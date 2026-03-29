東京旅遊｜不只是買！8間必訪體驗型美妝店　提供諮詢和免稅服務

在東京買美妝，可不只是「買到就好」那麼簡單。能親眼看到、親手試用、親自挑選，連「體驗」過程本身都讓人享受的化妝品店，就聚集在澀谷、新宿、銀座等人氣地區。無論是藥妝店、百貨公司，還是像@cosme TOKYO這類專門店，都提供了豐富的試用品與諮詢服務，讓你能隨時體驗當季熱門商品，並獲得專業建議。



本篇將精選8家推薦給訪日觀光客的體驗型美妝購物好去處，並介紹免稅流程、多國語言服務、優惠券資訊等實用重點，讓東京美妝購物之旅更加舒適又盡興。

在日本獨有的細緻服務與高質感空間中，體驗專業美妝諮詢

1. Hikarie ShinQs

除了與澀谷站直接連結的絕佳交通優勢外，充滿成熟氛圍的「澀谷Hikarie ShinQs」更是美妝愛好者絕對該朝聖的購物熱點。B1與1樓的美妝樓層網羅了資生堂、黛珂、THREE等人氣日系品牌，還有迪奧（DIOR）、香奈兒（CHANEL）、蘭蔻（Lancôme）等頂級國際奢華品牌，陣容華麗豐富。

Hikarie ShinQs（Shibuya Hikarie）

賣場空間設計典雅細緻，即使身處節奏快速的澀谷街頭，也能在宛如高級飯店行政貴賓廳般的靜謐氛圍中，從容挑選喜愛的商品。值得一提的是，免稅櫃枱就設在與賣場同一樓層的B1樓，購物後就可直接辦理手續，不會打斷購物節奏。館內指引完善，並配有能對應多國語言的工作人員，讓初次來日的旅客也能安心享受購物體驗。

能在東京市中心這樣鬧區中，悠閒挑選最適合自己的美妝品，實屬難得。正因如此，這裏也被譽為「澀谷的綠洲」，特別適合在人潮中感到疲憊時來此小歇片刻，享受一場沉靜且充滿療愈感的美妝時光。

Hikarie ShinQs

渋谷ヒカリエ ShinQs（シブヤヒカリエ シンクス）

地址：東京都澀谷區澀谷2-21-1 澀谷Hikarie ShinQs B1・1F

最近車站：與東急、JR、東京Metro地鐵各線的「澀谷站」直接連結

聯絡電話：03-5468-5892

營業時間：平日、周六 11:00～21:00，周日、國定假日 11:00～20:00

官方網站：https://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/



2. 西武澀谷店

作為澀谷地標之一的「西武澀谷店」，是一間擁有「時尚綜合商社」之稱的老字號百貨公司。化妝品樓層位於1樓，從街道一側即可輕鬆進入，交通便利。

西武澀谷的美妝樓層集結了資生堂、ALBION、RMK等日系品牌，也網羅了YSL、蘭蔻等海外知名品牌，整個空間洋溢著「選擇的樂趣」。挑高的天花板與寬敞的賣場動線，讓每一次的購物體驗都像享受一段奢華時光。

西武澀谷店（金盛幸太@Google Maps）

若時間允許，也推薦順道造訪「有機市集」專區。這裏彙集了來自世界各地的天然保養品牌與日本精選的有機商品。

不僅販售玄米、傳統手工糖等內在保養食品，也提供從內到外調理身體的提案，為化妝品樓層注入全新風貌。近年來有機美妝在日本的人氣逐漸上升，來這裏可以搶先體驗這股自然風潮。不論是喜歡天然成分的朋友，還是想挖掘「有趣好物」的旅人，這裏都是值得探索的理想之地。

seibu shibuya

西武渋谷店

地址：21-1 Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8330

最近車站：澀谷 站 （湘南新宿線 / 山手線 / 埼京線 / 銀座線 / 半藏門線 / 副都心線 / 東急東橫線 / 東急田園都市線 / 京王井之頭線）

聯絡電話：03-3462-0111



無論是最新潮流，還是偏好自然派美妝品，這裏都是用感性挑選美妝的理想體驗空間

3. @cosme TOKYO（@cosme 東京旗艦店）

位於原宿車站正對面、地點絕佳的「@cosme TOKYO」，是由日本最大美妝評價網站「@cosme」打造的旗艦店。作為能親身體驗「現今在日本真正人氣的美妝品」的熱門據點，備受矚目。

