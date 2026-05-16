旅遊注意｜出國前必檢查護照！專家揭5陷阱：有效期不足六個月

出國常遇到各種突發狀況，尤其當護照出現任何問題時，嚴重可能導致旅程中斷。許多人誤以為只要護照還在有效期限內就能高枕無憂，然而根據《yahoo》報導，旅遊專家Tamara Gane警告，一些看似微不足道的細節或「小瑕疵」，都可能讓旅客在登機或入境時面臨被拒絕放行的困境。



為避免假期因為這些疏忽而泡湯，出國前務必仔細檢查以下五個常見卻容易被忽略的護照問題。

護照隱藏5地雷出國前必查（01製圖）

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隱藏地雷一：輕微物理損壞

即使是輕微的物理損壞，也可能讓護照失去效力。像是咖啡漬、水漬浸濕、頁面出現小撕裂、塑膠膜（層壓）翹起，或是護照封面嚴重磨損等，都可能導致護照無法被機器掃描，或被邊境官員視為文件「遭到更改或偽造」。特別是印尼等部分國家對護照的完整性要求極為嚴格，曾有至少三名旅客因護照輕微破損而在飛往峇里島的途中被航空公司拒絕登機。因此為了預防護照刮傷或磨損，強烈建議將護照放入保護套中。

隱藏地雷二：效期不足六個月

護照的到期日並非唯一的考量標準。許多國家，包括美國在內，實施嚴格的「六個月有效期政策」，規定旅客入境時，其護照的剩餘效期必須至少超過預計回國日期的六個月。這表示即使護照還有數個月才過期，如果少於六個月，航空公司或移民官員仍有權拒絕登機或入境。旅客務必在預訂行程前，仔細查閱欲前往國家的特定要求。

隱藏地雷三：機票與護照姓名不一致

如果旅客近期因為結婚或其他原因更改姓名，務必確保所訂購的機票姓名與護照上的姓名完全吻合。例如，有旅客婚後以新姓氏訂票，但護照仍使用舊姓氏，就可能在登機時被拒絕。雖然部分航空公司可接受因婚姻造成的姓名更正申請，但各家政策不一，且可能需提供額外文件並造成延誤。

隱藏地雷四：非官方或錯誤位置的蓋章

出入境章應蓋在護照指定的頁面上，若不慎將出入境章蓋在照片頁等不正確的位置，或是護照因蓋滿章而已無空白頁，可能會被誤判文件遭到竄改或偽造。過去曾發生官員誤將入境章蓋在兒童護照照片頁上，導致該家庭幾乎被困在國外。

若發現被蓋錯章，請務必當場即刻向對方反映，以便立即補蓋或取得必要的證明文件。

隱藏地雷五：收集紀念戳章或擅自標記

只有邊境和領事官員被允許在護照上進行註記或蓋章。部分旅客喜歡收集紀念戳章（例如主題樂園、軍事檢查站、赤道線等），或在護照內頁手寫筆記或貼貼紙。這些非官方的標記，在某些國家會被視為「護照損壞」或「未經授權的更改」，可能成為海關拒絕入境的理由。包括美國在內的多國當局均已對此發出警告。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出國前一定要檢查！專家揭5個隱藏地雷「護照沒過期也不能登機」，航空公司直接攔下】