旅遊注意｜在日本無故收到轉賬竟是「強押借貸」　警教2處理方法

日本市占率最高的電子支付為PayPay，是不少人在日本的必備電子支付，不少去日本旅遊的人也會申請。不過，近日有網友在日本街上行走時，竟無預警收到陌生人透過PayPay轉帳1萬日圓，而這可能是一個可怕的犯罪陷阱。



在日網紅「魚漿夫婦」引用愛知縣警察的官方公告，揭露這類行為是日本警方正在警惕的「強押借貸」新手法，大家若收到這筆錢，後果將非常可怕。

日本旅遊小心！突然收到1萬日圓轉帳慘了

近日有網友在社群平台X（前推特）分享，在街上行走時，無預警收到陌生人透過電子支付平台PayPay轉帳1萬日圓。他當下先客套表示非常感謝，並詢問對方的身分，對方輕鬆回應「只是路過的陌生人而已，請別太在意，這就像是公園餵鴿子的感覺」。

對此，人在日本的網紅「魚漿夫婦」特地引用愛知縣警察官方網站的公告指出，表示，日本的PayPay有自動收款的功能，「像這樣的事很容易捲入麻煩，不得不注意」。

「魚漿夫婦」指出，不只可能讓你被捲入「我是你兒子」這類詐騙集團的犯罪之中，例如運用你的帳號去收款，甚至還暴露了PayPay帳號和Twitter帳號彼此綁定的情況。

而這1類手法就是在日本有一種名為「強押借貸」的犯罪行為，愛知縣警察官方網站的公告，對方不經你的同意，直接匯錢進你的帳戶，接著以「你已借款」為由強索利息。

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為何PayPay成為犯罪者的工具？「自動收款」成陷阱

「魚漿夫婦」指出，PayPay的預設功能是「自動收款」，如果不小心有人轉帳給你，不但會自動收到，還可能因此惹禍上身。

而關鍵在於PayPay的「自動收款」功能，由於PayPay在日本的普及率極高，涵蓋便利商店、藥妝店，甚至許多小吃店和拉麵店，許多當地人或赴日旅客都會申請使用。一旦使用者的PayPay開啟了自動收款，犯罪者就能利用此功能，在當事人毫不知情或未同意的情況下，將「借款」強塞到你的電子帳戶中，製造你「已經借款」的假象。

「魚漿夫婦」也提醒，萬一你莫名收到的這10,000円，其實早已構成了高利貸的契約，「之後對方反過來逼你償還天價利息怎麼辦？」

收到陌生轉帳怎麼辦？警方示警

如果你不幸在PayPay或其他電子支付收到一筆來路不明的陌生轉帳，應該如何處理？愛知縣警方嚴正警告，絕對不應心存僥倖。當務之急是：

1. 立即聯繫你的銀行或支付平台

盡快查證這筆資金的確切來源。

2. 釐清資金性質

確認這筆錢究竟是有人「誤傳」，還是已經捲入了這種「強押借貸」的詐騙案件。

自保攻略：赴日必知！一鍵關閉「自動收款」功能

面對這種新型態的犯罪，最好的預防方式就是從源頭阻斷。

「魚漿夫婦」特別提醒PayPay使用者，無論你是日本當地人還是去日本旅遊的旅客，務必進入PayPay的設定頁面，關閉「自動收款」功能，建議將收款設定改為「僅接收經確認的匯款」，這樣能大幅降低受害的風險。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出國旅遊要注意！台灣人常用電子支付「沒關閉1功能」慘了，警察示警恐怖詐騙手法】