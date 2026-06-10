八達通全國通2026｜搭廣深城際鐵路需實名?5大注意事項防無法扣款

近年港人北上熱潮持續升溫，無論是周末深圳、廣州一日閒逛，大灣區深度遊，還是長短途內地旅遊、探親出差，最讓人頭疼的往往是跨境支付：提前兌換人民幣麻煩、內地手機支付不熟操作、單城交通卡重複購買併用攜帶。針對這一痛點，八達通公司推出的八達通－全國通卡徹底解決難題，一張實體卡兼容香港日常全場景與內地336個城市、澳門公共交通，港幣直接增值、自動兌換人民幣扣款，無需實名、無需按金，堪稱港人北上必備出行神器。



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《香港01》「好食玩飛」頻道整合官方售價、購買渠道、適用城市清單、全類公共交通工具、增值方式、儲值上限、使用期限、匯率規則、避坑指南，令你看完這篇，手持一張全國通就能暢行內地大半城巿，出行全程「嘟」一聲搞定。

八達通－全國通卡。

一、八達通全國通版本區分

八達通全國通屬於銷售版非實名實體卡，融合香港八達通本地功能與內地「交通聯合」全國互通標準，是目前市面上唯一支持港幣增值、跨境自動結算人民幣的跨境交通消費卡，區別於普通租用版八達通，專為跨境出行人群設計。

核心亮點總結

1.免實名、免按金：購買即走，無需提交身份證件，無押金負擔，丟失不涉及個人信息洩露

2.一卡三地通用：香港全場景可用，內地336個城市+澳門公共交通暢行，覆蓋絕大部分熱門出行地

3.港幣增值、人民幣扣款：無需手動換匯，系統自動按匯率結算，賬單清晰可查

4.長期可用、無強制有效期：卡片本身無使用年限，重複增值即可長期使用

5.儲值可控、安全性高：港幣儲值上限3000元，避免大額資金損失風險

版本與官方售價

八達通全國通分為兩大主流版本，功能完全一致，僅售價、發售時間與包裝略有差異，卡內均無初始儲值，購買後必須增值才能使用，具體價格如下：

1.初代全國通卡：2024年3月26日首批發售，統一售價港幣88元，僅成人版，無小童、長者優惠版，目前部分門市仍有庫存

2.新版優惠全國通卡：2024年9月起加推惠民版本，售價下調至港幣68元，性價比更高，同樣僅成人版，為當前主流銷售版本

3.旅客版套裝全國通：部分機場、旅遊平台推出套裝版，卡價42-88元不等，搭配50-128港元初始儲值，套裝總價142-170港元，適合趕行程、不想單獨增值的人群

備註：市面流傳的小童、長者版全國通極為少見，目前常規渠道僅售成人標準版，兒童、長者出行可直接購買成人版使用。



二、使用期限全說明：卡片有效期+匯率有效期

很多港人誤以為全國通有固定使用期限，實際上分卡片本身有效期和匯率有效期，兩者區分清晰，千萬別搞混導致無法使用：

1. 卡片實體使用期限

八達通全國通實體卡無強制使用期限，永久有效，只要卡片物理無破損、晶片正常，無論閒置多久，重新增值後即可恢復使用，不存在「過期作廢」說法，可長期留存反覆使用，比短期單程卡、單城交通卡更划算。

2. 跨境匯率有效期（至關重要）

內地、澳門使用依賴港幣兌人民幣匯率，每次增值後匯率自動更新，有效期為365天（1年）。若匯率過期，卡片香港功能正常使用，但內地、澳門公共交通立即無法扣款，解決方法極簡單：透過八達通App手動更新匯率，或隨便增值一筆金額，即可重新獲得1年匯率有效期。建議北上出發前，提前在App確認匯率狀態，避免閘機前尷尬。

