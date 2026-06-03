深圳最大高鐵站新進展！4高鐵+2城際+4地鐵　灣區出行20分鐘可達

深圳最大高鐵站新進展來了~



日前，新建深圳西麗站站房及相關工程施工總價承包中標候選人結果正式公示。

新建深圳西麗站站房及相關工程施工總價承包中標候選人結果正式公示。（深圳衛視）

招標共劃分為4個標段：XLSG-6、XLSG-7、XLSG-8、XLSG-9。本次招標的站房及相關工程計劃工期為31個月，計劃竣工日期為2028年12月。

4高鐵+2城際+4地鐵 西麗高鐵樞紐2028年建成完工

西麗高鐵樞紐是深圳市「五主五輔」鐵路客運主樞紐之一。項目建成後將超越深圳北站，成為深圳市最大的高鐵站和軌道交通換乘站，對深圳市建設國家鐵路樞紐城市、增強粵港澳大灣區核心引擎功能具有重要意義。

西麗高鐵樞紐是深圳市「五主五輔」鐵路客運主樞紐之一。（深圳衛視）

西麗高鐵站建成後將形成「4高鐵+2城際+4地鐵」的多層級軌道交通網絡：將引入4條高鐵——贛深高鐵、深茂鐵路、深汕鐵路、深珠高鐵；2條城際鐵路——深惠城際、深莞增城際；4條地鐵線路——13號線、15號線、27號線和29號線。

建成投用後，深圳至中山、廣州、東莞、惠州及深汕等灣區城市出行時間將壓縮至20分鐘到1小時，完善大灣區軌道交通網絡佈局。

根據規劃，西麗綜合交通樞紐集國家鐵路、城際軌道、城市地鐵於一體，總規模為13台25線，超過現有深圳北站的11台20線，將有利於緩解深圳北站接發能力趨於飽和的問題，整體工程計劃於2028年建成完工。

建成後，預計將成為日均服務超130萬人次的超級樞紐，帶動形成8.5萬—10萬人口的高品質活力城區。

13台25線，4條地鐵接入未來日均服務130萬人次。西麗站的規模令人期待，等待它的建成吧~