東京吉祥寺一日遊｜吉卜力美術館必打卡景點　Petit村似童話世界

吉祥寺連續10年位居「日本人最想居住的街區」第一名，過去有多部日劇都曾經到此取景。吉祥寺附近有許多知名的景點，像是井之頭恩賜公園和三鷹之森吉卜力美術館等，除此之外，也還有許多值得探訪的景點和美食，一起來看看吉祥寺究竟有甚麼魅力。



東京吉祥寺交通

想要前往吉祥寺，可以搭乘「JR中央線」、「JR中央總武線」、「京王電鐵 井之頭線」這幾條線的電車，交通上相當便利。另外，也有許多公車班次有到吉祥寺車站，可以根據住宿的地點和前後的行程選擇最適合的交通工具。

東京吉祥寺景點美食推薦

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1. 井之頭恩賜公園

到了吉祥寺，一定不能錯過占地廣闊又能夠親近大自然的井之頭恩賜公園。在一年四季當中，井之頭恩賜公園各有不同的美，春天可以賞櫻，夏天則綠意盎然，秋天有轉紅的楓葉，冬天則是有梅花綻放。此外，公園內的天鵝船也是許多人到此一定會體驗的活動，在湖面上，划著船欣賞風景，更是別有一番風味。

井之頭恩賜公園

地址：東京都武蔵野市御殿山1丁目18番31号（管理所）

開放時間：公園為全天開放



2. 三鷹之森吉卜力美術館

逛完了井之頭恩賜公園，也不要錯過就在西園內的「三鷹之森吉卜力美術館」。館內沒有一定參觀的方向，呼應著美術館「一起成為迷路的孩子吧！」的標語，除了有在門口迎接大家的龍貓，還有矗立於花園平台的天空之城機械兵。另外，館內也有特別展和小型電影放映可以觀賞，重溫吉卜力電影中的帶給人的溫暖與勇氣。特別要注意的是，吉卜力美術館採全預約制，需要事先購票才能夠在指定時間入場。

三鷹之森吉卜力美術館

地址：東京都三鷹市下連雀1丁目1-83（位於都立井之頭恩賜公園西園内）

開放時間：10:00-18:00，週二休館，其餘休館日詳見三鷹之森吉卜力美術館官網



3. 空想街雜貨店

吉祥寺的街區另一個吸引人的亮點，就是有許多別緻溫馨的小店，而「空想街雜貨店」就是其中一間。插畫風格充滿奇幻色彩，有明信片、筆記本、手機殼、紙模型等各式商品，讓人目不暇給。掛在牆上的原畫和店內的擺設也很值得細細欣賞！

空想街雜貨店

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-34-10

營業時間：11:00～19:00



4. 吉祥寺Petit村

吉祥寺Petit村夢幻的造型相當吸睛，進到裡面，有如來到了童話的世界。在吉祥寺Petit村裡面除了有選物店之外，還有貓咪咖啡廳「てまりのおしろ」和童話風咖啡廳「TEA HOUSEはっぱ」，在這裡不只可以和貓咪近距離接觸，也能夠在如童話般夢幻的空間內用餐休息。

吉祥寺Petit村

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2



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5. Sajilo Cafe

除了PETIT村裡的咖啡廳之外，另外也要介紹一間隱身於吉祥寺巷弄間的印度咖哩店「Sajilo Cafe」。店內的空間不大，到了假日或是用餐時間常常座無虛席。店內提供了不同的咖哩口味可供選擇，可以點包含兩種咖哩口味的套餐，一次可以吃到兩種不同的口味，除了咖哩和囊餅之外，套餐還有附沙拉和飲品，可以在此悠閒地享用美食。

Sajilo Cafe

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町4-7-2

營業時間：11:00-19:00



東京吉祥寺一日遊常見問題

吉祥寺距離市中心多遠？ 吉祥寺的交通相當便利，距離市中心也不算太遠，從東京車站搭乘電車只需約30分鐘即可抵達，從新宿車站過去更是只要15分鐘，在行程安排上可以比較有彈性。 吉祥寺周邊有哪些景點呢？ 除了文中介紹的井之頭恩賜公園、吉卜力美術館之外，在井之頭恩賜公園園區內還有井之頭自然文化園（需購票入場），吉祥寺車站附近的商店街和巷弄也很多值得慢慢探索的店家，天候不佳的話，也可以到附近的百貨公司裡面逛街。 吉祥寺一日遊可以如何安排行程呢？ 早上天氣好的話，可以先到井之頭恩賜公園、吉卜力美術館附近走走，中午到吉祥寺車站附近用餐結束之後，再繼續探索附近的店家。晚上如果還有體力，可以在車站周邊的百貨公司逛街購物。

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