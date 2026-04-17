菲律賓美食｜馬尼拉6推薦　人氣創新本土菜式　酒吧裏吃牛扒大餐

和大多數的人提起菲律賓美食，大家幾乎不約而同說「菲律賓很漂亮，但飲食完全是美食沙漠！」但小編偏偏不信邪，找到了住在菲律賓馬尼拉的人分享了他們6間推薦的馬尼拉美食。



有道地的菲律賓飲食、網美打卡餐廳、高級日式料理餐廳，打破過去菲律賓食物非鹹即甜的刻版印象，讓馬尼拉旅行玩得開心也吃得開心。

菲律賓美食：馬尼拉才不是美食沙漠！激推6間餐廳美食

1. Sarsá Kitchen + Bar

來馬尼拉旅行，一定要品嚐看看道地的菲律賓美食，結合了當地的食材與烹飪方式，像是kare kare燉牛肉、Liempo Pork Adobo 醬醋豬肉，不僅用餐環境舒適，餐點也表現得可圈可點，想吃菲律賓傳統菜餚但又不想踩雷的人一定要來Sarsá Kitchen + Bar嚐嚐。Sarsá Kitchen + Bar鄰近綠帶購物中心、阿亞拉博物館與阿亞拉三角花園。

Sarsá Kitchen + Bar

地址： 109 Rada, Legazpi Village, Makati, Metro Manila, 菲律賓

營業時間：11:00-22:00，週末至23:00



+ 3

2. St. Louis Cafe

如果來馬尼拉吃膩了菲律賓食物，可以考慮到St. Louis Cafe品嚐西式料理，除了有牛排、義大利麵、沙拉，你也能像在法國般坐在戶外區域，點上一杯咖啡或吉拿棒冰淇淋（據說必點！），邊享用餐點邊看著熙熙攘攘的人潮，度過美好的早晨時光。St. Louis Cafe鄰近The Landmark BGC、Bonifacio High Street、The Mind Museum與Uptown Mall。

St. Louis Cafe

地址： Unit 104-A, Lower Ground, C3 Bonifacio High Street Central, Bonifacio Global City 1630 菲律宾達義市

營業時間：08:00-22:00



3. Manam Comfort Filipino

位在SM亞洲購物中心裡的Manam Comfort Filipino，是近幾年馬尼拉非常熱門的網美打卡餐廳，雖然同樣是菲律賓飲食，但Manam Comfort Filipino改良了菲律賓菜色，加入自己的創意和修改過去重鹹甜的飲食文化，更將餐廳佈置的舒適美觀，就算不吃正餐，在裡面喝喝飲料吃甜點也很可以！Manam Comfort Filipino鄰近SM亞洲購物中心、The Dessert Museum。

Manam Comfort Filipino

地址： SM MOA, Main Mall, J.W. Diokno Blvd, Pasay, 1300 Metro Manila, 菲律賓

營業時間：10:00-22:00



4. Oasis Garden Cafe| Solaire Resort and Casino

位在Solaire Resort and Casino（晨麗娛樂場及度假城）裡的Oasis Garden Cafe正好在度假村裡天際塔中庭的中心位置，景觀十分優美，可以在這裡邊品嚐精緻的下午茶甜點、咖啡邊拍照，晚上時還會搖身變為酒吧，度過美好的馬尼拉夜晚。Oasis Garden Cafe鄰近SM亞洲購物中心、The Dessert Museum、The Theatre – Solaire Resort & Casino、Ayala Malls Manila Bay與DreamPlay。

Oasis Garden Cafe| Solaire Resort and Casino

地址： Entertainment City, 1 Aseana Ave, Tambo, Parañaque, 1701 Metro Manila, 菲律賓

營業時間：10:00-22:00



+ 4

5. Raging Bull Chophouse & Bar

位在BGC馬尼拉城堡香格里拉大酒店裡的Raging Bull Chophouse & Bar，號稱是全馬尼拉最棒的酒吧之一，不過你一樣可以在這裡吃到美味的牛排大餐、烤羊排與甜點，是非常適合情侶或夫妻慶祝週年的餐廳選擇。Raging Bull Chophouse & Bar鄰近The Landmark BGC、Bonifacio High Street、The Mind Museum與Uptown Mall。

Raging Bull Chophouse & Bar

地址： 30th Street Corner 5th Avenue Shangri-La The Fort, Manila, Taguig, 1634 Metro Manila, 菲律賓

營業時間：11:30-14:30, 17:00-22:30



6. Nobu Restaurant – City of Dreams Manila

位在新濠天地裡的Nobu Restaurant是馬尼拉少數高級日式料理餐廳，每日新鮮的海鮮加上主廚的想法，將一道道日式料理呈現在客人面前，如果吃膩了菲律賓食物，不妨試試看在馬尼拉當地吃日式料理的感覺吧。Nobu Restaurant鄰近馬尼拉新濠天地、Ayala Malls Manila Bay、永援聖母國家朝聖地與馬尼拉尼諾伊·艾奎諾國際機場。

Nobu Restaurant – City of Dreams Manila

地址： Level 1 Nobu North Tower, Aseana Ave, Parañaque, Metro Manila, 菲律賓(新濠天地)

營業時間：周一至周四17:00-22:00，週五、六17:00-23:00，週日11:00-15:00, 17:00-22:00



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