珠海好去處｜9大必去景點：野狸島公園/桂山島/外伶仃島/金台寺

深珠通道最新消息：深圳⇄珠海將30分鐘直達！



深珠通道跨海「直通車」要來了

近日，深珠通道傳來重磅進展——深珠通道建設按下了「加速鍵」，未來從深圳前海出發，跨過珠江口，將可以30分鐘直達珠海高新區。

從深圳到珠海雖然直線距離不遠，但由於珠江口的阻隔，需駕車繞行，正常情況下的車程需要2-3小時，遇堵車則時間更長。深珠通道建成後，無論是開車，還是坐高鐵、城際列車，都只需30分鐘即可直達珠海，實現一日深珠往返自由。

深珠通道又稱伶仃洋通道，是粵港澳大灣區規劃的首條跨海公鐵兩用通道，東起深圳前海、西至珠海高新區。通道為「公路+高鐵+城際」複合配置，核心包含三部分：

公路通道：雙向八車道高速公路，連接深圳前海與珠海金鼎。

高速鐵路：始於深圳西麗站，跨越伶仃洋至珠海，設計時速350公里。

城際鐵路：始於深圳前海站，全長約40公里，設計時速200公里。

*Tips：目前尚未有建成及開放具體時間，詳情以官方發布為準。



現在去珠海，怎麼去？

1. 自駕

耗時：約1.5-2.5小時（視堵車情況而定）

費用：單程高速+橋費約100元（人民幣，下同）左右

提醒：節假日易擁堵，出發前務必查看即時路況

2. 輪船（深圳蛇口⇄珠海九洲港）

航線：深圳蛇口郵輪母港⇄珠海九洲港（位於珠海吉大，市區核心地段）

耗時：約60分鐘

票價：普通艙約140元

優點：不堵車，在船上可以看看海景，到達珠海後去往情侶路、日月貝都非常近

3. 高鐵/動車（深圳北/福田⇄珠海）

路線：深圳北/福田→廣州南站（中轉）→珠海站

耗時：約2小時左右（含中轉時間）

票價：二等座約140元左右

4. 大巴（長途汽車）

耗時：約2-3小時左右

票價：視具體路線而定



珠海度假遊提前給你

1. 野狸島公園

來珠海玩，如果想找個地方既能看海又不用跑太遠，那野狸島必須擁有姓名！這是在珠海市區裏的海島，個人推薦圍繞島嶼慢慢騎行，一圈大約40分鐘左右，不累，但很滿足。

在島北端你還會看到這個兩個巨大的「貝殼」建築，那就是珠海大劇院——日月貝。這建在海島上的歌劇院，白天看是純淨的白色貝殼，在陽光下閃閃發光；傍晚時分，夕陽給它鍍上一層金邊，很好看。

地址：珠海野狸島

票價：全天免費開放

TIPS：日月貝位於沿岸北端，可直接定位「珠海大劇院」



2. 海天公園

海天驛站景觀棧道，有着全場375米的入海步道，全程落於海上，360度的海景視野，盡頭是一處小島，沿途日月貝、港珠澳大橋都納入眼簾。時間充裕的話可以選擇來這裏看日出，正好可以避開人群，看到這座城市最安靜的模樣。

地址：海天驛站景觀棧道

票價：免費開放

開放時間：06:00-23:30



3. 海濱泳場＆愛情燈塔

全天24小時免費入場的海濱泳場，可以感受沙灘和大海的夏天。沿着蜿蜒悠長的珠海情侶路漫步，還可以打卡到愛情郵局。

與愛情郵局相望的燈塔，背對港珠澳大橋，側向珠海漁女，是象徵着愛情的守護塔，因此也有不少人慕名前來。

地址：海濱泳場、愛情郵局

票價：免費開放



4. 景山道

背靠「城市綠肺」板樟山而建的景山道，是一條通山達海，一步一景的空中景觀走廊。全長約為10.1公里，步道共分為了三段：串園段、攬山段和觀海段。不想爬山的朋友也可以坐纜車上下，入眼即是「攬山、瞰海、觀城」的遼闊景觀。

公園地址：珠海石景山觀光索道

公園門票：免費開放

開放時間：7:00-18：00

TIPS：坐纜車需另外購票（可到現場購票）



5. 二井灣濕地公園

橫琴二井灣濕地公園，定位為國家級濕地公園，位於位橫琴島最西端，有着綿長的海岸線。沿着園路行走，可以觀賞到沿途的紅樹林、蘆葦叢等濕地景觀。傍晚時分在這裏欣賞一場海上的日落，也還蠻治癒的。

