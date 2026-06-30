大阪人氣酒店警示！即食麵剩湯別倒馬桶　正確處理是隔日統一回收

不少人入住酒店時習慣買泡麵（即食麵）當宵夜，卻常因湯喝不完而將其倒入馬桶或浴室水槽，看似方便卻容易造成管線阻塞與清潔困擾。位於日本大阪難波的人氣酒店「B Suites」近日就在社群平台發文提醒住客，分享關於泡麵湯汁正確處理方式的住宿小知識，引發熱議與討論。



B Suites酒店在官方TikTok影片中指出，旅客深夜用餐時常遇到兩大困擾，其一是買了泡麵卻忘了拿餐具，其二則是不知道該如何處理吃剩的湯汁。對此，酒店人員也貼心提醒，其實多數酒店房內或櫃台都會備有一次性筷子，住客無須再特地跑去便利商店購買，讓宵夜時光更便利。

至於泡麵湯汁的處理問題，B Suites酒店人員特別提醒，千萬別將湯汁直接倒入馬桶或浴室水槽，以免造成管線堵塞或產生異味，增加清潔難度。正確做法是將吃完的泡麵碗連同湯汁一併放在桌上，隔日由清潔人員統一回收處理，才能避免對環境與酒店設施造成影響。

B Suites分享的泡麵小知識也在網路上掀起討論熱潮，不少網友留言回應：

「泡麵湯汁怎麼可能剩下？」

「我每次都喝光光」

「下次不會再做錯了，長知識了」



也有人分享個人經驗表示：

「我出國行李箱都會準備一次性餐具」



看來宵夜泡麵儀式感早已成為旅人必備行程之一。

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