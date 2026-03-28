旅遊心得｜外國酒店不提供風筒？過來人：不止歐洲　網友分享方法

不只有高級的藝術品、古色古香的建築、精湛珍貴的手藝才叫文化。文化及生活，舉凡人的吃喝拉撒睡，都能看到文化的體現。先前曾有網友在Facebook社團上詢問，「歐洲酒店沒吹風機是常態嗎？」貼文一出後吸引眾多網友回應，也能看出歐洲人與台灣人生活習慣上的差異。



國外旅館房內不提供吹風機，台灣人嚇傻

一名網友在Facebook社團「歐洲自由行全攻略」上發文：

歐洲飯店沒吹風機是常態嗎？

下方網友回應：

「這次在義大利住宿，都有附吹風機，但以往其他國家經驗，大概只有5～6成有，約四星級以上才會附，所以我自己都會帶一隻小的備用」

「可以跟飯店櫃台借用喔～有些要押金，有些不用，但基本上還沒遇過櫃台沒得借的喔～頂多是目前都借出，等會兒才會有。我家兒子們對借吹風機這件事已經熟門熟路了 ，所以我們基本上都不會帶」

「歐洲飯店2～3級或是平價飯店都不會提供吹風機，只提供毛巾、牙刷，有些甚至不會提供牙刷」

「通常可以跟櫃檯借，但有時女孩喜歡出風量大的，可以考慮自備有國際電壓功能的吹風機，很方便喔」

「很多都沒有啊～要訂時要看他有沒寫上去」

「是正常。跟櫃台借」



《風傳媒》編輯在歐洲住過15間平價旅館，房內絕大多數都沒有吹風機，偶爾有直接放在公共浴室的，但絕大多數都要到櫃檯去借。除了歐洲，其實在東南亞也很常遇到飯店沒有吹風機的情況，即便是星級旅館還是可能會遇到。大家可能會覺得為何這些地方如此不周到？但實際上是歐洲、東南亞人很多都沒有吹頭髮的習慣，常常能看到濕髮的人出現在旅館的公共區域內。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是牙刷毛巾！國外旅館房內不提供「1必備物品」，台灣人真的超不習慣】