旅遊心得｜內行人曝酒店3物品超邋遢　只用抹布擦1遍　星級不例外

星級酒店房間可能沒有想像中乾淨！一名自稱在中部某間星級連鎖酒店實習半年的房務透露，酒店內的馬桶、浴缸，甚至是杯子和熱水壺，其實都沒有表面上看起來這麼乾淨。



貼文一出，許多曾經做過房務的網友也紛紛留言。

星級酒店實習房務曝「有些酒店真的很髒」：杯子、熱水壺只用抹布擦一遍

該名實習房務在Dcard上以「原來有些飯店真的很髒」匿名發文透露，當初新人訓練時，教的都是標準的整房方式，一開始自己需要花40至50分鐘才能完成一間房間，卻觀察到其他同事只要花20至30分鐘就能完成。後來，他便去請教其他同事整房方式，才發現杯子、熱水壺只用水沖過，有些甚至連沖都不沖，只用抹布擦一擦，沒有水漬就代表合格；馬桶、浴缸只要表面乾淨，摸起來是滑的就通過，標準方式應該要用清潔劑和菜瓜布刷。

事主強調，杯子真的超髒，仔細聞可能還有牙膏或飲料的味道，保潔墊上還殘留很多血漬、不明液體留下的污漬跟毛髮，有些人還會拿客人用過的毛巾擦遍整間房間，包括馬桶、水杯及地板。導致後來他去酒店都不敢再用水杯，浴缸也會先用熱水過一遍後才敢泡。他透露，每個人有一天12個的整房壓力，有些房客會晚退房或把房間弄得很亂，整理起來就會很費時，有時做太晚還會被催、被唸，晚下班也沒有加班費。不過，並非每個人都這樣子，當然更誇張的也有，但還是有一些房務會按標準流程去整理房間，比例大約是10分之2，當然也不是每間酒店都這樣，還是有超乾淨且衛生的。

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過來人點頭：去外面住絕對不敢用1物

貼文一出引發熱議，有許多過去擔任過房務的網友紛紛在底下留言回應：

「做7年的房務完全認同，去外面住，我是絕對不敢用他們的毛巾的」

「目前跟男友都是做相關的，出去外面住宿就會犯職業病，到處檢查、再次清理，不管是五星還是三星或者民宿， 不會因為住五星就比較乾淨， 也不會因為是民宿就比較髒， 完全是看各家房務清潔的重點內容！ 在外面住也都會希望讓房務好整理、好清潔！」

「做過房務，現在出去住酒店我還是會用毛巾欸，雖然真的會擦地板，但是用完會送廠商消毒清洗，熱水壺、杯子倒是盡量不用，真的都是擦乾而已」

「之前打工做過房務只能說真的髒」

「哈現在正職房務，我連自己掃的房間都不敢住了，酒店貴的要死然後自己知道掃房品質是這樣，國旅完全放棄。晚退房就算了又加時 三點櫃檯開始趕房真的是累死人」

「做過房務就知道酒店有多髒，之前看過用菜瓜布刷洗手台刷完接著刷杯子」



也有網友好奇，枕頭套是不是乾淨的？對此，過來人回應:

「跟毛巾、水杯比的話算乾淨了」

「99%都是乾淨的，有1%的機率睡到枕套沒換的（可能前客人沒躺過就沒換）」

「有滿多可能性的，雖然很少，但我們六日會有人趕速度而沒換枕套，有些沒很皺就不換，而且大多領班就算發現也會默許，因為他們查房也很忙，有可能是酒店卸貨的地方不乾淨（床組都會堆疊在一起）像我們洗衣廠商會在B3地下室卸貨床組，但那邊灰塵多又悶熱，有不少客人都會帶拋棄式枕頭套或床組用」



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