛禪寺比起其他寺廟要更加清靜，但節假日衝着四面佛的香客卻絡繹不絕，香火十分的旺盛。

行於寺中，香火沿着風的軌跡四處延伸，寺內還有棵許願樹，很多遊客都會把自己的心願寫好，掛在這裏。

3. 匙羹山

匙羹山建於上世紀60年代，雖然帶有「山」字，但是海拔不足40米，它的一頭伸入水庫，另一頭連着東湖公園，因其形似湯勺而得名。

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古樸的山門、典雅的紅樓，盡顯歲月沉澱的韻味。沿着長廊漫步，兩側石書上刻錄着深圳水庫建設的珍貴歷史。

匙羹山主要由紅樓、山門、華亭、長廊、勞樂亭等組成，景區內還有毛澤東紀念像、周恩來紀念像和董必武雕塑。

59歲的東湖公園，儲藏人生故事

東湖公園包含着大部分附近居民的童年回憶，隨着年齡的增長，我們更青睞於城市的多元化生活，而淡忘了此處的鳥語樹蔭，再次與東湖公園重逢時，還是能浮現一些泛黃的記憶。👇👇👇

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1. 東湖公園正門

靠近水庫公交站的大門，是大家心中的默認集合點。時過境遷，正門還是熟悉的樣子。

2. 東湖遊樂場

1995年，東湖公園的遊樂場正式營業，是深圳許多80、90後的童年回憶。隨着2017年正式關園，童年的記憶也消逝而去。

3. 鐵索橋

東湖公園標誌的鐵索橋，因為老化等待修繕而暫時關停。

4. 動物石凳

這些可愛的石凳，每一把都是獨一無二的，上面有時間留下的各種痕跡，似乎擁有自己的故事。

5. 貓

令人意想不到的是，東湖公園也成為了流浪貓的棲息地，它們生於自然，在此回歸本性。

遊客的善意投餵，也為這裏增添了意想不到的靈性與生機，成為一種獨特的互動方式。

有時候我會想，一個深圳人的一輩子，究竟會來多少次東湖公園？從無憂無慮的童年到為人父母之後，再將孩子帶到東湖公園。

其間的記憶又在一代又一代的心中慢慢孕育。

深圳東湖公園

地址：深圳市羅湖區愛國路1街11號

交通：地鐵5號線「怡景站」C出口，步行約13分鐘；2/8號線「新秀站」B出口，步行約15分鐘；2/8號線「蓮塘口岸站」C出口，步行約15分鐘

門票：免費入園



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