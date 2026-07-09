旅遊心得｜反向購買機票慳錢攻略　常見適用國家：日本和泰國

想要出國玩，該如何省旅費呢？當機票價格高低起伏不定，或者同一條航線卻出現價差很多時，越來越多精打細算的人透過「反向機票」大幅降低旅遊成本！不過，甚麼是反向機票？反向機票又該如何操作呢？懂得靈活運用的話，就有機會省下一筆可觀旅費，把預算留給住宿、美食或體驗行程。



接下來，就帶你認識甚麼是反向機票，以及新手也能入門的實用操作攻略，讓你的下一趟旅程更聰明、省錢又安心。

甚麼是「反向機票」、「機票倒買法」？

反向機票，是一種透過對調起訖點來購買兩套來回機票的省錢技巧，簡言之就是一次要買兩組來回機票，但出發地和目的地需對調接續。反向機票又被稱作「機票倒買法」，至於會比較便宜的原因，主要是因為航空公司針對不同市場設定了差異化票價，且海外出發地的航線競爭更激烈，因此若利用這種不同市場的票價差，常能省下數千元甚至萬元不等。

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如何操作反向機票？

以「台北－東京」為例，假設你計畫在1月與4月各前往東京一次，第一步先在機票搜尋網站將出發地設定為東京（成田 NRT），目的地設為台北（TPE），尋找價格較便宜的來回機票，例如票段為「1月5日東京→台北、4月1日台北→東京」，這張即為反向機票。

接著，再購買一張正常方向的來回機票，用來完成實際行程，例如「1月1日台北→東京、4月5日東京→台北」，實際搭乘時就是1月從台北飛往東京、4月再從東京返回台北。透過將其中一張機票改為以東京出發的反向購買方式，就有機會讓整體機票總價，比單純購買兩次台北出發來回票更便宜！

為甚麼反向機票比較便宜？

看起來有一點複雜，但反向機票之所以較便宜，其實是因為航空公司針對不同地區市場設定了差異化票價，像是從台灣出發的航線競爭較少，機票價格就會偏高，但如果從日本出發的話，當地航空公司多、競爭激烈，便經常會有促銷活動，使得票價往往比從台灣出發來得便宜。不僅如此，根據不同城市的稅金結構、機場稅等差異，也都是造成價差的原因。

反向機票適合誰？

由於反向票通常需要一次購買兩趟旅程，且需謹慎處理兩組來回的銜接，因此非常適合一年內會頻繁往返同一熱門航點、偏好傳統航空的旅人。換言之，一年若只打算出國一次、喜歡說走就走、容易改期或取消，或對購買細節不太熟悉的話，建議使用傳統訂票方式更妥當，畢竟日期計算錯誤或航點銜接不上，可是會增加額外的成本喔。

反向機票適合的國家與航線？

對於理解外站出發策略、熟悉票序原理，且一年內確定會規劃兩趟以上旅行的旅人，我們特別推薦選擇航班密集、航線多的國家，其中反向機票常見的適用國家包括日本和泰國，而反向機票熱門城市則有東京、大阪、福岡、沖繩、名古屋、札幌、曼谷、清邁、胡志明市、河內、峴港、新加坡、吉隆坡、馬尼拉、香港、澳門等等。

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反向機票常見問題

反向機票缺點？ 反向機票的主要缺點為操作複雜度高、風險大且限制多，尤其是需要管理四段航班（或更多）的訂單，不熟悉者容易混淆，而且若是遇到航班變動或需要取消，分開購買的機票通常無法合併處理，需個別支付高額手續費，甚至無法退票。 反向機票注意事項？ 提早預訂比較容易找到低價的機票或促銷機位，因此建議提前半年規劃旅程，並善用比價工具，交叉查詢不同航空公司的官網。

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