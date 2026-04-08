航班揭秘｜空服員曝飛機上最常被偷20物　不止餐具甚至有救生衣

搭飛機出國旅遊，本該是充滿期待與美好回憶的旅程，但你知道嗎？機上竟然暗藏不少「順手牽羊」的奇聞軼事！早前，一個聚集大量空服員的國外Facebook社群就拋出話題，「你曾經逮過乘客偷什麼東西？」文章曝光後，便掀起熱烈回應。從救生衣、擴音器到座椅坐墊，乘客的偷竊清單五花八門，讓人瞠目結舌。知名旅遊達人Johnny Jet甚至還特地發文，整理出20項最常被偷的機上物品，再度引發討論。



根據知名旅遊達人 「Johnny Jet 」發文指出，一名空服員以「A Fly Guy」為名經營Facebook社團「A Fly Guy's Cabin Crew Lounge」，聚集超過150萬名成員，成員包含空服員、機師、航空公司員工、機場人員以及常旅客。日前他在社團發問：

你曾經抓到乘客在飛機上偷什麼東西？

文章曝光後，許多航空業人員分享，有人被抓到將救生衣塞在口袋裡準備下機，有人把餐具和盤子整組帶走，甚至還有人偷走空服員的制服外套、機翼出口門上的標示，導致航班停飛。常見的「戰利品」還包含咖啡杯、鹽罐胡椒罐、廁所備品、航空公司毛毯與枕頭，甚至有乘客膽大到連安全帶、整個座墊、自動體外心臟電擊器（AED）、擴音器都不放過，還有人拿走聖經、甚至充氣娃娃。

飛機上經常被偷的20件物品（01製圖）

飛機經常被乘客偷東西，這20件頻繁失蹤👇👇👇

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Johnny Jet也分享，他飛行多年來看過不少乘客偷偷將耳機、毛毯帶走，場面尷尬又讓人同情，因為有些人或許是出於貪心，也有人可能有偷竊癖。不過也有例外，他回憶搭乘維珍澳洲航空（Virgin Australia）從洛杉磯（Los Angeles）飛往雪梨（Sydney）的商務艙時，機組人員竟主動鼓勵乘客帶走設計成雪梨歌劇院造型的鹽罐與胡椒罐，還貼心附上原裝盒，讓乘客安心把紀念品帶回家。​

空服員揭秘「飛機上最常被偷走的20樣東西」

1. 鹽罐

2. 胡椒罐

3. 咖啡杯

4. 廁所備品（肥皂、濕紙巾、衛生紙等）

5. 航空公司睡衣

6. 毯子與枕頭

7. 頭等艙備品包（Amenity Kit）

8. 整套餐具組

9. 金屬製刀叉湯匙

10. 瓷盤、瓷器餐具

11. 商務艙、頭等艙玻璃酒杯

12. 迷你吧物品（酒類、零食、備用餐盒等）

13. 空服員制服毛衣

14. 機組人員的包包

15. 出口標示牌或安全告示

16. 安全帶或座椅延長帶

17. 整個座椅坐墊

18. 救生衣

19. 擴音器（Megaphone）

20. 聖經或充氣娃娃

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不只毛毯、餐具！空服員揭「飛機上最常被偷的20樣東西」，完全讓人意想不到】