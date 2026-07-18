東京銀座一日遊｜傳統歌舞伎表演　品江戶前壽司　打卡藝術水族館

銀座這個名字，本身就是全日本繁華與高品味的代名詞，銀座通商店街更被譽為東京的紐約第五大道。這個擁有數百年歷史的街區發展至今，早已不只有精品店與百貨公司，更能見到令人驚嘆的新舊文化交融，從完整保留日本傳統文化的歌舞伎座，到結合現代美學的藝術水族館應有盡有。



除此之外，銀座更是各式美食的集散地，無論是日式壽司、美式早餐、壽喜燒到酒吧，都能滿足遊客的味蕾。加上這裡交通便利，搭乘地鐵銀座線就能輕鬆抵達，飯店住宿選擇也豐富多元，相當適合來一趟東京銀座一日遊！

銀座一日遊行程規劃

銀座景點

1. 歌舞伎座

隨著日本電影「國寶」在全世界屢獲高評價，歌舞伎這門藝術也再次成為話題。而若想趁著東京旅行時，體驗這項傳統技藝的精髓，銀座的「歌舞伎座」絕對是朝聖首選！這座劇場建於1889年，歷經了多次改建與翻新，最近一次更是由知名建築師隈研吾所參與設計。劇場內專門上演日本傳統的歌舞伎，表演者以精湛的肢體動作與表情神韻，搭配華麗的服裝與化妝效果，帶來被列為聯合國文化遺產的精彩演出。即使行程緊湊的外國旅客，也能選擇時間較短的表演，還有英文的語音導覽可供使用，方便深入理解其中奧妙。

銀座歌舞伎座

地址：東京都中央區銀座4-12-15

營業時間：依照演出時程而定



2. 銀座藝術水族館

想從傳統藝能稍微轉換心情的話，不妨走進三越百貨公司內的「銀座藝術水族館 Art Aquarium Museum Ginza」。這片奇幻空間內飼養著超過5,000隻以上的金魚，在聲光效果與裝置藝術之間悠游，宛如身著燦爛華美舞衣的表演者。從金魚迴廊、金魚石燈籠到每一面牆，全都像是一幅幅會動的畫作，隨手一拍都能捕捉到如夢似幻的美景，因而成為了人氣打卡熱點。此外，館內還設有和服、浮世繪等傳統工藝品展示區，讓人進一步沉浸在日本特有的美學中。

銀座藝術水族館

地址：東京都中央區銀座4-6-16 8樓

營業時間：10:00～19:00（最後入場 18:00）



3. 三菱一號美術館

稍微離開銀座的繁華核心，在丸之內地區的交接處，一座古色古香的紅磚建築靜靜矗立在街邊，這就是三菱一號美術館。這棟建築據稱是該地區第一棟西式建築，後來轉為以19世紀近代美術為主的展覽空間，每一季都會舉辦不同的主題企劃展。除了精彩的藝術作品之外，美術館本身的典雅紅磚建築更是一大亮點，與周圍林立的現代都市叢林高樓形成鮮明的對比。而且館內及周遭都不乏高質感的咖啡廳與餐廳，被東京人視為午後散步休息、感受藝文氣息的最佳場所。

三菱一號美術館

地址：東京都千代田區丸之內2-6-2

營業時間：10:00～18:00（部分展期延長至20:00，最終入館時間為閉館30分鐘前）

年末年始、展覽更換期間、每週一休館（遇假日順延至翌日）



銀座美食

1. 壽司 – Kadohachi Sushi Dining Bar (寿司ダイニングかどはち)

銀座自古以來便是日本高級飲食文化的發源地，而壽司更是不可錯過的經典。在銀座不計其數的日本料理店當中，距離銀座站只需徒步1分鐘的「 Kadohachi 壽司餐酒吧」在各大美食平台都備受好評。

