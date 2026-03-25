旅遊注意｜托運行李3大NG行為　機場公開4不原則避免航班延誤

不少人出國玩時，會把行李箱上綁上束帶或掛吊牌、裝保護套等，以便容易辨識行李。不過，台灣桃園機場表示，這些行李配件在托運過程中如果鬆脫，會導致行李輸送系統卡住，機場每月平均發生80件行李箱配件脫落，導致輸送系統異常影響運作。



搭飛機行李箱「3習慣」超NG！

桃園機場曾在Facebook上發文提醒，旅客的託運行李經過安全檢查後，會經由輸送帶進入航廈的行李自動分揀系統（BHS），經由無線射頻（RFID）辨識，系統會依照行李編碼進行配對與識別自動分送至指定航班轉盤，再由地勤人員將行李裝櫃運往機坪班機。提醒大家準備行李的4不原則，以免避免因為不當操作造成卡關延誤：

「不讓行李保護套／保護膜鬆脫」

「不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長」

「不放置不合規行李」

「不讓行李包裝鬆散導致作業內容物散落」



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根據《ETtoday新聞雲》報導，桃機公司統計，機場每月平均發生80件行李箱配件脫落，導致輸送系統異常影響運作，其佔異常阻塞的比例高達36%。

一名機場工作人員表示，行李輸送系統過程，行李綁帶脫落，卡在輸送軌道；或行李箱外套滑出，卡在軌道，嚴重者甚至會導致系統停機，改人工分類和搬運，造成班機延誤或行李趕不上飛機。此外，機場工作人員也呼籲，行李箱外套不要使用塑膠布材料，因為在下分道口時很容易黏附在滑下口。

事實上，日前就有自稱是地勤的網友在社群平台Threads發文表示：

強烈聲明！能不用就不要用行李束帶

而真的要用的話：

「真的要用就請穿過把手，不要再說什麼我有綁緊這種話，謝謝！」



她解釋，如果行李帶鬆脫被卡住，會影響行李運送，小問題浪費1條行李帶，問題嚴重一點會讓行李轉盤故障，一旦發生故障，有可能整個機場也會遭殃。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭飛機注意了！行李箱「3大習慣超NG」恐害航班延誤，桃機：一個月就發生80起】