香港去珠海新跨境直通巴！直達金灣/斗門　票價+時間+3大交通方法

珠海交通｜珠海直通巴｜除深圳外，珠海交通方便且景點眾多，吸引愈來愈多港人前往珠海吃喝玩樂。而環島中港通首條來往香港及珠海金灣、斗門區的全新跨境直通巴士，已於日前正式啟用，新線在太子、尖沙咀、沙田等地區均設有上落客點，以後由香港去珠海變得十分方便，想知巴士服務時間及上車地點，就要留意下文！



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珠海物價便宜且鄰近香港，在近年來已漸漸成為不少港人的旅遊熱點與置業勝地。珠海金灣集住宿、購物、文化、休閒玩樂等配套於一身；而斗門則節奏悠閒且物價親民，吸引不少退休長者前往養老。相信新巴士線的開通，能為往返珠海的港人提供多一個交通選擇。

香港去珠海｜新跨境直通巴直達金灣、斗門 全程約2.5小時＋上落點

香港前往珠海金灣、斗門的環島中港通跨境直通巴士線經香港港珠澳大橋珠海口岸過關，直達珠海十字門華發商都、金灣華發商都、斗門世榮萬達廣場3個站，全程約2.5小時。新線在香港設有6個上客點，包括尖沙咀圓方、中港城、太子上海街、沙田、大圍、荃灣德海街；落客點則除以上6點外，還有荃灣綠楊新邨及如心廣場、香港國際機場、亞博館、航天城11 SKIES及香港迪士尼樂園。

香港上車站：尖沙咀圓方、中港城、太子上海街、沙田、大圍、荃灣德海街

香港下車站：尖沙咀圓方、中港城、太子上海街、沙田、大圍、荃灣德海街、荃灣綠楊新邨及如心廣場、香港國際機場、亞博館、航天城11 SKIES、香港迪士尼樂園

珠海上下車站：十字門華發商都、金灣華發商都、斗門世榮萬達廣場



香港去珠海｜票價＋發車時間

香港前往珠海的新線每日共有4班車往返，香港發車時間為早上9:25及下午4:55；珠海發車時間則為早上8:50及下午1:50。單程收費為$150，雙程為$280；3歲以下單程$20，雙程$40。如需由珠海前往香港國際機場、亞博館、航天城11 SKIES及香港迪士尼樂園，單程則為$230。

香港去珠海3大交通方法

香港去珠海3大交通方法【1】直通巴——點對點直達+最方便

除了環島中港通跨境直通巴士新推出的巴士線，現時由香港前往珠海的直通巴還有永東巴士、中旅巴士、粵港直通巴。上車地點包括尖沙咀、太子、旺角、荃灣等地區，「點對點」直達珠海市區或珠海口岸，途經港珠澳大橋珠海口岸通關，無需轉車。

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香港去珠海3大交通方法【2】市區巴士+金巴——價錢最平

如果不想坐直通巴，亦可乘搭市區巴士前往港珠澳大橋香港口岸，再轉乘金巴過橋，最後在珠海口岸轉的士或其他巴士前往目的地。雖然轉車次數較頻繁，但價錢較便宜。以東涌出發的巴士B6為例，收費為$9.8，加金巴$65，到達珠海口岸共$74.8，其後可乘坐巴士到各大景點。

市區巴士+金巴雖然轉車次數較頻繁，但價錢較便宜。（官方圖片）

香港去珠海3大交通方法【3】珠海噴射飛航——九龍／港島人最適合

如果從九龍或港島出發，亦可選擇在中港碼頭或港澳碼頭，乘坐珠海噴射飛航直航前往珠海九州港，全程約需70分鐘，票價由$200起；而從九龍出發的非直航航班為$170起。

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