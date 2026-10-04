日本酒店內的神祕摺疊架是甚麼？教使用技巧和建議　輕鬆整理行李

大家入住酒店時，是否常在入口牆角看到一個神祕的架子呢？外觀看起來像台灣常見的晾衣架，但打開後中間卻只有幾條軟軟的布帶，既不能當椅子坐，當置物架把衣服或毛巾放上去的話，又很容易滑下來。



其實，它並不是用來晾衣服的，而是酒店為了解決房間置物空間不足而設計的貼心小物「BAGGAGE RACK（バゲージラック）」行李置物架。

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「BAGGAGE RACK 」行李置物架

日本的商務酒店房間空間通常不大。一般來說，單人房多在約9～12平方米之間，雙人房則約為12～18平方米。在這樣的空間裡，如果想把行李箱攤開放在地上，往往只有廁所前的走道比較有足夠的空間，但這樣一來又會阻礙通行。因此，多數日本商務酒店都會準備可摺疊收納的行李置物架「BAGGAGE RACK」，讓旅客能將行李箱放在架上整理物品，同時保持房間動線順暢。

BAGGAGE RACK 使用方式

通常在進房時，行李置物架多半會摺疊收納在入口附近的牆邊。有些酒店則會把它放在衣櫥內或是電視櫃旁的空間，如果一開始沒有注意到，不妨稍微找一下。

使用方式非常簡單，只要把架子拉開，就能立刻變成一個放置行李的平台。常見的行李置物架多為金屬框架搭配布條的設計，也有些酒店會使用木質材質，外觀與風格會依酒店不同而有所差異。

行李箱尺寸及重量建議

一般酒店擺放的行李置物架大概可承重20kg〜30kg，行李箱建議大小為25吋以內。筆者實際測試，登機箱尺寸的行李箱還沒打開之前是可以很平穩的放在架子上不會傾倒。

使用時讓行李置物架的支架呈上下交叉、完全展開的狀態，接著將行李箱的中心對準置物架中央擺放。只要位置放得正確，即使把行李箱整個打開，也能穩定地支撐重量。透過這樣的方式，行李可以懸空放置，不僅方便整理物品，也能騰出更多地面空間，讓房間動線更順暢。

如果攜帶的是現在很流行的上掀前開式行李箱，約24吋左右的尺寸放在置物架上靠牆放置通常都沒有問題。不過，如果是24～25吋的雙開式行李箱，建議只將單邊放在置物架上，另一邊則靠牆支撐，會比較穩定，也比較好整理物品，一般不太建議直接整個攤開擺放。

除了放置行李之外，如果購物回來帶了不少手信，又不想把袋子直接放在地上，也可以把置物架打開，暫時放在上面使用。

另外，把行李架高之後，也不用蹲在地上整理行李。只要把置物架拉到床邊，就可以坐在床上輕鬆整理行李或收拾物品，使用起來相當方便。

BAGGAGE RACK 行李置物架，狹小空間的救星

有時為了節省赴日旅遊的預算，旅客會選擇房型較小的房間。不過只要行程超過三天，通常就會帶上比登機箱更大的行李箱。等到真的進房後，常常才發現行李根本沒辦法在地上完全攤開，最後只好被迫在床上整理行李。

這時如果房內有行李置物架就能派上用場。把行李箱架高之後，不但不會佔據地面動線，走動時也不容易被卡住，同時也能避免把外面的灰塵或髒污帶到酒店床上，使用起來既方便又衛生。

下次入住日本酒店時，不妨留意一下房內是否有這個行李置物架。只要學會這個簡單的用法，即使房間空間不大，也能更輕鬆地整理行李，讓住宿體驗更加舒適。

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