旅遊注意｜網紅誤做1事慘花1千7重買機票　內行人：3信息別洩露

假期將至，許多人都在規劃出遊，甚至有人還發文分享機票照片，但要小心別樂極生悲！近日一名在IG上有8.3萬人追蹤的網美，就開心分享下訂機票的截圖，沒想到隔天一早卻發現被退票，害她得再花7000元（台幣）重買機票。



對此，機票獵人蓋瑞哥看到也提醒，買完票千萬別洩露3個資訊，否則就會成為下個苦主！

拿到機票誤做1件事不能飛了！慘花7000元重買票

這名網美近日發限動表示「我又買機票了」，而背景畫面正是台北前往南京的來回機票，上面標記著航空訂位代號、電子機票編碼等重要個資。沒想到隔天她卻表示「我要發瘋，我起床發現他正在退票，我沒按為什麼退票？有什麼辦法能連絡客服？這樣我要重訂多了快7000欸….。」消息一出，有粉絲就指出，畫面有訂位代碼，所以任何人都能輕易動手腳。

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旅遊專家提醒拍機票千萬要遮住個資

針對此事，機票獵人蓋瑞哥也在Facebook發文提醒，「買機票真的不要亂發文，當你買完票後，有3個資料千萬別讓人知道，」分別是訂位代碼（PNR）、機票號碼、乘客姓名，其中訂位代碼是由6個英文字跟數字組成；機票號碼則由13個數字組成，只要有「訂位代碼＋乘客名字」或「機票號碼＋乘客名字」，隨便什麼人都能對機票作變更，包含退票，因此發文炫耀時，記得一定要遮掉個資。

​另外，登機證上的QR code也有這些資料，所以大家出國發登機證照片時，也要記得把QR code碼起來：

「不然，會有好心人幫你把回程機票取消，讓你多玩幾天。」



不少網友看完也在底下留言表示：

「感覺很殺雞儆猴? 那些愛炫耀的人真的要小心」

「這讓我想起有人在火鍋店發限動，剛好有拍到桌面的點餐碼，然後就有人幫她點了近百萬的火鍋料，然後抓不到兇手」

「很明顯常識不是每個人都有」

「這叫做不長眼」

「這是另一種花錢買經驗的意思」

「這種跟客服申訴有救嗎？」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：拿到機票誤做1件事不能飛了！慘花7000元重買票，旅遊專家提醒千萬要注意】