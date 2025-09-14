亞洲最受歡迎十大微旅行城市｜韓國領先日本　香港東京大阪不上榜

假期不夠用？Agoda的亞洲十大微旅行城市名單，讓你無需長假也能盡情探索。了解微旅行如何輕鬆充電，為你規劃下一趟說走就走的亞洲小旅行。



現代人生活步調緊湊，想好好放鬆卻又擠不出長假嗎？別擔心，現在最夯的「微旅行（Micro-travel）」就是你的最佳解方！數位旅遊平台Agoda早前公布了亞洲最受歡迎的十大微旅行城市名單，其中台灣的台北與高雄也榜上有名，即便時間預算有限，也能讓你輕鬆享受充電的樂趣。

什麼是「微旅行」？短暫、精實，說走就走的旅遊新趨勢！

你或許聽過「小旅行」，那你知道什麼是「微旅行」嗎？根據Agoda的定義，微旅行是一種專為時間有限、預算不高，卻渴望短暫逃離日常的旅人所設計的旅遊方式，更加強調其短暫、精實且具效益的特性。

微旅行通常指的是不過夜的一日遊，或是僅住宿一晚的輕旅行。這種旅遊模式的重點在於探索周邊的特色景點、文化據點或隱藏秘境，讓你無須冗長規劃，也不必擔心高昂花費，就能在忙碌行程中，為自己擠出一個說走就走的「充電小確幸」。對假期有限或工作時間不穩定的旅人來說，「微旅行」無疑是擺脫壓力、享受生活最理想的方式。

精選亞洲10大微旅行城市：吉隆坡奪冠 台韓日泰皆上榜！

根據Agoda在2025年前五個月的訂房數據，以下是亞洲地區最受歡迎的十大單晚住宿微旅行目的地：

（10）泗水（印尼）

泗水是一個充滿活力的城市，即使短暫停留也能提供豐富體驗。旅人可以參觀香菸博物館，沉浸在熱鬧的市場氛圍中，或在海濱享受一個寧靜的夜晚，感受異國風情。

（9）檳城（馬來西亞）

檳城簡直是美食饕客的天堂！只要花一晚時間，你就能在喬治市大啖各種街頭小吃，探索色彩斑斕的壁畫藝術，並沉浸在這座島嶼豐富的文化遺產中。

（8）高雄（台灣）

高雄特有的悠閒氛圍，讓它成為微旅行的絕佳目的地。你可以悠哉漫步在駁二藝術特區，搭渡輪到旗津感受海風，再享受這座城市聞名的在地美食文化。

（7）名古屋（日本）

名古屋是座歷史悠久、美食薈萃的城市。旅人可以探訪經典的名古屋城，品嚐味噌豬排等當地特色美食，再悠閒地逛逛熱鬧的購物區，絕對能實現你理想中的一日遊。

（6）濟州島（韓國）

濟州島的自然美景太適合微旅行了！你可以挑戰徒步攀登漢拏山，探訪壯麗的瀑布群，或者只是單純躺在島上寧靜的海灘放空，度過一個活力滿滿的短暫假期。

（5）芭達雅｜芭堤雅（泰國）

以熱鬧海灘聞名的芭達雅，是熱帶迷你度假的首選。你可以在海邊徹底放鬆身心，品嚐新鮮海產，再觀賞一場華麗的歌舞表演，享受一段難忘的短暫假期。

（4）馬尼拉（菲律賓）

馬尼拉完美結合了歷史古蹟與現代風情，是快速放空的絕佳去處。只要一晚時間，你就能穿梭於西班牙王城（Intramuros），欣賞馬尼拉灣的夕陽美景，再深入體驗這座城市熱鬧非凡的夜生活。

（3）台北（台灣）

台北這座城市雖然不算大，但好玩的可多了！在台北的這一晚，你可以到夜市大快朵頤、登上地標台北101欣賞百萬夜景，或是到近郊享受舒服的溫泉之旅，為這趟小旅行畫下完美句點。

（2）首爾（韓國）

首爾充滿活力的弘大、明洞等街區，是快速充電的理想選擇。大啖韓式烤肉、狂掃K-beauty美妝品，最後以一場KTV歡唱結束夜晚。即使只是短暫停留，首爾的活力也絕對讓你印象深刻。

（1）吉隆坡（馬來西亞）

馬來西亞首都吉隆坡，絕對是完美的都會夜間探險地！從代表性的雙子星大樓到熱鬧滾滾的夜市，吉隆坡融合了豐富文化、多元購物和道地街頭小吃，24小時內就能輕鬆玩遍這座城市的精華。

小預算也能有大收穫 馬上開啟你的微旅行計畫！

從亞洲各地豐富的文化體驗到迷人的自然風光，微旅行提供了更多彈性與可能性，讓繁忙的現代人也能輕鬆實現旅行夢，創造出有意義的體驗。現在就選擇一個最吸引你的亞洲城市，規劃一場說走就走的微旅行，為生活注入更多精彩與活力吧！

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】