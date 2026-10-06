羅湖11間隱世小店　必吃亞姨牛雜/潮汕蠔烙/綠豆餅　低至¥1.5元

深圳最好吃的地鐵站，必須有怡景站。



這裏有深圳最好吃的大廈——峰景台，生活氣息濃厚40年老小區——景貝南，羅湖最老的市場之一——荷花市場。

1. 峰景台亞姨牛雜

20多年前擺攤的亞姨，從最早的荷花市場，到天橋下，再到後來的大樹下，阿姨的攤位和出攤時間一直是附近的同學們最關心的問題，現在小店吃起來少了點以前小攤的情懷。

每天開檔一揭鍋，各式牛雜香氣飄散，食客便聞香而來。不喜牛雜也可以試下豆腐牛丸蝦條，再加蒜蓉和甜辣醬，一路吃回家。

峰景台亞姨牛雜

地址：羅湖區景貝南小區25棟1樓1021號

營業時間：14:30-24:00



2. 大榕樹下的蠔仔烙

大榕樹下的「潮汕美食168」，是景貝南小區的人氣大排檔。他們家的潮汕蠔烙用的小蠔仔，每一份都要舀上一大勺，大顆飽滿，下鍋煎製5分鐘就可以出鍋了，再撒上一點胡椒粉，香氣撲鼻。配有魚露、桔油、辣椒醬，可以根據喜好蘸着吃。

他家煎餃也很受歡迎，隔壁桌的小哥每隔兩天就要來吃一盤。還有經典的綠豆沙和薑薯糖水，吃完蠔仔烙可以來碗清清嘴。

潮汕美食168

地址：羅湖區景貝南小區25棟1樓1023號

營業時間：11:00-19:00（每月1號休息）



3. 開了20年的港式糖水店

一放學，從翠園初中出來，從德智路拐上黃貝路，再到怡景路，在峰景台吃一圈小吃，最後一站一定要到甘記坐坐才肯回家。

有時候午休偷跑出來，還會打包椰汁糕到羅圖嘆空調。除了糖水和涼茶，燒麥是他們家最受歡迎的。

甘記甜品

地址：羅湖區怡景路1053-5號

營業時間：11:00-23:00



4. 24小時童年麵包店

一塊五（人民幣，下同）的菠蘿包，一塊五的蛋撻，兩塊五的三文治，還有小時候的第一個生日蛋糕。有人還記得它改過一次名字嗎？曾經叫做「君子蘭」。

美佳烘焙坊

地址：羅湖區怡景路1053-22號

營業時間：全天營業



5. 居民樓港式茶檔

老闆Sam之前是在三洲田擺檸檬茶小攤的，輾轉幾個不同地方擺攤之後，去年在景貝南小區和朋友合夥開了這家港式茶檔。

Sam負責水吧，朋友負責做小食。雞蛋仔、炸雞翅、咖喱魚蛋、豬腸粉……這些經典小食都能吃到，下午和朋友過來hea一下，非常chill。

山姆港式茶檔

地址：羅湖區景貝南小區27棟4號

營業時間：10:30-次日02:00



6. 荷花市場¥1.5元綠豆餅

盛鴻泰潮汕特產，大家都習慣說「荷花市場那家綠豆餅」，似乎每次來都要買一盒回去。從2003年開店5毛1個，20年過去了，漲了1塊錢，也讓老闆周姐一家在深圳安家。

現在烤綠豆餅的重任也交到了孩子身上，熟練的手法不輸父輩，剛出爐的綠豆餅，趁熱乎吃酥到掉渣，綠豆蓉綿實，不會過甜，餅皮很鬆軟。

盛鴻泰潮汕特產

地址：羅湖區荷花市場A25號

營業時間：7:00-20:00



7. 從1997年開到現在

戴記滷水，從1997年開到現在，是這裏的老網紅了，主打滷水和各種海鮮，人均一兩百跟門臉很不匹配，卻有很多人開車過來吃。老闆說滷水都是自家做，二十幾年的味道一直沒變。一到傍晚就滿座了。

戴記滷水店

地址：羅湖區怡景路1053號

營業時間：11:00-20:00



8. 峰景台的潮汕食堂

主打潮汕粿條湯，聽說店裏幫忙的都是家族人。門口的大鍋熬着湯冒着熱氣，一到吃飯時間就會坐滿，晚上還會有牛肉火鍋，聽口音基本都是潮汕人。我們點了碗牛筋丸河粉，牛肉丸很彈，再喝一口湯，牛肉丸蘸上辣醬，是那味沒錯了。

和記潮汕湯麵

地址：羅湖區怡景路1053-4號

營業時間：1:00-3:00，10:30-24:00



9. 泰式咖啡小館

開在景貝南小區樓下，綠色小館讓人有眼前一亮的感覺。店裏十足敞闊，庭院裏栽着許多綠植，藤椅、竹木欄杆圍合而成的空間，予人一種濃厚的泰式風情，有種在熱帶雨林喝咖啡的愜意感。店內的飲品都蠻有創意，光是特調就已經有十多種選擇。

Fun Space放空間．插畫咖啡鋪

地址：羅湖區景貝南小區45棟106

營業時間：9:30-20:30



10. 花草滿園，庭院咖啡館

用「花草滿園」來形容鶴嶼再合適不過了。雖是咖啡館，也是花園。落座在戶外庭院有恍入自然森林之感，從茶桌到小椅都是原木質感風格的裝陳，花草相伴，是周末虛度時光的落腳點。

黑糖肉桂拿鐵是她家比較熱門的一杯，肉桂味很香濃。剛烤好巴斯克蛋糕，是咖啡的好搭檔。

鶴嶼（怡景花園店）

地址：羅湖區怡景花園荷花村14棟一樓

營業時間：9:00-19:00



11. 開在地鐵口的金點蛋糕

在峰景台大廈還有一家開了十幾年的麵包店，就在地鐵口，對於上班族來說更方便，同樣也是傳統的品類，聽說他們家糯米餈很好吃，但是中午就賣完了，想必這就是「金點中的經典」。

金點蛋糕

地址：羅湖區怡景路1053-8號

營業時間：6:00-24:00



行走在怡景

峰景台大廈，沒人能餓着走出這棟大樓。荷花市場，深圳35年老市場。景貝南，附近最有生活氣息的地方。怡景花園，羅湖最早的別墅區。