一踏進店內，最先吸引目光的，就是整面牆上陳列著@cosme評價排行榜上的高人氣商品。現在在日本正流行哪些美妝品，一眼便能掌握。

從資生堂、黛珂等百貨公司等級的品牌，到CANMAKE、CEZANNE等價格親民的開架美妝，無論預算與品牌偏好，都能自由挑選。商品不僅依品牌分類，也根據用途與肌膚煩惱問題進行陳列，讓人更容易找到真正適合自己的商品。

每項商品都標有評價分數與評論數，就算是不熟悉的產品，也會忍不住想拿起來看看，就像參觀一場「美容展覽會」，樂趣十足。

2025年重新改裝後，店內新增了迷你彩妝與香水專區，推出眾多旅行中也方便攜帶的小容量商品，選擇更加豐富多樣。結帳櫃枱也提供免稅服務，從購買到辦理手續皆可一站式完成，流程順暢無負擔。

@cosme TOKYO（@cosme 東京旗艦店）

@cosme TOKYO（アットコスメ トーキョー）

地址：東京都澀谷區神宮前1-14-27

最近車站：由JR原宿站步行約1分鐘，由東京Metro地鐵明治神宮前站步行約1分

營業時間：11:00～21:00

官方網站：https://www.cosme.net/store/flagship/tokyo/



4. Cosme Kitchen

持續傳遞天然與有機美妝魅力的「Cosme Kitchen」，是一家深受歡迎的選品店，精選來自世界各地的自然系商品。除了保養品與彩妝，還有芳香療法商品、草本茶、有機清潔劑與雜貨等，讓生活每一天都能被療愈氛圍温柔包圍。

值得一提的是，各分店的空間設計皆有不同概念，依據所在地區與客層細緻規劃，走進店裏不只是購物，更像是在體驗一種生活方式。

Cosme Kitchen LUMINE新宿1店（ Cosme Kitchen ルミネ新宿1店@Google Maps）

其中最讓人沉浸於世界觀的，是於2025年重新改裝的「LUMINE新宿1號店」，主題為「巴黎公寓裏的廚房」。在整齊有序的展示架和現代材質中，點綴著自然質樸的木材和帶有手作感的裝飾，營造出一種令人流連忘返的舒適氛圍。

店內精選的品牌也各具特色，像是講究植物來源成分的護膚品牌「F organics」，以及以自然光澤與服貼度聞名的底妝品牌「m.m.m」等，無論是日本本土還是國際間備受矚目的品牌，都以極具品味的方式整齊陳列。

另外，與史努比的聯名商品也相當豐富，自然又可愛的設計十分適合當作禮物，光是看包裝就讓人心情愉悦。

主要店鋪位置（Cosme Kitchen）

Cosme Kitchen LUMINE新宿1店

コスメキッチン ルミネ新宿1店

地址：東京都新宿區西新宿1-1-5 LUMINE新宿1 B2F

Cosme Kitchen 澀谷Hikarie ShinQs店

コスメキッチン 渋谷ヒカリエ ShinQs店

地址：東京都澀谷區澀谷2-21-1 澀谷Hikarie ShinQs B1F

Cosme Kitchen LUMINE池袋店

コスメキッチン ルミネ池袋店

地址：東京都豐島區西池袋1-11-1 LUMINE池袋 B1F



從彩妝到美容雜貨一次網羅！逛起來超有趣的綜合選品店

5. Loft

販售生活雜貨、文具、美妝等多元商品類別的「Loft」，是日本全國展店的超人氣綜合選品店。提到Loft，或許大家會先想到雜貨，但其實美妝賣場同樣不可錯過。一走進店內，CANMAKE、ORBIS等日系經典品牌，以及熱門韓系美妝品琳瑯滿目地陳列在架上，讓人忍不住駐足細看。

與其他綜合選品店不同的是，Loft對男士保養的規劃也非常完整。從洗面乳、化妝水，到自然妝感的彩妝商品與美容小物一應俱全，整體氛圍輕鬆自在，無論男女都能自在挑選心儀商品。