三、適用範圍完整版：內地336城+全類公共交通工具清單

八達通全國通嚴格對標內地交通聯合標誌，只要交通工具貼有該標識，均可直接拍卡使用，覆蓋範圍遠超大灣區，延伸至全國各地，適用城市與交通工具分類清晰如下：

1. 香港適用範圍（與普通八達通完全一致）

公共交通：港鐵、輕鐵、巴士、專線小巴、電車、天星小輪及其他渡輪、港珠澳大橋穿梭巴士（香港口岸往珠海、澳門方向）

消費場景：全港近19萬個八達通收款點，涵蓋便利店、超市、餐廳、自動售賣機、停車場、藥房、百貨商場等

2. 內地適用城市（共336個，核心城市清單）

覆蓋全國直轄市、省會城市、計劃單列市、絕大部分地級市及部分縣級市，合計1759個縣區，核心熱門城市包括：

直轄市：北京、上海、天津、重慶

大灣區9市全覆蓋：廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、惠州、江門、肇慶

一線及新一線熱門城巿：成都、武漢、杭州、南京、蘇州、西安、長沙、青島、廈門、大連、寧波

旅遊熱門城巿：桂林、三亞、昆明、麗江、洛陽、秦皇島、張家界



簡單判斷方法：內地任意城市地鐵、公交閘機/刷卡區，看到交通聯合四個字+對應標識，即可放心使用。

3. 內地支持全類公共交通工具

不同於部分跨境卡僅限地鐵，八達通全國通覆蓋內地幾乎全部公共出行方式，具體包括：

軌道交通：全國48個城市地鐵、輕軌、有軌電車，共285條線路，進站出站拍卡自動扣款，無需購買單程票

地面公交：市內常規公交、社區巴士、快速公交（BRT）、城區接駁巴士，全國超3.8萬條公交線路支持

城際交通：大灣區廣州、深圳、東莞、惠州、肇慶等地城際鐵路（需額外實名驗證，後文詳解）

水上交通：部分城市內河渡輪、跨江渡輪、旅遊接駁渡輪（如廣州珠江渡輪、上海黃浦江渡輪）

其他接駁工具：機場接駁巴士、景區接駁車、部分城市共享單車配套樁卡（限支持交通聯合的場景

備註：澳門目前僅支持公共巴士，同樣需認準交通聯合標識，軌道交通暫未全面覆蓋。



四、購買地點全匯總：線下門市+線上渠道，隨買隨用

八達通全國通購買渠道覆蓋全港各區，過境前隨手就能買，無需繁瑣預訂，具體渠道分類如下：

1. 線下實體購買點（最常用，即買即得）

便利店全網點：全線Circle K便利店、指定7-11便利店，門市密度高，路過即可購買

港鐵指定點：羅湖、落馬洲、上水、西九龍、金鐘、九龍塘、荃灣等過境及核心車站客務中心，適合過境前臨時購買

旅遊服務中心：尖沙咀天星碼頭旅客諮詢中心、香港國際機場客務中心，適合過境旅客

2. 線上預訂渠道（套裝優惠）

旅遊平台：支持線上預訂，可選擇機場、西九龍高鐵站自取，部分套餐含初始儲值，無需單獨增值

八達通網上商店：官方直售，郵寄或門市自取，價格透明，無額外手續費

五、增值方式+儲值上限：香港+內地均可操作，規則清晰

1. 儲值上限（雙重限額說明）

香港儲值上限：港幣3000元，達到上限後無法繼續增值，需消費降低餘額後再充

內地顯示限額：內地交通聯合系統默認人民幣1000元上限，僅為顯示限制，實際餘額以八達通App為準，不影響正常使用

2. 港幣增值為主，內地亦可操作

全國通僅支持港幣增值，內地消費自動結算人民幣，無需人民幣現金或支付寶/微信增值，增值渠道分為香港本地與內地跨境兩類：

（1）香港增值渠道（最穩定，推薦出發前完成）

八達通App（最方便）：綁定卡片後，手機隨時隨地增值，支持信用卡、轉賬支付，即充即用，還能手動更新匯率

實體增值機：港鐵站、巴士總站八達通專用增值機，投入現金即可增值，操作簡單

零售商户現金增值：7-11、惠康、百佳、Circle K等全港數千個門市，櫃檯直接現金增值

自動增值服務：綁定信用卡，餘額低於設定值自動增值，香港境內全場景適用，內地暫不支持

（2）內地增值渠道（應急使用）

八達通App：內地網絡環境下正常登錄，即可完成增值與匯率更新，不受地域限制