這間店最大的特色，在於以偏休閒的氛圍提供正統的江戶前壽司，客人能自由搭配日本酒或是葡萄酒，輕鬆品味職人師傅手作的頂級滋味。而且由於位處高樓層，店內設有不少可眺望銀座夜景的窗邊座位，也有包廂與板前吧台座，無論是約會、聚餐或獨自用餐，都能找到最舒適的角落來體驗道地壽司！

Kadohachi Sushi Dining Bar (寿司ダイニングかどはち)

地址：東京都中央區銀座3-2-15 8樓

營業時間：11:00〜23:00



銀座必逛

1. 銀座通＋中央通

來到銀座最不能錯過的地方，莫過於舉世聞名的銀座通！這條寬敞的大道與中央通、銀座四丁目相鄰，共同構成日本獨一無二的購物天堂。步行即可逛遍的街區內，匯聚了歷史悠久的和光百貨、銀座三越、松屋，另一側則是嶄新亮麗的 Chanel、Dior、Tiffany、Hermès 等國際精品旗艦店，部分品牌更開設了全球少有的餐廳或咖啡廳，且每一棟建築與室內裝潢、陳設都展現出頂尖的時尚美感。不僅如此，每逢週末與國定假日，銀座通就會實施「步行者天國」管制，讓遊客悠哉地走在大馬路中央，堪稱是逛街購物行程中最特別的休息時間。

銀座通＋中央通

地址：東京都中央區銀座1～8丁目

營業時間：各店鋪依官方公告時間而定



+ 1

2. GINZA SIX

銀座遍佈大大小小、有新有舊的百貨公司與購物商圈，而在近年來，最具話題的一間就是 GINZA SIX！這座百貨公司標榜是銀座地區最大的復合性商業設施，同時也強調完美結合了當代潮流、國際時尚以及藝術人文。百貨內部匯聚了超過200間商店，包括許多首次進駐日本的品牌，而且每一季都會如同法國巴黎百貨公司一樣，全面更換室內的佈景主題，再加上隱藏著能樂展演場所、屋頂空中花園，使GINZA SIX自開幕以來始終都是熱議焦點。

銀座GINZA SIX

地址：東京都中央區銀座6-10-1

營業時間：商店 10:30～20:00，餐廳 11:00～22:30（各店鋪略有差異）



銀座一日遊常見問題

如何從成田機場到銀座？ 從成田機場到銀座的交通方式眾多，搭乘電車可利用京成電鐵的 Access 特急列車、京成 Skyliner 列車，都能在70～80分鐘左右抵達。若攜帶大件行李的話，也能選擇乘坐利木津機場巴士，毫無負擔地從成田機場直達銀座站。而到了銀座入住飯店之後，平時外出觀光則可改坐地鐵銀座線，通常距離主要景點及飯店會更接近。 有什麼推薦銀座飯店住宿？ 身為國際知名的觀光區，銀座的住宿選擇五花八門，從國際奢華飯店、精品設計旅館到平價商務旅館一應俱全。許多大飯店內房間舒適、設施完善，美食餐廳也樣樣不缺，從自助早餐、壽司處到酒吧都能找到。建議旅客可以從銀座地鐵站附近著手搜尋，這一帶鄰近銀座通商店街，也利於搭乘大眾交通工具出遊。另外，也能考慮下榻於新橋站周邊。從新橋車站走路到銀座只需10～15分鐘，且附近就有日比谷公園等自然景點，又方便利用JR山手線造訪澀谷、新宿、原宿、上野等地。 東京旅行還能順道去哪裡玩？ 銀座位於東京都中心的精華地段，很適合結合周邊景點規劃一日遊、兩天一夜、三天兩夜等各種自由行行程。光是在半小時的地鐵車程之內，就能抵達六本木逛Midtown、欣賞森美術館與東京夜景，也能前往澀谷十字路口，在最新的百貨商場與街邊店逛街購物。若想感受截然不同的下町風情，還可以搭乘淺草線快速到達淺草，在雷門與體驗懷舊氛圍。針對時間充裕的人，甚至可從東京站轉往鎌倉、橫濱、輕井澤等東京近郊景點，讓旅程更加豐富多元。

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