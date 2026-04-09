深南高鐵新中隧道貫通！深圳至南寧僅需2.5小時　預計2027年通車

近日，連接廣東與廣西的深南高鐵取得突破性進展。



日前，深南高鐵SNSG-2標項目新中隧道正式貫通，標誌着項目建設取得突破性進展。該隧道全長3.22公里，是深南高鐵目前貫通的最長隧道。

深南高鐵SNSG-2標項目新中隧道正式貫通。（深視新聞）

新中隧道作為深南高鐵全線關鍵工程，其貫通打通了重要節點，為後續架樑、鋪軌創造了條件，進一步釋放了全線建設效能。

深南高鐵線路簡介

深南高鐵是國家「八縱八橫」高鐵網包（銀）海通道的核心組成部分，全長約661公里，位於廣東省和廣西壯族自治區境內，東起廣東省深圳市，西至廣西壯族自治區南寧市，是粵港澳大灣區快速聯繫廣西等大西南地區的高速鐵路新通道

新建深圳至南寧高鐵珠三角樞紐機場至省界段線路平縱斷面示意圖（深視新聞）

其中，深南高鐵廣東段全長約357公里——

深江鐵路（116公里）：深圳西麗至南沙段設計速度200公里/小時、南沙至江門段設計速度250公里/小時，設西麗、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門7座車站。

深江鐵路示意圖（深視新聞）

珠肇鐵路江門至珠三角樞紐機場段（99公里）：設計速度350公里/小時，設江門、鶴山西、高明、珠三角機場4座車站。

珠三角樞紐機場至省界段（142公里）：設計速度350公里/小時，設雲浮、羅定北2座車站。

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站點規劃（以實際建成為準）

深南高鐵全線共18個站點，分別為：

南寧東↔五合↔六景↔橫縣↔興業南↔玉林北↔容縣南↔岑溪東↔羅定北↔雲浮↔高明珠三角樞紐機場↔江門↔橫欄↔中山北↔南沙↔東莞濱海灣↔深圳機場東↔深圳西麗



早前，廣西壯族自治區人民政府新聞辦公室舉行新聞發布會時透露，深南高鐵正加快建設，預計2027年建成通車。

深南高鐵線路示意圖（深視新聞）

全線建成通車後，深圳至南寧的鐵路通行時間將由目前的3.5小時以上縮短至2.5小時左右，將進一步強化粵港澳大灣區對西南地區的輻射帶動作用。

一起期待項目早日建成通車！