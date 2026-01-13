深江鐵路工程有進展　打通深圳江門1小時高鐵直達　30分鐘到南沙

記者從廣州鐵路局集團了解到，2026年1月11日，隨着最後一方混凝土澆築完成，深江鐵路洪奇瀝水道公鐵大橋50號墩主塔順利封頂，塔高達到258米，相當於80餘層樓房高度。



至此，粵港澳大灣區關鍵交通工程深江高鐵的兩座主塔全部完成封頂，為後續中跨主樑架設及斜拉索施工奠定了堅實基礎。

作為國家「八縱八橫」高鐵主通道，沿海通道的重要組成部分，大橋建成後將實現深圳前海與廣州南沙半小時高鐵互通，深圳與江門1小時直達，極大促進珠江口東西兩岸融合發展，帶動粵東粵西與珠三角區域協調發展，為大灣區打造「軌道上的城市群」提供核心支撐。

據悉，洪奇瀝水道公鐵大橋由廈深鐵路廣東有限公司建設管理、中鐵四院設計、中鐵大橋局承建，是深江鐵路全線的控制性工程之一。該橋採用雙塔雙索面半漂浮體系，集「一新」「四大」「五難」等技術特點於一身，施工難度與技術含量位居同類工程前列。

據介紹，大橋49號、50號兩座主塔均採用「H」型設計，塔身採用C60高強混凝土，分47個施工節段逐步澆築而成。面對複雜的建設挑戰，施工團隊依託自主創新與技術攻關，攻克了一系列工程難題，確保主塔結構實現「內實外光、色澤均勻、線條順直」的精品工程標準。

【延伸閲讀】江門自由行｜兩日遊景點美食攻略 開平碉樓打卡 古勞水鄉賞荷（點擊放大瀏覽）

+ 7

洪奇瀝水道公鐵大橋是深江鐵路全線的控制性工程之一。該橋採用雙塔雙索面半漂浮體系，施工難度與技術含量位居同類工程前列。其中，主橋長度1.411千米，主跨808米，創新性採用世界首創的公鐵合建超短邊跨鋼混箱桁組合梁斜拉橋新結構體系，上層佈設八車道城市快速公路，下層鋪設四線高速鐵路，實現公鐵交通的高效融合。

深江鐵路計劃2028年建成通車，將實現深圳前海自貿區、東莞濱海灣新區、廣州南沙自貿區的高鐵互聯互通。

深江鐵路共設7座車站

深江鐵路全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站7座車站。正線全長約116公里，其中深圳西麗至廣州南沙段設計時速200公里，廣州南沙至江門段設計時速250公里。

深江鐵路串聯5座大灣區城市

線路跨越珠江口，串聯深圳、東莞、廣州、中山和江門5座大灣區城市，是全國「八縱八橫」高鐵主通道沿海通道的重要組成部分，也是珠三角地區主要跨江城際通道。

高鐵通車後你會選擇去哪裏遊玩呢？留言區聊聊~