而在Loft才能體驗到的樂趣之一，就是每季舉辦的「美妝嘉年華」。採訪當時，正值春季主題活動，架上擺滿限定包裝商品與搶先販售的新品，光是看就令人心跳加速。這裏不但能一次掌握「現在日本最受歡迎的美妝品」，同一樓層中還可找到保養品、美容道具、健康雜貨等各式各樣的商品。對於想整體享受美容樂趣的朋友來說，Loft是絕對不能錯過的必逛熱點。

主要店鋪位置

澀谷Loft

渋谷ロフト

地址：東京都澀谷區宇田川町21-1

銀座Loft

銀座ロフト

地址：東京都中央區銀座2-4-6 銀座Velvia館 1～5樓

池袋Loft

池袋ロフト

地址：東京都豐島區南池袋1-28-1 Yodobashi HD池袋大樓9～12樓



6. 唐吉訶德

在日本全國展店的折扣商店「唐吉訶德」，於新宿、澀谷、上野等東京主要地區也擁有多家分店，是旅途中非常方便順路造訪的購物選擇。充滿活潑生動的裝飾與獨特陳列風格的賣場，每間店都展現不同風貌，僅僅是逛逛就已經是一場有趣的體驗。

雖然唐吉訶德給人的印象多是食品、家電、服飾等商品，但其實平價美妝品的陣容也非常齊全。從面膜、洗面乳、防曬乳，到韓系美妝與話題網紅聯名彩妝，商品選擇豐富多元，應有盡有。

最近在日本，特別是在Z世代之間，「#ドンキコスメ」這個主題標籤在社群媒體上掀起熱潮。許多美妝愛好者紛紛分享自己在店內挖到的隱藏好物與實力派單品，讓唐吉訶德成為「當下話題美妝的寶庫」。歡迎您親自到店內尋找連資深美妝控也在關注的熱門商品！

此外，還能順道購買日用品、食品、時尚小物等，多項商品一次購足，對想有效率完成採買的旅人來說也是絕佳選擇。店內也提供免稅服務，結帳時即可輕鬆辦理，購物無壓力。

主要店鋪位置（唐吉訶德）

MEGA唐吉訶德澀谷本店

MEGAドン・キホーテ渋谷本店

地址：28-6 Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0042

最近車站：澀谷 站 （湘南新宿線 / 山手線 / 埼京線 / 銀座線 / 半藏門線 / 副都心線 / 東急東橫線 / 東急田園都市線 / 京王井之頭線）徒步5分

聯絡電話：0570-076-311

唐吉訶德 新宿東南口店

ドン・キホーテ 新宿東南口店

地址：3-36-16 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022

最近車站：新宿 站（湘南新宿線／山手線／中央本線／埼京線／丸之內線／都營新宿線／都營大江戶線／京王線／京王新線／小田急小田原線）徒步1分

唐吉訶德上野店

ドン・キホーテ上野店

地址：3-38-10 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0034

最近車站：御徒町 站（京濱東北線／山手線）徒步5分



在匯聚經典品牌的藥妝店中，輕鬆選出心儀美妝好物

7. Sundrug

日本的藥妝店不僅販售藥品與生活用品，其實美妝商品的陣容也非常豐富。其中，「Sundrug」是一家以價格親民、商品齊全而廣受歡迎的大型連鎖藥妝店，在東京都內就擁有約230家分店。

賣場內陳列著如ELIXIR（怡麗絲爾）、雪肌精等日本經典美妝品牌，種類多到令人難以置信，第一次造訪的旅客一定會對其豐富程度驚豔不已。

尤其值得關注的是以美白保養聞名的「雪肌精」，以及在抗衰老護理領域深受喜愛的「Obagi」等實力派護膚品牌。兩個品牌皆有穩定的回購族群，是日本國內也廣受信賴的人氣選擇。若在旅行途中出現肌膚問題，不妨試試這些保養好物。

部分店鋪於白天時段還有美容顧問在現場提供服務，且部分工作人員可對應英文與中文，當不確定肌膚適合哪種商品時，也能安心詢問與挑選。

此外，Sundrug不僅美妝品，連藥品、貼布、保健食品等也可一併辦理免稅，一次購足更省時又划算。

主要店鋪位置（Sundrug）

SUNDURG 澀谷店

サンドラッグ 渋谷店

地址：Shibuya Station Building, 2-3-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043

