羅湖新酒店10間推介｜假期不加價／近口岸+地鐵站／人均$108起

撰文：陳映蓉
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羅湖新酒店推介2025！羅湖近期有萬豐海岸城、大運天地、俄貨集市等全新景點，非常適合周末快閃遊！《香港01》「好食玩飛」頻道亦為大家整合10間羅湖新酒店，全部CP值超高而且大部分鄰近口岸，最重要是重陽節假期不加價！

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羅湖新酒店推介【1】全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）坐落在蓮塘，鄰近蓮塘口岸、羅湖口岸等。酒店於2024年全新開幕，擁有79間房，房間空間寬敞，配備免費迷你吧、電視、各規格電源插座等。酒店亦附設自助餐廳、洗衣房、健身房、停車場等配套設施。

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）
房價：人均HK$145起（高級大床房A）
地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路68號
交通：蓮塘站步行2分鐘
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羅湖新酒店推介【2】深圳富薈鉑璽行政酒店式公寓（中洲鉑璽筍崗地鐵站店）（Shenzhen Fuxuan Executive Apartment (Zhongzhou Sungang Subway Station)）

深圳富薈鉑璽行政酒店式公寓（中洲鉑璽筍崗地鐵站店）於2024年全新開幕，距離羅湖口岸車程僅約15分鐘，來往地鐵站亦只需步行13分鐘，交通十分方便！酒店房間均為公寓式房型，由開放式至兩房單位都有，配備4K巨幕投影、洗衣機、陽台、廚房等設施。酒店亦提供免費公共停車場。

深圳富薈鉑璽行政酒店式公寓（中洲鉑璽筍崗地鐵站店）（Shenzhen Fuxuan Executive Apartment (Zhongzhou Sungang Subway Station)）
房價：人均HK$108起（雅韻陽台大床房）
地址：深圳羅湖區筍崗街道田心社區泥崗東路中洲鉑璽坊D座1樓大堂
交通：筍崗站步行13分鐘
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羅湖新酒店推介【3】深圳羅湖萬澳行政酒店（Shenzhen Luohu Wan'ao Executive Hotel）

深圳羅湖萬澳行政酒店（Shenzhen Luohu Wan'ao Executive Hotel）於2023年開業，坐落於羅湖區與福田區的交界處，車程20分鐘可以抵達羅湖口岸，酒店周邊的配套設施齊全。酒店擁有22間套房，配置智能客控、洗衣機、浴缸、設備齊全的廚房等。酒店亦提供餐廳、健身室、共享辦公空間等設施。

深圳羅湖萬澳行政酒店（Shenzhen Luohu Wan'ao Executive Hotel）
房價：人均HK$262起（行政高級套房）
地址：深圳羅湖區筍崗街道田心社區寶安北路3008號寶能第一空間A座1樓
交通：筍崗站步行12分鐘
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羅湖新酒店推介【4】萬澳酒店（深圳寶能中心店）

萬澳酒店（深圳寶能中心店）於2023年正式開幕，坐落於筍崗片區核心地帶，來往羅湖口岸車程約需20分鐘。酒店擁有72間客房及套房，房間均設有智能房間控制系統、乾濕分離浴室、特大床等設施，空間十分寬敞。酒店亦配備免費公共停車場、健身室、餐廳及酒吧等設施。

萬澳酒店（深圳寶能中心店）
房價：人均HK$179起（萬澳精緻大床房）
地址：深圳羅湖區寶安北路3008號寶能中心A座1層
交通：筍崗站步行13分鐘
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羅湖新酒店推介【5】深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）於2023年開幕，深圳羅湖口岸僅需15分鐘車程。酒店共有128間客房，從房內可俯瞰羅湖城市全景。酒店設有健身室。酒店在Trip.com網站中獲得4.8/5評分，不少人除了表示酒店的設備嶄新之外，酒店待客殷勤也是一大亮點，無論是執房的職員以至前台均可以耐心解答住客的問題。

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）
房價：人均HKD$230起（高級大床房）
地址：深圳筍崗街道梨園路與梅園路交匯處深業泰富廣場A座
交通：於地鐵筍崗站出閘再步行5分鐘
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羅湖新酒店推介【6】桔子水晶深圳羅湖口岸國貿酒店（Crystal Hotel ·Shenzhen Luohu Port International Trade）

