羅湖新商場茂業天地開幕｜10層高玩足全日　美食/超市/按摩一文看

深圳新商場｜羅湖口岸附近又有新商場！全新商場茂業天地現已進駐羅湖大中華環球金融中心，商場不但樓高10層，集餐廳、超市、娛樂場所於一身，當中包括港人喜愛的椰子雞及甜品店，而且新商場的位置超好，一出口岸步行5分鐘便可直達！想知更多商場詳情，就要留意下文！



羅湖新商場茂業天地｜羅湖口岸步行5分鐘直達

深圳新商場「茂業天地」將進駐大中華環球金融中心，商場位於深圳羅湖人民南路，集餐飲、購物、休閒娛樂於一身。大家只要從羅湖口岸過關，步行約5分鐘便可到達，對港人而言非常方便。而商場B1層更連接深圳地鐵1號線的羅湖站及9號線的人民南站，由香港市區前往，大約只需30分鐘。

「茂業天地」由主打高中檔百貨及購物中心的茂業集團打造，集團在華南、華東、西南、華北及東北5大區域經營近60個門市，而大中華環球金融中心將會是集團旗下第68家百貨門店。除了購物中心外，商場外更設有長約140米的商業街區，以及五星級萬豪酒店羅湖首店。

羅湖新商場茂業天地｜樓高10層 集零售／餐飲／SPA一身

「茂業天地」在10月中開幕了！商場樓高10層，總面積為38萬呎，主要定位為「深港生活中心」，現有過百間店舖進駐！B1層為深港生活美食集，引入超市、小食店、網紅餐廳；L1層為潮流科技空間，主打輕食、快餐、咖啡店、數碼科技相關的店舖，例如已進駐的星巴克、麥當勞、比亞迪、椿風手作、抹茶實驗室、駱駝運動城、歌文西餅・麵包・蛋糕、趙記傳承等等。

而L2層至L6層分別為潮流零售、餐飲、娛樂場所為主，有川湘菜、撈鮮門火鍋、李小太燒烤、聖豐城茶樓、潤滿南風椰子雞火鍋、合悅真牛潮汕牛肉火鍋、網紅餐廳、KTV、數字潮玩館、按摩店（漣LIAN泰式按摩、靜軒足道）等；L7及L9則主打健康生活，會有養生湯泉及Spa等店舖。

地址︰深圳羅湖區人民南路1008號大中華環球金融中心

交通：羅湖站E2出口直達



