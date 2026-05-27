旅遊注意｜航班被取消不要接受退款！快點做8件事：查保險申賠償

假期到來時，許多人嚮往搭機旅遊，不過，若是航班突然被取消該怎麼辦呢？原本計畫好的行程恐將被打亂，英國《每日電訊報》分享，當航班被取消時要做的8件事，若早點執行，就能將影響減到最低。



航班被取消怎麼辦？趕緊做這8件事

1. 儘快尋找替代航班

於航班被取消時，為了不使行程遭打亂，旅客可能會想重新預訂其他航空公司的航班，但這可能使費用無法獲得賠償，除非為非常緊急的事件。因此，建議只有在用盡所有其他選項後才採取此步驟。而最重要一點為，不要接受退款或取消原有的預訂，因這會結束航空公司運送旅客的義務，並更難追回替代航班的費用。此時，可以使用Skyscanner查找後續的航班，找到後趕緊找原航空公司洽談及訂票，不要自己從線上訂購。

航班被取消怎麼處理？（01製圖）

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2. 檢查保險

於保險單上檢測保險內容是否涵蓋航班損失。

3. 其他安排

若旅客為自助旅行，應盡快決定假期走向，並盡早聯繫酒店；若到當地有租車規劃的旅客，應提早通知，可能可以取消租車，並獲得退款；而有安排接駁服務的也應提早與對方聯繫。

4. 聯絡旅行社

若此次出遊是藉由旅行社安排，更應將問題交由旅行社處理，但由於旅行社可能不知該公司航班取消的情況，因此可以主動聯繫告知。

5. 申請賠償

航空公司鮮少主動告知旅客權利，若航班在出發前14天內取消，旅客可能有資格獲得賠償，但因相關規定較複雜，賠償金額也不一，發生被取消事件時，應自行再進一步釐清。

6. 和航空公司要求住宿

若果因為機票更動需要額外住宿，而航空公司人員無法提供協助，自己便須安排住宿並申請費用報銷，並務必保留住宿收據，以便後續申請補償。

7. 延長機場停車

若飛機返程延誤，可能會因額外停車而被收取高額停車費。如果您使用的是預訂停車方案，建議主動聯繫預訂服務窗口，要求延長停車時效。這通常能幫助您節省停車費用，相較於直接支付延長停車的臨時費率更為划算。

8. 告知雇主

建議以電話或郵件向雇主說明情況，若假期不能延長，可把遠端工作納入考量。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：航班被取消怎麼辦？千萬別做這1件事，以免機票錢退不回來】