深圳專用終端：深圳市內深銀聯易辦事自助繳費終端，支持現金港幣增值（少數網點）

六、匯率與手續費：透明結算，無隱藏消費

跨境結算最擔心隱藏手續費，八達通全國通規則完全透明：

香港境內消費：無任何手續費，與普通八達通結算規則完全一致

內地、澳門消費：2025年3月5日起，跨境交易手續費下調至1%，包含在匯率內，扣款時一併結算，無額外單獨扣賬

匯率更新：每次增值自動同步官方最新匯率，可在App查閱近10次匯率與交易記錄，賬目清晰

七、必知避坑指南：5大關鍵注意事項

非實名卡，不掛失、不補辦、不退卡：建議單次增值金額適中，勿存放全額3000港元，避免丟失損失

內地無備用餘額：香港支持-35港元透支備用，內地消費必須餘額充足，餘額不足直接無法扣款，出發前務必查餘額

城際鐵路需實名驗證：乘坐廣深等城際鐵路，必須在車站自助客服機完成「八達通+二代身份證+人臉識別」實名綁定，普通地鐵、公交無需實名

不享受當地卡優惠：內地消費按標準票價扣款，不享受深圳通、嶺南通等當地卡折扣（如深圳地鐵95折），以交通聯合統一標準為準

匯率過期及時更新：閒置超1年，北上前務必在App更新匯率或增值，否則無法跨境使用

八、常見問答Q&A

Q：全國通和普通八達通區別是什麼？

A：普通八達通僅香港能用，全國通保留香港全部功能，額外新增內地336城+澳門交通功能，港幣跨境結算，專為北上設計。

Q：卡片破損了怎麼辦？

A：非實名卡不補辦，破損後無法維修，只能重新購買，建議妥善保管。

Q：可以用於內地購物消費嗎？

A：目前內地僅限公共交通，香港可全場購物，未來逐步開放內地便利店等小額消費場景。

Q：兒童和長者用這張卡有優惠嗎？

A：目前僅成人版，無兒童、長者優惠，按成人標準票價扣款。



九、北上出行必備，一卡勝多卡

八達通全國通憑藉68-88港元平實售價、永久有效、336城超大覆蓋、港幣直接增值四大優勢，徹底解決港人北上換幣、多卡攜帶、支付不熟的三大痛點。無論是短途週末遊，還是長途內地旅行，這張小巧的實體卡都能讓出行變得簡單高效，不用再提前兌換人民幣，不用再下載多個出行App，不用再購買多張單城交通卡。

最後提醒：購買後記得先增值，北上出發前確認匯率有效，城際鐵路提前完成實名驗證，做好這三步，全程暢行無阻，專心享受內地美食與風景。下次北上，別忘了帶上這張八達通全國通，真正實現「一卡在手，全國暢行」。

北上消費支付方法：AlipayHK/ 銀聯信用卡

目前大陸的商戶普遍使用電子支付方式，其中一種為AlipayHK 支付寶香港。綁定指定信用卡於大陸消費，不但可以享受便利的支付方式，還能獲得豐富的回贈。此外，市面上也有不少一卡雙幣信用卡，方便在內地消費時可以直接以人民幣結算。特別值得一提的是，持有銀聯信用卡在內地消費時可豁免收取任何手續費，同時還可以獲得回贈！

信用卡 海外簽賬回贈 海外簽賬手續費 簽賬回贈上限 建行(亞洲)銀聯雙幣信用卡 4% (中國及澳門） 無手續費 現金回贈金額不設上限

AlipayHK 內地消費Q&A

AlipayHK 綁定信用卡在內地消費設有消費限額嗎？

以信用卡綁定AlipayHK在內地消費限額視乎認證等級，而確實金額則視乎個別信用卡的簽賬額為準，單筆消費上限為HK$35,000。以AlipayHK在中國消費不設任何跨境手續費。

銀聯信用卡豁免海外簽賬手續費？

持有Visa或Mastercard到香港以外地方消費，交易將收取1.95％至2％的手續費；憑銀聯信用卡於外地消費則豁免收取任何手續費，即使使用人民幣支付也同樣免費。

如何繳交雙幣信用卡之人民幣欠款？

如果你只持有該銀行的信用卡而沒有銀行戶口以人民幣轉賬，可使用FPS (轉數快) 將人民幣轉賬至信用卡賬戶以繳交款項。

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