最近車站：澀谷 站 （湘南新宿線 / 山手線 / 埼京線 / 銀座線 / 半藏門線 / 副都心線 / 東急東橫線 / 東急田園都市線 / 京王井之頭線）徒步3分

聯絡電話：03-3463-4932

SUNDRUG 新宿通過店

サンドラッグ 新宿通り店

地址：3-26-14 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022

最近車站：新宿 站（湘南新宿線／山手線／中央本線／埼京線／丸之內線／都營新宿線／都營大江戶線／京王線／京王新線／小田急小田原線）徒步4分

聯絡電話：03-5366-5762

SUNDRUG 上野阿美橫不忍口店

サンドラッグ 上野アメ橫しのばず口店

地址：6-11-7 Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0005

最近車站：上野 站（北海道新幹線／東北新幹線／秋田新幹線／山形新幹線／上越新幹線／北陸新幹線／京濱東北線／山手線／東北本線／宇都宮線／高崎線／常磐線／上野東京線／銀座線／日比谷線）徒步3分

聯絡電話：03-5816-2225



免稅購買奢華日系美妝！讓旅客安心選購的貼心購物體驗

8. 樂天免稅店

位於東急PLAZA銀座8～9樓的「樂天免稅店」，是與銀座站直接連結、交通便利的市區型免稅商店。作為能在出境前於市中心悠閒購物的場所，深受觀光客喜愛。在精緻舒適的空間中，旅客能輕鬆選購商品，在旅行途中也能享受高品質的購物時光。

放眼賣場，最先映入眼簾的是SK-II、資生堂、黛珂等日本代表性的頂級美妝品牌商品。高級感十足的展示風格，正是免稅店獨有的氛圍，可讓人自然而然地專注於選購。同樓層還設有藥妝區，平價實用的美妝保養品也一應俱全，無論預算高低、用途需求，都能在這裏找到理想商品，是這家店的一大特色。

近年來，SUQQU、RMK、athletia等高質感日系品牌陣容更加豐富。雖然是免稅店，但這裏精選的商品一定也能讓那些對美容趨勢敏感的消費者感到滿意。

店內配有會說外語的工作人員，不僅支援英文與中文，亦可提供韓語服務。即使是成分問題或肌膚困擾等較難表達的需求，也能安心溝通並獲得專業建議。讓旅人在有限的停留時間內，也能輕鬆無壓地享受購物，是深受海外旅客信賴的購物地點。

Lotte Duty Free Ginza store

ロッテ免稅店銀座

地址：Tokyu Plaza Ginza 8th and 9th floors, 5-2-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061

最近車站：銀座 站 （銀座線 / 丸之內線 / 日比谷線）徒步1分

聯絡電話：03-6264-6200



在東京尋找藥妝＆美妝時，這幾家店也非常推薦！

1. ROSEMARY 池袋PARCO店

提供免費肌膚檢測與體驗活動的美妝專門店。除了販售國內外人氣品牌，也有許多限定商品可以選購。

ROSEMARY Ikebukuro PARCO

ローズマリー池袋パルコ店

地址：Ikebukuro PARCO Main Building 5F, 1-28-2, Minamiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022

最近車站：池袋 站 （湘南新宿線 / 山手線 / 埼京線 / 丸之內線 / 有樂町線 / 副都心線 / 西武池袋線 / 東武東上線）徒步1分

聯絡電話：03-5391-8405



2. THE COSMETIC TERRACE DressCode LUMINE新宿店

備有ALBION、肌膚之鑰等多種高人氣品牌。店內設有可自由使用的試妝台，讓人輕鬆試用產品。

The Cosmetic Terrace DressCode Lumine Shinjuku branch

THE COSMETIC TERRACE DressCode ルミネ新宿店

地址：Shinjuku Station South Exit, LUMINE Shinjuku LUMINE 2-6F, 3-38-2, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022

最近車站：新宿 站 （湘南新宿線 / 山手線 / 中央本線 / 埼京線 / 丸之內線 / 都營新宿線 / 都營大江戶線 / 京王線 / 京王新線 / 小田急小田原線）徒步2分

