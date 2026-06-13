旅遊心得｜行李收納技巧　專家揭4種袋實用慳錢　酒店浴帽有妙用

外出旅行時，打包行李常成為一大難題，怎麼收納才能整齊又方便？



有外媒記者分享，使用各種不同尺寸的「密封夾鏈袋（密實袋）」，能有效分類各種需要攜帶的物品，想拿東西時也一目瞭然，還能防止一些液體在旅行過程中外漏。

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別只記得帶衣服！旅遊專家曝必帶1實用小物，隨時能派上用場

根據澳洲媒體《Nine.com.au》報導，旅遊記者史凱利（Jemima Skelley）實測，整理行李時，使用各種不同尺寸的密封夾鏈袋，分別裝寶寶用品、零食、充電器、盥洗用品等，能大大省下外出時在包包裡翻找物品的時間。

還有經常出國出差的旅客在Reddit論壇上分享，也同樣使用夾鏈袋收納行李。貼文下方還有許多網友分享使用夾鏈袋的小技巧，許多人提到，建議準備各種不同尺寸的夾鏈袋，可以收納各種不同物品，小尺寸的適合裝可能會漏的盥洗用品或化妝品，大尺寸夾鏈袋則非常適合裝有味道的髒衣服，避免整個行李箱臭掉，或是用大夾鏈袋來壓縮厚衣物，就能塞進行李箱，非常方便。

還有人補充，酒店冰桶裡附的塑膠袋或酒店提供的洗衣袋，因為袋子設計有透氣孔，所以也可以成為收行李時好用的小物。

《風傳媒》編輯旅遊近20國，如果大家出遊忘記帶塑膠袋、夾鏈袋，可以用備品的浴帽來裝，也很適合套鞋子，在國外如果有買鞋，舊的鞋子就可以用浴帽裝起放進行李箱。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別只記得帶衣服！旅遊專家曝必帶1實用小物，隨時能派上用場】