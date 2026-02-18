旅遊心得｜免費更換/升級酒店房型2方法　內行人：入住時間是關鍵

旅行時如果住到不錯的住宿，旅遊體驗也會跟著大幅增加。近日一名曾在五星級酒店擔任酒店櫃檯的前員工就分享，大家其實只要選對入住時間，就高機率被選中成為「升等高級房型」的幸運兒，而不是辦理入住時提出升等要求。



根據《每日郵報》報導，學生時期曾擔任酒店櫃檯員工的Amy Jones（艾咪瓊斯）表示，自己日前任職於酒店時，職務內容主要是負責接聽電話、接待旅客入住，在工作期間他才知道酒店讓旅客免費升等房間的關鍵是什麼。

相關文章：酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞 衣架毛巾可防盜（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17

免費升酒店房型2招

1. 提早抵達

瓊斯表示，許多人都會在入住時順便問櫃檯人員是否可以升等房間，事實上，「入住的時間點」才是免費升等的關鍵，有一個簡單的方法可以增加獲得升級的機會：那就是早到。瓊斯接著說，「星期五晚上辦理入住是行不通的。如果你希望在下午三點辦理入住時提出升等要求，成功性微乎其微」，因為下午是入住高峰時間點，員工不太有空可以重新安排房間。

2. 告知員工特殊節日

瓊斯解釋，雖然酒店升等作業通常會在前一晚就安排好，每個房間的房卡都會在客人第二天抵達之前很久就準備好，不過旅客若能提前抵達酒店，並告知櫃台本次入住是為了要慶祝特殊場合，但你在預訂房間時忘記說明，這時候如果有客人取消預訂或釋出空房，提早到的旅客就高機率被升等，之後若對房型不滿意，你也還有充裕的時間，再提出更換或升等的需求。

瓊斯接著說，由於酒店每個房間的設計和佈局都不同，許多旅客根據他們在網路上看到的照片抱有一定的期望，但有時這些照片並沒有和實際房間狀況相符，這時候如果可以提早抵達，酒店員工也有時間和空間可以協助調換房間，一旦入住時間過下午3點，或在周五、假日等熱門時段，這類機會就大幅降低。

相關文章：旅遊慳錢心得｜買便宜機票空服員教你7招 這2天買飛起飛都最抵

+ 13

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：住飯店免費升等高級房型！前5星級飯店員工教2招無痛升等小技巧，這時候入住高機率被選中】