馬尼拉酒店10間｜高排名/無邊際泳池/海景房/近商場/人均$224起

撰文：張雨靜
出版：更新：

不少港人喜歡在短假期出發去亞洲國家旅行，菲律賓馬尼拉亦是一個相當受歡迎的旅遊地點，今次《香港01》將會為大家介紹10間馬尼拉酒店，而且推介的酒店大多數被Trip.com評為奢華酒店或豪華酒店，質素有一定保證，事不宜遲，馬上為看看！

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馬尼拉酒店推介【1】馬尼拉萬豪酒店（Manila Marriott Hotel at Newport World Resorts）

馬尼拉萬豪酒店（Manila Marriott Hotel at Newport World Resorts）屬萬豪酒店集團旗下，酒店設有24小時前台服務，並提供5種語言，包括中文（普通話），輕鬆解決溝通問題。酒店設有室外游泳池、spa、按摩室、桑拿、土耳其浴堂及足浴，可以在酒店內放鬆身心，更被Trip.com評為「馬尼拉奢華酒店第7名」。

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馬尼拉萬豪酒店（Manila Marriott Hotel at Newport World Resorts）
房價：人均HK$723/晚起（特大床房）
地址：District, 2 Resorts Drive, Newport World Resorts NCR, 4th, Pasay City, 1309 Metro Manila, Philippines
交通：PNR Pasay Road Station行車13分鐘
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馬尼拉酒店推介【2】美憬閣馬尼拉海軍上將酒店（Admiral Hotel Manila - MGallery）

美憬閣馬尼拉海軍上將酒店（Admiral Hotel Manila - MGallery）屬雅高集團旗下酒店，位於馬尼拉市的馬拉提區，地理位置非常好，距離地鐵站僅16分鐘路程，出發到機場亦僅18分鐘車程。酒店在2022年開業，提供123間客房，酒店設有天台泳池，酒店提供多項消除疲勞的設施，包括SPA、日光浴區、土耳其澡堂、足浴，亦設有酒吧、咖啡室，可以去休息一下。酒店被Trip.com評為馬尼拉豪華酒店第16名。

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美憬閣馬尼拉海軍上將酒店（Admiral Hotel Manila - MGallery）
房價：人均HK$368/晚起（高級中庭房）
地址：2138 Roxas Boulevard, Malate, Manila, 1004 Kalakhang Maynila, Philippines
交通：Quirino Avenue步行約16分鐘
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馬尼拉酒店推介【3】馬尼拉康萊德酒店（Conrad Manila）

馬尼拉康萊德酒店（Conrad Manila）屬希爾頓集團旗下酒店，酒店鄰近SMX會議中心、亞洲購物中心體育館，非常方便。酒店設有347間客房，有多個景觀可以選擇，包括城景、灣景、池景，更被Trip.com評為馬尼拉靚景酒店第1名。酒店設有24小時送餐服務，可以在房間內享受酒店餐廳供應的美食。

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馬尼拉康萊德酒店（Conrad Manila）
房價：人均HK$656/晚起（豪華特大床房）
地址：Seaside Boulevard corner Coral Way, Mall of Asia Complex, Pasay City 1300, Philippines
交通：Taft Avenue站行車距離14分鐘
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馬尼拉酒店推介【4】馬尼拉威斯汀酒店（The Westin Manila）

馬尼拉威斯汀酒店（The Westin Manila）是萬豪國際集團旗下高級品牌酒店，位於馬尼拉奧提加斯商業區的酒店。酒店在2023年開業，提供303間客房，面積由441呎起，最大的總統套房達1840呎，部份房間更可以看到天際線。酒店更提供室外游泳池、24小時健身中心、水療中心等等，多個注重住客身心健康的服務及設施，特別適合注重健康的旅客入住，酒店更被Trip.com評為「馬尼拉豪華酒店第5名」。

馬尼拉威斯汀酒店（The Westin Manila）
房價：人均HK$632晚起（城景豪華特大床房）
地址：Barangay, San Miguel Avenue corner Lourdes Drive, Ortigas Center, East, Mandaluyong City, 1552 Metro Manila, Philippines
交通：Shaw Boulevard步行距離約12分鐘；Ortigas步行約16分鐘
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馬尼拉酒店推介【5】馬尼拉雅詩閣波尼法希奧國際城酒店（Ascott Bonifacio Global City Manila）

馬尼拉雅詩閣波尼法希奧國際城酒店（Ascott Bonifacio Global City Manila），酒店提供220間客房，當中有180間客房附設廚房，備有冰箱及爐灶，適合喜歡烹調的旅客。部分房間亦設簡易廚房，可以利用微波爐隨時翻熱食物。酒店設有24小時付費來回機場接送，方便旅客搭乘航班往返。酒店更設室外游泳池、健身中心、桑拿、SPA等設施，被Trip.com評為「馬尼拉豪華酒店第2名」。

