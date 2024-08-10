深圳羅湖｜梧桐山藝術小鎮溯溪玩水　品嚐Cafe素食自助餐再逛小店

每年一到夏天，人們的「玩水DNA」瞬間就動了。踩着冰冰涼的水，在溪流裏打鬧嬉戲。

這樣愜意涼爽的生活方式，我在深圳梧桐山下的「水上小鎮」找到了！



深圳梧桐山下的「水上小鎮」，我來了

説起深圳的梧桐山，應該無人不知，而山下的梧桐山藝術小鎮卻顯得低調十足。

隱匿在森林山野，一條河流穿鎮而過，遠離城市喧囂和熱鬧，當地居民生活節奏緩慢而愜意，也因此被稱為「最不像深圳的地方」。

走進小鎮的第一個感受就是空氣太清新了，彷彿能聞到來自梧桐山的水汽味，涼爽的風似乎時刻縈繞在身旁。

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小鎮建築大多隻有五六層，數量多卻不顯雜亂，加上葱鬱而富有生機的花草植物，彷彿來到了大理雲南。

沿途走來，發現整個小鎮「梧桐」二字含量爆表，從梧桐小學，梧桐幼兒園再到梧桐雨私房菜、梧桐陶道、創梧桐民宿……讓來客瞬間對這個小鎮留下深刻印象。

此外整個小鎮的生活氣息也十分濃郁，當地居民也常常聚在一起喝茶聊天，或者悠閒地散步遛狗。

因為靠近梧桐山北門，小鎮也吸引了不少人前來遊玩，有組隊登山的學生，有避暑消夏的親子家庭，也有獨自在山道騎行的年輕人。

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深圳新晉「溯溪天堂」，放肆玩水一夏

都説不玩水的夏天是不完整的，而梧桐山藝術小鎮宛如一個小眾玩水天堂。河道綿長，每一段都是不同的風景，水流清澈且不深，大小朋友都能輕鬆在此玩水。

相比於其他河流，小鎮的河流最大的特點就是野趣十足，沒有過多的圍擋，一個轉身就可以踏進亂石灘，任憑清洌的山泉水從腳下撫過。

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置身其中，汩汩的溪流聲在耳邊迴盪，樹蔭的陽光透過縫隙照在臉上，鳥鳴雨聲組成一曲自然協奏曲，原來這才是夏天的正確打開方式。

河流兩岸樹蔭茂密，散步賞景一點都不曬，白鷺翩飛，水草豐茂，組成了一幅寧靜自然的山水畫卷。

沿着河流繼續往下走，很快來到梧桐綠道的「河濱沁爽線」路段，草地上生長着高大的落羽杉，一眼望過去，眼睛被大片的綠意洗滌。

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平緩而寬闊的河流不僅適合釣魚抓蝦，還能下水露營，盡情享受玩水的快樂。

梧桐山藝術小鎮，那些好玩的地方

玩水玩累了，正好去小鎮裏面逛逛，吃點素食，喝喝咖啡，感受濃濃的藝術氣息，去公園散步，打卡山水園林，享受難得的慵懶時光。

美食和小店

1. 大自然素食：人均¥50素食吃到飽

大自然素食是梧桐山藝術小鎮有名的素食館，主打素食自助，食材多是老闆自己種植的蔬果，沒有固定菜單，當天吃什麼全看廚師炒了什麼。

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杏鮑菇鮮美爽滑，沙拉清爽可口，蘿蔔糕軟糯味甜，炒麻葉口感獨特，即使全是素食，也讓人胃口大開。

2. 未央咖啡館：坐落於河邊的高顏值咖啡館

看似平平無奇的咖啡館，走進去後才發現大有天地，裝修風格温馨而舒適，飲品、小吃、主食種類豐富，滿足你的各種飲食需求。

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小店最受歡迎的地方還屬於河邊的座位，一邊飲咖一邊欣賞着水流風景，治癒感一下子就有了。

3. 梧桐後院：一家小眾獨立咖啡館

小鎮裏聚集了各類有想法的年輕主理人開的小店，梧桐後院便是其中非常有質感的一家咖啡館。

小巧獨立的店鋪給人大隱隱於市的感覺，內部環境舒適，在這浪費一下午的時間也願意。

店內出品穩定，可選咖啡酒飲多樣，招牌冷萃咖啡，口感清爽，能喝出咖啡本真的風味，酸中帶有微微酒香，適合慢慢品鑑。

4. 梧桐山河書吧：看書學習的獨棟書吧

書吧坐落於引鳳橋旁邊，是一個獨棟建築，沿着木質樓梯上前便能看到書吧全貌。

書吧內書籍主要是自然動植物的兒童繪本，雖説更適合小朋友來這閲讀學習，但大朋友在這躲日曬吹空調，也是一個不錯的選擇。

梧桐山藝術小鎮的小店和美食，還有這些👇👇👇

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梧桐文體公園：休閒運動的好去處

這是小鎮居民最常去的地方，面積雖不大，但運動設施也不少，打籃球、打羽毛球、打乒乓球都沒問題，另外還有供兒童遊玩的樂園和鞦韆等。

本地居民三三兩兩地聚集，或是聊天散步，或是納涼閒坐，時間也不自覺慢了下來。

梧桐一號：藍天白雲下的徽派古建築

梧桐一號是小鎮少有的徽派古建築羣，標誌性的白牆黛瓦與精美的雕樑畫棟，呈現遺世獨立的景象。

一步一景，彷彿步入山水畫裏，遠處的山谷與近處的河流彼此映照，瞬間沉浸在古樸悠然的氣息中。

繁忙的間隙，也可以抓取生活的鬆弛感。梧桐山藝術小鎮，宛如世外桃源，又稱得上是避暑納涼勝地，河流、樹木、山澗、峽谷，這個夏天，去大自然裏逛逛吧。

梧桐山藝術小鎮

地址：深圳市羅湖區望桐路與梧桐綠道交界處

交通：深圳地鐵3號線曬布站B出口，轉乘211路公交車至「梧桐山總站」下車，步行5分鐘即至



Tips：

1. 小鎮溪流綠道均可帶寵物遊玩

2. 夏季蚊蟲多，要做好防曬防蟲措施

3. 溯溪玩水時，建議穿溯溪鞋或者防滑涼鞋



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