深惠城際大鵬支線新進展　大鵬龍崗坪山30分鐘互通　換乘快達南山

好消息，深惠城際大鵬支線迎來新進展。



4月23日上午，由深鐵集團建設中交集團承建的深惠城際大鵬支線全線洞通，將全面展開軌道鋪設與機電安裝施工。

深惠城際大鵬支線起於龍崗區龍城站（不含），途經坪山區，終至大鵬新區新大站，線路全長約39.4公里，全線採用地下敷設方式，共設5座車站、5個區間，配套建設1條動走線及1座存車場。

據介紹，區間隧道長度約36.4km，包含礦山法隧道約13.85km，盾構法隧道約22.2km，明挖法區間412m，動走線長度約1.3km。

線路全線穿越岩溶、孤石區、上軟下硬地層及硬岩等複雜地質條件，其中葵涌站至大鵬站區間連續穿越Ⅴ級圍巖與3條斷層破碎帶，施工面臨湧水、地面塌陷等高風險。

為應對複雜地質與施工風險，項目團隊嚴格落實超前地質預報、監控量測、動態設計等管控措施，強化全過程安全風險分級管控。綜合運用微動探測、全域機掃雷達、繆子探測等技術開展精細化地質勘察與驗證，提前探明不良地質分佈；採用短套筒始發、盾構姿態智能控制、同步注漿與二次補強注漿等關鍵工藝，有效控制地層沉降，防範湧水突泥風險。

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線路通車後，將打造大鵬、龍崗、坪山三區半小時通勤圈，通過換乘可快速通達寶安機場、南山、前海等區域，有力支撐深圳「東進戰略」實施，推動深圳東部片區加快融入大灣區軌道交通網絡。