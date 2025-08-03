CHIIKAWA屯馬綫列車啟航　長洲粉絲帶珍藏公仔到烏溪沙朝聖｜多圖

繼7月登場的CHIIKAWADAYS主題輕鐵列車，港鐵由今（3日）起至8月31日推出CHIIKAWADAYS屯馬綫主題列車。列車今早約11時於烏溪沙站開出頭班車，車廂設計以故事中的夜間森林和絢麗的煙花作背景，與主題輕鐵形成日與夜的有趣對比。



大部份打卡的市民自備道具，帶同珍藏的公仔及漫畫等打卡，港鐵亦有準備卡牌讓市民拍照留念。有長洲居民提早一小時到場等候頭班車開出，認為設計頗有心思，又指早前未能搶購「CHIIKAWA DAYS」大型特展的門票，希望本港舉行多些類似文創IP的活動。



CHIIKAWADAYS屯馬綫主題列車今早（3日）約11時於烏溪沙站開出頭班車，車廂設計以故事中的夜間森林和絢麗的煙花作背景。（鄭子峰攝）

CHIIKAWADAYS屯馬綫主題列車今早（3日）約11時於烏溪沙站開出頭班車，車廂設計以故事中的夜間森林和絢麗的煙花作背景。（鄭子峰攝）

有市民帶同珍藏的Chiikawa公仔放到扶手上拍照，公仔猶如站在扶手上。（鄭子峰攝）

首趟CHIIKAWADAYS屯馬綫主題列車今早約11時於烏溪沙站開出，車廂設計以故事中的夜間森林和絢麗的煙花作背景。（鄭子峰攝）

首趟CHIIKAWADAYS屯馬綫主題列車今早約11時於烏溪沙站開出，車廂設計以故事中的夜間森林和絢麗的煙花作背景。（鄭子峰攝）

長洲居民到烏溪紗站朝聖

烏溪沙站月台今早有大批粉絲等候CHIIKAWADAYS屯馬綫主題列車，列車大約10時40分抵達烏溪沙站月台，停留約20分鐘供粉絲參觀拍照，其後約11時開出。有人帶同珍藏的Chiikawa公仔來與列車打卡拍照，亦有人專程由長洲到烏溪沙站上頭班車。

住在長洲的陳小姐約10時到達烏溪沙站等侯，她帶同不少珍藏公仔到來，並放到車廂扶手上打卡合照。她約一年前開始「入坑」喜歡Chiikawa，認為角色們十分「得意」以及世界觀很有趣。在3個主要角色中她最喜歡兔子Usagi，「因為佢成日叫，把聲好得意」，又認為他的行為舉止令人難以觸摸，逐漸就對其他角色產生興趣。

長洲居民陳小姐，約十時已經來到烏溪沙站等侯，帶同珍藏公仔到場。（鄭子峰攝）

長洲居民陳小姐帶同珍藏公仔，約十時已經來到烏溪沙站等侯。（張智浩攝）

冀香港多舉行文創IP展覽及活動

特別列車車廂各處都貼滿Chiikawa的公仔圖案，陳小姐認為設計頗有心思，但認為再可以增加圖案的多樣性。她早前亦有到訪正舉行「CHIIKAWA DAYS」大型特展的K11 MUSEA，不過因為搶不到門票未能入場。她希望本港舉行多些類似活動，「因為大家都開心」。

住烏溪沙站附近的Andrew和Jessica表示已經喜歡了Chiikawa約一年多，今日亦有帶珍藏公仔來打卡。（張智浩攝）

住烏溪沙站附近的Andrew和Jessica表示已經喜歡了Chiikawa約一年多，今日亦有帶珍藏公仔來打卡。（鄭子峰攝）

烏溪沙情侶帶同珍藏打卡

住烏溪沙站附近的Andrew和Jessica表示鍾情Chiikawa超過1年，Andrew今日帶了珍藏了一年的Usagi公仔到場，Jessica則帶同朋友在日本買回來的Chiikawa吉伊卡哇公仔打卡。

Andrew最喜歡的角色是兔子Usagi，認為他「性格意想不到，但又很勤力」。Jessica指本身打算去K11 MUSEA舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，但因為搶不到門票而打消念頭。

▼ 8月3日 CHIIKAWA屯馬綫列車啟航▼



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雲庭（左）和思愉（右）指看到車廂裡的Chiikawa公仔感到好開心，思愉更帶了珍藏的Chiikawa漫畫到場。（張智浩攝）

思愉和雲庭本身住馬鞍山，約十點左右來到，思愉帶了珍藏的Chiikawa漫畫到場，又表示自己最喜歡小八，因為很喜歡他的貓耳朵。兩人又指，看到車廂裡的Chiikawa公仔感到好開心，亦有和Chiikawa拍照打卡。

CHIIKAWADAYS屯馬綫主題列車今早（3日）約11時於烏溪沙站開出頭班車，車廂設計以故事中的夜間森林和絢麗的煙花作背景。（鄭子峰攝）