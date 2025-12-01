日本旅遊禁忌6大｜護照無跟身罰10萬！做錯1事後悔　永久被拒入境

日本旅遊｜去日本旅遊，大家又知不知道有好多旅遊禁忌？許多我們習以為常的行為，如將護照鎖在酒店保險箱、在新幹線隨意放行李，甚至是在街頭拍攝路人，隨時會觸犯日本法律！輕則罰款十萬日圓，重則可能面臨監禁或被永久禁止入境。為免開心旅程變悲劇，《香港01》好食玩飛記者整理以下6大日本旅遊禁忌，等大家避開中伏位，做個良好旅客！



日本旅遊禁忌【1】護照不隨身——最高罰10萬日圓

剛落地日本，到達酒店後就想放下行裝，不過切記護照必須隨身攜帶！因為根據日本《入管法》，外國旅客在日本逗留期間，必須隨身攜帶護照以備檢查，若在街頭遇上警察臨時檢查而無法出示，或拒絕出示證件，即屬違法，最高可被處以10萬日圓（約5,200港元）罰款，所以護照一定要跟身！

若在日本街頭遇上警察臨時檢查而無法出示，或拒絕出示證件，即屬違法。（資料圖片）

日本旅遊禁忌【2】未經同意拍照——嚴重可永久拒入境

不知道大家有沒有發現，日本人拍照時手機都會「喀嚓」一聲，其實日本為打擊偷拍問題，在所有手機都加設強制快門聲，可見未經他人許可的情況下拍照是非常敏感的行為。

曾有居日港人在社交專頁分享，日本有3大條例包括個人肖像權、 迷惑防止条例及個人情報保護法，保障民眾不被偷拍或分享上網，即使是無心之失都可能會面臨50萬日圓罰款，更有機會被永久拒入境，所以在拍照前謹慎！

曾有居日港人在社交專頁分享，日本有3大條例包括個人肖像權、 迷惑防止条例及個人情報保護法，保障民眾不被偷拍或分享上網（資料圖片／Reuters）

日本旅遊禁忌【3】新幹線攜帶特大行李——無預約即罰手續費

原來日本新幹線攜帶「特大行李」要申請？凡乘搭東海道、山陽、九州及西九州新幹線的乘客（屬於東京至福岡等熱門旅遊路線），就謹記留意以下規則！如要攜帶三邊總和為160厘米至250厘米的行李（常見為29吋行李篋），則需要事先預訂設有行李放置處的指定座位，違規者即罰1,000日圓（約50港元）手續費！

⚠️新幹線特大行李規例詳情

日本旅遊禁忌【4】賞櫻為何不能碰？

每年櫻花季都吸引大批港人赴日，部分旅客為求拍攝美照，不惜踐踏樹木或強行拉扯枝條。事實上，這樣做極可能觸犯日本法律，因櫻花樹多屬私有或公共財產，擅自摘花、折枝可構成「器物損壞罪」。違例者一經定罪，最高可面臨3年有期徒刑或被罰款30萬日圓（約1.7萬港元）。

賞櫻切忌擅自摘花。（資料圖片）

日本旅遊禁忌【5】未滿18歲10點後入電子遊樂場

飯後想去玩，許多人都會到附近的電子遊樂場流連，不過日本《風俗營業法》嚴格規定未成年人士進入電子遊樂場（如夾公仔機店或機舖）的時間。未滿16歲人士須在下午6時前離店，只有在監護人陪同下才可逗留至晚上10點，此外未滿18歲人士亦一律禁止於晚上 10點後在店內逗留，因此同行有小朋友就要留意！

日本《風俗營業法》嚴格規定未成年人士進入電子遊樂場（如夾公仔機店或機舖）的時間。（JAPAN TRAVEL網站截圖）

日本旅遊禁忌【6】亂用航拍機

使用航拍機的旅客要留意，日本《民用航空法》對無人機有嚴格監管。凡重量超過100克的航拍機，均須向國土交通省實名登記。飛行時更要嚴格遵守「日間視距內飛行」原則，並與人或物保持至少30米距離，且嚴禁在人群聚集或活動上空飛行，違規者最高可罰款50萬日圓（約2.5萬港幣）或監禁一年。各位在考慮攜帶航拍機就要想清楚！

日本《民用航空法》對無人機有嚴格監管。（資料圖片）

