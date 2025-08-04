CHIIKAWA｜喜茶 x CHIIKAWA｜8.6內地門店限定飲品送立牌、徽章

CHIIKAWA｜哦咿——喜茶×CHIIKAWA聯名終於來了，吉伊卡哇、小八、烏薩奇全員出動，8月6日起內地喜茶多款套餐直接送三小隻貼紙立牌，還有聯名金屬徽章、mini陶瓷杯多種套裝與限定杯套、包裝，線下還有喜茶 x CHIIKAWA主題門店。



+ 1

CHIIKAWA｜聯名活動飲品

這次聯名飲品不僅有抹茶波波冰原配方回歸，不膩超濃醇，抹茶腦袋必喝！還有經典復刻烤布蕾波波冰系列，焦香脆甜，絲滑又濃郁，入口即化！

【CHIIKAWA聯名貼紙立牌套餐】38元起（人民幣，下同）剛好兩杯飲品的價格，相當於貼紙+立牌白送。

【CHIIKAWA聯名金屬徽章套餐】29元可以獲得一款三小隻的聯名金屬徽章，即刻get三小隻的工作牌。

【CHIIKAWA聯名mini陶瓷杯套餐】44元自選一款聯名mini陶瓷杯，小小的也能裝下小可愛們，快來和三小隻一齊飲茶啦！

+ 1

除此套餐外還有聯名定製的紙袋、杯套、保温袋，這次的周邊真的好好拿！比CHIIKAWA平時的周邊便宜太多啦！活動期間，每人每天限購3份套餐。限定周邊數量有限，先到先得。