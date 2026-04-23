旅遊心得｜內行教7招選經濟艙位　早預訂選擇多　最後一排空間少

出國旅遊風氣盛行，許多人多會選擇搭飛機到國外放鬆身心。不過，許多人為了省荷包，並不會花過高的金額在機票上，旅行網站「The Points Guy」的資深記者扎克格里夫（Zach Griff）於《哈芬登郵報》（HuffPost）分享，搭乘長途航班選擇「最佳經濟艙座位」的7個祕訣。



經濟艙選什麼位子最好？內行曝7個祕訣

1. 最大限度地利用腿部空間

Griff分享，可以策略性地選擇具有獨特配置的座位，即使只是一點點額外的空間來伸展雙腿，也會產生明顯的影響，因此在選擇座位時要考慮到這一點。Griff提醒請避免選擇出口前方的那排，或者最後一排，因為這些座位幾乎無法傾斜椅背。

即使無法預訂具有額外空間的座位，仍然可以通過仔細打包來增加腿部空間。盡量將您的大部分物品放入託運行李或放在頭頂行李箱中的隨身行李箱中，以避免腳下有笨重的背包或其他物品。

經濟艙選位置技巧（01製圖）

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2. 評估與洗手間和廚房的距離

Griff表示，飛機的廚房會傳來很多噪音，還會有人流，廁所則會傳來令人不快的聲音和氣味。

3. 第一排可能會有嬰兒

機艙的第一排似乎是一個誘人的選擇，但在選擇之前，根據前一點，可能位於嘈雜的廚房附近。此外，這些座位通常是為帶嬰兒飛行的父母預留的，因此這些座位周圍的聲音可能會很大。

4. 飛機的後部不一定是最糟糕的

飛機的前部往往比後部更容易坐滿，因此您可以在後部獲得不那麼擁擠的體驗。

5. 檢查獨特的設計

由於某些飛機的曲率，許多航空公司在飛機後部提供不同的座位配置，Griff補充，例如，你可能會發現飛機後部座位是2－3－2佈局，不是一般的3－3－3佈局。這些座位對於情侶或一起旅行的家庭來說可能是一個不錯的選擇。

6. 評估走道或靠窗偏好

Griff表示，靠走道的選項非常適合喜歡在需要時自由站立的人，而靠窗則非常適合喜愛欣賞風景，和將頭靠在飛機機身上的旅客。

7. 儘早預訂

Griff表示，建議在預訂航班後立即選擇座位，隨著出發時間的臨近，您可能會發現更少的選擇。他補充，有時使用航空公司聯名信用卡預訂，還可以獲得首選座位券，從而獲得免費座位升級和更多腿部空間，如果您在預訂過程中無法選擇座位，請盡量提前辦理登機手續。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：經濟艙選什麼位子最好？內行曝7個祕訣！遠離嬰兒、增加腿部空間】