CHIIKAWA DAYS｜粉絲帶絕版珍藏來打卡　廣州客冀看飲茶系列公仔

「CHIIKAWA DAYS」大型特展於今（1日）開幕，由於反應熱烈，主辦方將展期延長一星期至本月31日。展覽開幕首日，不少成功買到心頭好的市民及遊客，攜同家中的收藏品來到現場打卡。有男粉絲帶同「珍藏版」公仔來到看展覽，並打算花費約1,500元入場購買鎖匙扣等紀念品。他稱，Chiikawa三個主要角色中最喜歡小八，「佢嘅性格我覺得係無論係年青人定成年人都好值得去學習」；亦有來自廣州的遊客帶同放滿公仔的手袋到場參展，稱最期待見到限定的飲茶系列公仔。



到場參展的市民及遊客，紛紛帶出手機與展品拍攝留念。 （廖雁雄攝）

到場參展的市民及遊客，紛紛帶出手機與展品拍攝留念。 （廖雁雄攝）

到場參展的市民及遊客，紛紛帶出手機與展品拍攝留念。 （廖雁雄攝）

市民謝先生帶同放滿CHIIKAWA 公仔、扭蛋機造型的背包到場。（廖雁雄攝）

粉絲最愛小八夠樂觀：無論係年青人定成年人都好值得去學習

粉絲謝先生在下午約3時已到K11 Musea，他攜同家中的珍藏來到參與下午3時20分的場次，他不僅在扭蛋機造型的背包中放滿Chiikawa 公仔，更在手臂上戴上小八飾物。他稱，這些僅佔家中小部份的收藏品，並指部份在市面上已經絕版沒有再推出，「同埋市面上可能係有啲貴嘅價錢」。

他打算今日入場購買鎖匙扣等紀念品，預算花費約1,500元，笑言「唔係豪使㗎啦」。他續說，大約一年多前「入坑」迷上Chiikawa，在3個主要角色中，他最喜歡小八，「如果佢（小八）係一個朋友嘅話，會係一個模範朋友...... 佢好樂觀，但佢亦都會將唔開心嘅嘢講出嚟，佢嘅性格我覺得係無論係年青人定成年人都好值得去學習」。

謝先生又說，因想保持神秘感，未有詳細研究過網上的展覽簡介。不過，他說最期待可在展覽中看到角色「那孩子（Anoko）」，「因為佢喺日本都冇乜點出現」。他對可參與展覽感到興奮，稱興奮程度10分滿分中有8分。他又透露，會在下午5時再搶購加推場次的門票，期望再次入場看展覽。

廣州的旅客盧先生特意為看Chiikawa展來港，打算即日來回。（廖雁雄攝）

不少市民及遊客帶同家中的收藏，來參與「CHIIKAWA DAYS」大型特展。（廖雁雄攝）

不少市民及遊客帶同家中的收藏，來參與「CHIIKAWA DAYS」大型特展。（廖雁雄攝）

來自廣州的旅客盧先生特意為看Chiikawa展來港，打算即日來回。他準備參與下午3時20分的場次，提早半小時到達現場，「因為驚太多人喺現場等位」。他稱，已喜歡Chiikawa中的兔仔（烏薩奇）已有約兩年時間，「因為覺得兔仔好可愛啦，跟住佢係咁多角色入面最活潑嘅一個」。他說，曾在網上看過展覽簡介，最期待看到限定的飲茶系列公仔，並打算購買，預算今次在展覽中花費約2,500元購買紀念品。

盧先生同樣帶着放滿Chiikawa角色公仔的手袋來到現場。他說，曾到訪過廣州的Chiikawa活動，認為比較之下香港的同類型活動會較大型，且卡通裝置會較多。他又說，早前搶購門票的時候「一夠鐘就撳」，對成功搶購門票感到開心。

來自廣州的旅客唐小姐（化名） 共花費逾千元，在Chiikawa展中購買包括掛件在內的紀念品。（廖雁雄攝）

另一位來自廣州的旅客唐小姐（化名） 共花費逾千元，在Chiikawa展中購買包括掛件在內的紀念品，認為展覽「非常可愛，裏面布置得很好」。