地址：橫琴二井灣濕地公園

票價：免費開放

TIPS：自駕來建議定位到「中海油珠海終端環保公司」，到公園後要走15分鐘左右才能抵達海邊



6. 北山大院

藏身於鬧市中的北山大院，是由舊村改造成的一個多元藝術文化區。這裏有幾百年的古建築，青磚灰瓦，滿滿都是歲月痕跡。

老宅子裏又開滿了新潮的咖啡館、文藝小店和私房菜館。你可以白天去逛逛祠堂、拍拍古牆，走累了就鑽進去喝杯咖啡。全天免費開放，也很適合約朋友去hea一下午。

地址：北山大院

票價：免費開放



7. 桂山島

從珠海香洲到桂山島，要坐45分的船抵達。小島不大，但很安靜，吃住玩卻全聚在一塊兒，不用趕路，不用奔波，逛起來格外輕鬆。

島上有漁民晾曬的鹹魚，有藏在巷子裏的糖水鋪，也有刻滿歲月痕跡的礁石和燈塔。如果想找個地方，把周末過成慢悠悠的兩天，桂山島正合適。

地址：桂山島

船費：100元/人

時間：航程約45-50分鐘

Tips：從蛇口碼頭坐船出發，120元/50min



8. 外伶仃島

從珠海香洲或九洲港碼頭乘船，大約70分鐘就能抵達這座被譽為「中國最美十座小島」之一的外伶仃島。

它是國家AAAA級旅遊景區，也是廣東唯一可以遠眺香港市中心的海島。島上的玩法很純粹：白天爬爬山看看海，傍晚在碼頭買新鮮海產去大排檔加工，夜晚枕着海聲入睡。

地址：外伶仃島

船費：140元/人

時間：航程約70分鐘

Tips：從蛇口碼頭坐船出發，160元/70min



9. 金台寺

金台寺，背靠海拔583米的黃楊山，是黃楊八景之一。有大山門、天王殿、大雄寶殿、藏經閣、鐘鼓樓以及登山石階、環山公路等配套建築設施約7000多平方米。遠遠望去，金台寺依山造勢，長千餘米的樓、台、閣建築群，像一處大型畫舫。

地址：金台寺

開放時間：07:00-17:30

票價：免費開放，無需預約



10. 珠海美高梅華府酒店

如果預算充裕，不妨在珠海美高梅華府住上一晚。這座酒店本身就像一座隱於都市的宮殿——挑高的穹頂、典雅的園林、無處不在的藝術氣息，從進門那一刻起，就讓人放慢腳步。

房間寬敞安靜，窗外滿眼綠意。白天在島上吹夠了海風，晚上回到這樣一處地方，泡個澡，喝杯晚安茶，把一天的愜意再延長一點。

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店

地址：廣東省珠海市香洲區健民路888號

酒店官方諮詢電話：0756-6288888



喝杯咖啡小chill一下

1. 麻雀與不叔

這是一棟由老洋房改建而成的民宿咖啡館，一樓是咖啡館，二樓是民宿。店內還有不少可愛物件及古着販售，不論是裝潢還是老屋的氣場各方面都很有味道。

頗為出名的「檸檬撻」，有着清爽清新的口感，檸檬香氣濃郁，是適合夏日的清涼甜點。

店名：麻雀與不叔

地址：香洲區碧海路97號

時間：周一至周日 11:00-19:00

人均：¥43/人



2. 彳亍咖啡 · 開在山坡上

在水灣開了十多年的咖啡館，坐落於半山坡上的小區住宅樓下，店門口總是綠意盈盈，讓人有種莫名的親切感。

抵達門店前要爬上一道長長的坡，就像「彳亍」所說的「慢步走」的含義。除了點單top1 的手衝，也推薦嚐嚐這款士多啤梨戚風蛋糕，表面搭配焦糖和杏仁片，嚐起來有着鬆軟綿密的口感。

店面名：彳亍咖啡 · 這裏

地址：水灣路240號14棟1樓

時間：周一至周日 10:30-19:00

人均：¥44/人



3. 今日菓堂 · 花園下午茶

開在北山大院的甜品店，位置藏得有些許隱蔽。它深入在老居民樓之間，第一次來可能得兜兜轉轉上好一會。

聽聞是設計師將舊樓新改，化身成這樣一間被鮮花包圍的小店。店內的蛋糕大多甜而不膩，還會根據季節不定期推出新品，搭配的飲品也種類繁多。

店名：今日菓堂Nowadays

地址：北山正街北三巷24號

時間：周一至周日 12:00-19:30

人均：¥45/人



4. 彳亍咖啡 · 日式咖啡屋

位於興業路的彳亍咖啡，是彳亍的第八家門店。有別於水灣店，這裏是日式侘寂的風格設計，灰調牆體、木質調吧枱、桌椅，暖色系燈光，都讓人感到温暖和放鬆。兩層的空間。

這裏出品的每杯咖啡都會配一個小卡片，搭配的器皿也是特意挑選。點上一杯咖啡，就可以慵懶地坐一個下午。

店名：彳亍咖啡（興業路店）

地址：香洲區興業路197號

時間：周一至周日 10:00-19:00

人均：¥36/人



珠海不大，正適合細細品味。