馬尼拉雅詩閣波尼法希奧國際城酒店（Ascott Bonifacio Global City Manila）
房價：人均HK$636晚起（行政一室房）
地址：5th Avenue, corner 28th St, Taguig, 1634 Metro Manila, Philippines
交通：地鐵Ayala站行車約12分鐘
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馬尼拉酒店推介【6】馬尼拉君悦大酒店（Grand Hyatt Manila）

馬尼拉君悦大酒店（Grand Hyatt Manila）屬凱悦集團旗下。酒店擁有461間客房，客房面積由484呎起，最大可達1335呎，客房設計奢華，設有木鑲板、楓木地板、大理石浴室，並設有可欣賞城市景觀的落地玻璃窗。設施則有游泳池、健身中心、水療中心。酒店更被Trip.com評為「馬尼拉奢華酒店第4名」。

馬尼拉君悦大酒店（Grand Hyatt Manila）
房價：人均HK$859晚起（特大床房）
地址：8th Avenue, corner 35th St, Bonifacio Global City, Taguig, 1634 Metro Manila, Philippines
交通：地鐵站Ayala行車約10分鐘
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馬尼拉酒店推介【7】馬卡蒂費爾蒙酒店（Fairmont Makati）

馬卡蒂費爾蒙酒店（Fairmont Makati）屬於雅高集團旗下，酒店交通地點非常便利，鄰近地鐵站，而且前往附近娛樂及商業區亦都非常方便，行車7分鐘就可以到達SM亞洲購物中心。酒店設有280間客房，客房可以看到馬尼拉城景，部份客房更可以看到泳池景，酒店設施有健身房、室外游泳池，屬Trip．com「馬尼拉豪華酒店第4名」。

馬卡蒂費爾蒙酒店（Fairmont Makati）
房價：人均HK$527晚起（費爾蒙特大床房）
地址：1, Raffles Drive, Makati Ave, Makati City, 1224 Metro Manila, Philippines
交通：地鐵Ayala站步行約8分鐘
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馬尼拉酒店推介【8】逸蘭亞洲購物中心酒店（Lanson Place Mall of Asia Manila）

逸蘭亞洲購物中心酒店（Lanson Place Mall of Asia Manila）在2023年開業，位於商城綜合區，鄰近SM亞洲購物中心，無論是消閑、購物、食肆都一應俱全，步行前往馬尼拉灣亦只需約15分鐘，酒店提供客房388間，客房面積由270呎起，酒店有室外無邊際游泳池、健身室等度假設施，更被Trip.com評為「帕賽市豪華酒店第4名」。

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逸蘭亞洲購物中心酒店（Lanson Place Mall of Asia Manila）
房價：人均HK$356晚起（高級特大床房）
地址：Mall of Asia Complex, Blk 12 Palm Coast Avenue, cor Seaside Blvd, Pasay City, 1300 Metro Manila, Philippines
交通：地鐵Gil Puyat站行車約10分鐘
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馬尼拉酒店推介【9】世紀公園酒店（Century Park Hotel）

世紀公園酒店（Century Park Hotel）地理位置相當好，位於帕賽中心地段，步行到馬尼拉動物園只需要8分鐘，距離地鐵站僅9分鐘路程，而且酒店CP值非常高，缺點是房間空間相對比較狹小，客房面積由400呎起，而且裝修亦都比較復古。提供三人房，適合有小朋友的家庭入住，更被Trip.com評為「馬尼拉親子酒店第3名」。

世紀公園酒店（Century Park Hotel）
房價：人均HK$224晚起（高級雙床房）
地址：599 P P.Ocampo St., Malate, Manila, 1004 Metro Manila, Philippines
交通：地鐵Vito Cruz站步行約9分鐘
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馬尼拉酒店推介【10】馬尼拉福特香格里拉酒店（Shangri-La The Fort, Manila）

馬尼拉福特香格里拉酒店（Shangri-La The Fort, Manila）屬香格里拉酒店集團旗下，客房面積寬敞由484呎起，最大的尊貴套房可達1185呎。除了酒店環境寬敞舒適以外，入住客人還可以使用馬尼拉最大室內健身中心（馬尼拉嘉里體育中心」，中心配有專業設備，例如特殊噴口的水療池、NBA級室內籃球場、室外網球場、壁球場等等，此外亦有佔地約10000呎兒童遊樂場，適合親子家庭去遊玩。壓軸登場的馬尼拉福特香格里拉酒店更被Trip.com評為「馬尼拉奢華酒店第1名」！

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馬尼拉福特香格里拉酒店（Shangri-La The Fort, Manila）
房價：人均HK$1143晚起（豪華雙床房）
地址：30th Street, corner 5th Ave, Taguig, 1634 Metro Manila, Philippines
交通：地鐵Ayala站行車約10分鐘
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