桔子水晶深圳羅湖口岸國貿酒店（Crystal Hotel ·Shenzhen Luohu Port International Trade）步行15分鐘即可抵達羅湖口岸、東門步行街、羅湖美術館等地方。酒店提供145間商務型客房，採用智能房間控制系統，配有串流媒體服務、音響、休息椅等，套房房型另設有浴缸。酒店亦提供健身室、洗衣房、餐廳等休閒娛樂設施。

桔子水晶深圳羅湖口岸國貿酒店（Crystal Hotel ·Shenzhen Luohu Port International Trade）
房價：人均HK$200起（高級大床房）
地址：深圳羅湖區南湖街道嘉南社區春風路3001號
交通：向西村站步行2分鐘
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羅湖新酒店推介【7】深圳羅湖水貝亞朵S酒店（Atour S Hotel Shenzhen Luohu Shuibei）

深圳羅湖水貝亞朵S酒店（Atour S Hotel Shenzhen Luohu Shuibei）坐落於深圳羅湖區幾何中心，來往蓮塘口岸及羅湖口岸車程只需20分鐘，附近亦有不同購物中心、電影院、餐飲等，周邊設施齊全。酒店提供150間房，配備智能客控系統、投屏電視、串流媒體服務等。酒店附設室外游泳池、健身室及免費公共停車場。

深圳羅湖水貝亞朵S酒店（Atour S Hotel Shenzhen Luohu Shuibei）
房價：人均HK$237起（高級大床房－深睡體驗）
地址：深圳市羅湖區翠竹街道水貝社區文錦北路2090號京基水貝城市廣場1棟1單元,
交通：水貝站步行8分鐘
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羅湖新酒店推介【8】深圳羅湖筍崗亞朵X酒店（Atour X Hotel Shenzhen Dongmen Branch）

深圳羅湖筍崗亞朵X酒店（Atour X Hotel Shenzhen Dongmen Branch）在2023年開業，位於深圳羅湖區寶能商圈中心地段鄰近水貝珠寶國際交易中心、人民公園、HALO廣場、八卦嶺美食街等地方。酒店擁有184間客房及套房，採用智能房間控制系統，設有LCD電視、音響等，另有親子房型，配備兒童玩具及設施。酒店亦提供健身室、圖書館、餐廳、洗衣服務及免費停車場等設施。

深圳羅湖筍崗亞朵X酒店（Atour X Hotel Shenzhen Dongmen Branch）
房價：人均HK$167起（雅緻大床房）
地址：深圳羅湖區筍崗東路2127號華通大廈
交通：園嶺站步行9分鐘
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羅湖新酒店推介【9】深圳羅湖東門君亭尚品酒店（Junting Shangpin Hotel Luohu East Gate）

深圳羅湖東門君亭尚品酒店（Junting Shangpin Hotel Luohu East Gate）鄰近東門步行街、萬象城、向西村西區步行街、失戀博物館等景點，距離羅湖口岸，深圳火車站僅8分鐘車程。酒店擁有131間客房，設有智能客控、可移動辦公桌搭配人體工學沙發、高級床墊及洗浴產品，更有免費小食及迷你吧飲品供應！酒店亦提供健身室、洗衣房、餐廳及酒吧等設施。

深圳羅湖東門君亭尚品酒店
房價：人均HK$199起（賽博大床房）
地址：深圳羅湖區南湖街道新南社區深南東路2103號建工服務樓1層1號
交通：湖貝站步行3分鐘
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羅湖新酒店推介【10】蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（Lan'ou Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Port））

蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（Lan'ou Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Port））來往羅湖口岸車程僅7分鐘，距離最近的向西村地鐵站亦只需要步行1分鐘即可抵達，去玩去Shopping都超級方便！酒店附近亦有許多餐廳及足浴店，逛累了都可以到樓下放鬆！客房設計以灰白色為主調，採用智能語音控制，擁有各規格電源插座。豪華大床房更附設按摩浴缸，CP值超高！

蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（Lan'ou Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Port））
房價：人均HKD$133起（蘭逸經典大床房（全屋智能語音控制））
地址：深圳市羅湖區東門南路1074號
交通：向西村站步行1分鐘
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