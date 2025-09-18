打風｜天文台研周五需否掛3號波　深圳口岸颱風下交通+開放時間

打風｜天氣消息｜天文台｜HKO｜颱風路徑預測｜風球｜一號風球現正懸掛，並會於今日維持。天文台指，據現時預測，該熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，天文台將視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



颱風襲港，令不少打算周末北上的港人失預算，《香港01》好食玩飛記者為大家整合各口岸於風球下的服務安排，如需岀境或入境請留意下文！提醒大家一句，颱風下天氣或會急促轉壞，如非必要都應留在家中。



天文台公佈，一號風球現正懸掛，並會於今日維持。另須評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。（天文台官方網站截圖）

打風｜天文台需評估周五是否改掛3號波

天文台表示，位於南海東北部的熱帶氣旋會在今明兩日靠近廣東東部沿岸並逐漸增強。受東北季候風影響，該熱帶氣旋會轉向偏西方向移動並移近珠江口一帶，明日及周六（20日）離岸及高地風勢或達7級，風勢頗大，且有狂風驟雨及雷暴，天文台須評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預測，明日離岸及高地風勢或達7級，風勢頗大，且有狂風驟雨及雷暴。（天文台官方網站截圖）

此外，另一個位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日顯著增強。受其廣闊環流影響，天文台料下周中期華南沿岸天氣會顯著轉壞，其中周三（24日）離岸及高地風勢可能達9級烈風水平，海有非常大浪及湧浪。

另一個位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日顯著增強。（天文台官方網站截圖）

颱風下口岸開放時間｜落馬洲、皇崗口岸

於八號風球期間落馬洲來往皇崗口岸的服務時間為24小時。（資料圖片）

1號、3號、8號風球下，落馬洲來往皇崗口岸將如常開放，服務時間為24小時。不過達8號風球後，落馬洲、皇崗過境穿梭巴士會維持有限度服務，視乎情況宣布。

颱風下口岸開放時間｜落馬洲口岸

落馬洲口岸的服務時間為早上六時半至晚上十時半。（資料圖片）

1號、3號、8號風球期間，落馬洲口岸的服務時間並無影響，為早上6時半至晚上10時半，但港鐵落馬洲站的班次或會隨風球逼近遞減；9號風球或10號風球的情況下，列車服務會暫停；當較高信號改為8號烈風或暴風信號時，列車服務逐步恢復。而B1口岸路線巴士會繼續維持有限度服務。

颱風下口岸開放時間｜羅湖口岸

羅湖口岸的服務時間為早上六時半至凌晨零時。（資料圖片）

1號、3號、8號風球下，羅湖口岸的服務時間為早上6時半至凌晨0時，而港鐵羅湖站的班次或會隨風球逼近遞減；9號風球或10號風球的情況下，列車服務會暫停；當較高信號改為8號烈風或暴風信號時，列車服務逐步恢復。

颱風下口岸開放時間｜深圳灣口岸

深圳灣口岸的服務時間為早上六時半至凌晨零時。（資料圖片）

深圳灣口岸的服務時間為早上六時半至凌晨零時，而B2、B2P、B2X、B3、B3A、B3X口岸巴士以及618專線小巴的服務時間亦有待公佈。

颱風下口岸開放時間｜蓮塘、香園圍口岸

蓮塘來往香園圍口岸的服務時間為早上七時至晚上十時。（資料圖片）

蓮塘來往香園圍口岸的服務時間為早上7時至晚上10時，B9口岸巴士會繼續維持有限度服務，B7、B8口岸巴士則有待公佈。

颱風下口岸開放時間｜沙頭角口岸

沙頭角口岸的服務時間為早上七時至晚上十時。（資料圖片）

沙頭角口岸的服務時間為早上7時至晚上10時。

颱風下口岸開放時間｜文錦渡口岸

文錦渡口岸的服務時間為早上七時至晚上十時。（資料圖片）

文錦渡口岸的服務時間為早上7時至晚上10時。

颱風下口岸開放時間｜港珠澳大橋

港珠澳大橋的服務時間為二十四小時。（資料圖片）

港珠澳大橋的服務時間為24小時，而港珠澳大橋穿梭巴士會於風速每小時65公里或以上時封閉；8號風球下暫停服務；當較高信號改為3號強風信號，服務逐步恢復。

颱風下口岸開放時間｜港澳碼頭

港澳碼頭的服務時間為二十四小時。（資料圖片）

港澳碼頭的服務時間為24小時，而來往港澳碼頭的交通會在8號風球下暫停服務，視乎情況宣布。

颱風下口岸開放時間｜中港客運碼頭

中港客運碼頭的服務時間為二十四小時。（資料圖片）

中港客運碼頭的服務時間為24小時。

香港國際機場

香港國際機場的服務時間為二十四小時。（香港國際機場官網）

香港國際機場的服務時間為24小時，而S1及S64機場巴士會繼續有限度服務，視乎情況宣布。

