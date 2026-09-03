日本旅遊｜住宿慳錢4方法　當地酒店人員教你訂房《實戰Q&A篇》

很多人一定已經對日本的住宿有一定程度的了解了，並且心中也有了自己心目中的住宿預算了吧！但別急，接下來還要教你如何利用一些小技巧，運用得當的話不僅可以讓住宿預算稍微再降低一些，省下來的還能拿來充當購物津貼喔！



此外，曾在日本品牌大型酒店工作數年的小編還要與你分享，有那些是海外旅人常見的問與答，讓你在出發前能夠先做好準備，絕對會讓整個旅程更加完美。

日本訂房省錢秘訣（01製圖）

節省住宿預算有一套 不藏私大公開

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便宜訂房小撇步

1. 早起的鳥兒有蟲吃，絕對是不變的定律

提早預約的話，通常經濟又實惠的房型比較容易預定得到。另外，日本許多酒店也會有提供早鳥專案，有些提前三個月預訂的優惠，甚至可以折扣到接近半價，所以搶房果然還是要趁早啊！

2. 善用會員專案

如果你是部分國際連鎖品牌酒店的會員，或是在訂房前可以在酒店官網試試可否立即加入會員，然後在訂房時別忘了查查是否有會員專屬的優惠價格。另外，許多日本連鎖酒店也會有所謂累積會員點數機制，除了可以折抵消費金額外有些還可以直接換取免費訂房，所以千萬不要讓自己的會員權益跑掉了。

3. 提前查詢日本的國定假日及連續假期

避開這些日子旅遊，絕對也可以為你省下不少荷包喔！

4. 多比價

許多酒店或訂房網站為了加強服務優勢，紛紛推出入住日前取消，免付取消費的活動，也間接造成許多臨時取消訂房的情況，這個時候有些酒店為了提高住房率，也有可能會降價求售，所以不妨在出發前幾天，勤勞的比價一下，說不定有撿到便宜的好運氣喔！

旅客遊日入住酒店與櫃檯人員10大Q&A

Q1. 酒店附近哪裡有藥妝店？

A1: 在日本真的隨處可見藥妝店，在市區裡就算是再小的酒店，都能在步行約10到15分鐘的路程都能找到一間。但就算同一品牌的藥妝店也會依地點不同販售不同的商品，或同商品不同價的情況，所以精打細算的你可是要稍微注意一下喔。

Q2. 附近有沒有推薦的拉麵店？

A2: 在日本的拉麵店可是跟台灣的擔仔麵店的佔比有得比，口味也是各有千秋。而且日本的拉麵店可是光湯頭、麵條就各有不同派系，加上每個人的口味本來就不一樣，所以吃了服務人員的推薦即便不合胃口也別太失望喔！繼續抱持著探險的心請他們多推薦幾間吧。

Q3. 酒店附近哪裡有超市？

A3: 一般大型超市都會在住宅區附近，如果剛好酒店在較熱鬧的區域比如原宿、澀谷、新宿，就會比較需要走一段路或只能選擇百貨公司的地下超市，當然相對價格會來的貴一些。

Q4. 這附近哪裡有好玩？東京有哪裡推薦去的？

A4: 對大多的服務人員剛聽到這問題多少會先深呼吸一口氣，因為說了三天三夜可能也說不完，但相信大部分的旅客都是有做功課後才來旅遊的，只是想再多確認一下有沒有漏掉什麼精彩景點。下次可以試著詢問服務人員放假常去哪裡玩？或許可以得到更多當地人才知道的訊息喔。

Q5. 洗面台的水可以喝嗎？

A5: 基本上是可以的，更尤其是在東京，水道局及自來水廠可是實施非常嚴格的水質管理，從水龍頭流出的水可皆是經過深度的淨水處理，所以大可放心飲用。但自認本身體質較敏感的旅人，為了安全起見還是飲用煮沸過或市售的礦泉水吧！

Q6. 可以延遲退房嗎？

A6: 在日本大部分延遲退房都會需要另外付費，部分的酒店有自家的會員制度可提供免費延長退房的服務。但如果你是因為身體狀況不佳的原因，請直接跟酒店人員委婉說明，大部份的酒店還是會很貼心為你適時彈性做調整的。

Q7. 我過幾天還會回來入住，可以把行李作寄存嗎？

A7: 一般的酒店都會有提供行李寄存的服務，但有些較小的旅店或郊外的溫泉旅館，可能會有櫃檯非24小時皆開放的情況或真的空間有限，比較難提供此項服務。所以請在預約時或辦理入住時詢問過會比較妥當。若酒店無法提供此服務時，可詢問服務人員附近哪裡有置物箱可供暫存。基本上在日本的車站附近大多都能找到付費的置物箱，所以不用太過擔心。

Q8. 酒店有提供接駁巴士嗎？

A8: 在規模比較大的酒店或郊區及交通不便的旅店，一般都會有所謂的市區循環巴士或接駁服務，是否免費提供則沒有一定的標準，有些甚至是採預約制，所以有需要此服務的旅人可以在訂房時多加留意官網上的交通資訊頁面是否有刊載，或直接致信詢問。

Q9. 訂房有提供小孩免費入住為何沒有提供小孩早餐？

A9: 日本大部分的酒店，如果入住旅客有帶小孩 ，一般會以年齡設置規範，普遍都是未上小學約莫６−７歲以下的兒童，在不佔床的情況下提供免費入住的服務。但即便預約是包含早餐，此種情況下兒童的早餐則需要另外付費。當然也有一些酒店為了增加提供服務優勢，仍然可以提供不佔床兒童免費早餐，所以有此需求的旅客們，別忘了在訂房時多加留意 或提前郵件詢問，以免與預期有落差而壞了興致。

Q10. 在網路上預定的包裹可以請酒店代收嗎？

A10: 一般有24小時服務櫃檯的酒店皆能提供代收包裹服務，但務必要確定是在線上已完成付款，並且收件人請留與你訂房名字相同，以便酒店人員查詢得到。如果有多件包裹或大型包裹的旅人，請務必跟酒店提前確認過再下訂，避免造成酒店不必要的困擾，或是造成拒收的情況發生。

看完了上述的介紹，希望能為你在訂房的過程達到事半功倍的效果。也希望在旅遊的過程中，住宿方面不再只是單純夜宿一晚，更希望能夠讓你體驗到日本在建築、藝術、科技及服務是如何的透過不同的形式在發展及壯大，也能替你整段的旅程加分不少，留下更多精彩的回憶。

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