聯絡電話：03-3348-5178



3. Japan Duty Free GINZA

位於銀座三越百貨公司裡面的機場型市區免稅店，在出境前也能購買到高級品牌的免稅美妝商品，讓旅行期間的購物更有效率。

Japan Duty Free GINZA

地址：Ginza Mitsukoshi Main Building 8th floor, 4-6-16 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-8212

最近車站：銀座 站 （銀座線 / 丸之內線 / 日比谷線）徒步1分

聯絡電話：03-5159-3400



深入體驗品牌世界觀！東京「旗艦店（Flagship Store）」

如果您對特定品牌情有獨鍾，希望接受「專業肌膚檢測」或尋找「品牌限定商品」，那麼非常推薦您造訪匯集了最先進服務的「旗艦店」。以下為您介紹三間在東京能提供頂級體驗的品牌專門店。

1. ASTALIFT GINZA

這是活用「FUJIFILM 富士底片」獨家技術的抗老保養品牌「ASTALIFT」的直營店。您可以透過肌膚檢測與專業諮詢，仔細地挑選出最適合自己肌膚的保養品。

ASTALIFT GINZA

地址：3-2-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061

最近車站：銀座 站 （銀座線 / 丸之內線 / 日比谷線）徒步1分

聯絡電話：03-6263-2330



2. FANCL銀座廣場

FANCL品牌的旗艦店，提供完整肌膚諮詢。除了化妝品與健康食品以外，還附設以美麗與健康為主題的餐廳。

FANCL銀座廣場

ファンケル 銀座スクエア

地址：FANCL Ginza Square, 5-8-16 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061

最近車站：銀座 站 （銀座線 / 丸之內線 / 日比谷線）徒步1分

聯絡電話：03-6253-7357



3. SHISEIDO THE GINZA

匯集了資生堂旗下眾多品牌的旗艦店。除了能試用最新的彩妝保養品，您還可以透過專業彩妝師的指導和彩妝服務，親身體驗資生堂的頂尖美容技術。

SHISEIDO THE GINZA

地址：7-8-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061

最近車站：新橋 站 （東海道本線 / 橫須賀線 / 京濱東北線 / 山手線 / 上野東京線 / 銀座線 / 都營淺草線 / 百合鷗）徒步7分

聯絡電話：03-3571-7735



在東京尋找藥妝與美妝品時的不踩雷技巧與選購重點

首先值得注意的是各季節推出的限定商品與新色彩妝。不只是春夏秋冬，像是聖誕節、情人節等節慶期間，也會陳列許多特別包裝與禮盒組。

此外，百貨公司的化妝品專櫃提供專業人員的試妝與諮詢服務，能根據顧客的膚色與需求推薦合適的商品，這也是其魅力所在。部分藥妝店中若設有美容顧問，也有機會體驗試妝服務。

在選品店或藥妝店內，多數商品都設有試用品。對於特別在意色澤或香味的產品，建議購買前先親自試用確認。

關於免稅制度也須留意。化妝品屬於「消耗品」，如果在日本境內使用免稅購買的商品，有可能會被收取原本應支付的消費稅，因此原則上應保持未使用狀態並帶回國。

另外，申請免稅須滿足「消費金額5,000日圓以上、50萬日圓以下」的條件。若一次購買多款高價保養品或香水，請特別留意總金額限制。此免稅制度預計將於2026年11月進行修訂，目前仍適用現行規定，建議出發前確認最新資訊會更安心。

來東京盡情享受購物樂趣吧！

在東京，各式各樣的美妝店舖如百貨公司、選品店、藥妝店等遍佈全市。只要依照你的旅遊風格與購物目的來選擇店家，就能享受更豐富、滿足的購物體驗。

東京的美妝購物魅力就在於每次造訪都能遇見新上市的商品或限量珍品，還能體驗到日本特有的貼心服務。無論是犒賞自己的小禮物，或是送給重要的人，都一定能找到那份最適合的美麗驚喜。

這次我們著重介紹了美妝保養品的購物指南，但東京還有許多其他充滿魅力的購物景點。請參考以下文章，為自己安排一場符合需求的購物之旅吧！

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