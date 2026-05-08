北上巴士轉乘優惠｜福田/蓮塘/深圳灣口岸　第2程免費+車站路線表

撰文：蘇翰林
出版：更新：

北上深圳已是不少港人的常態，現時除了港鐵有轉乘優惠外，其實各大巴士公司也有推出優惠，以便大家北上時可以節省更多交通費。《香港01》好食玩飛記者為大家整理香港各區北上巴士轉乘優惠，詳情即睇下文！

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北上深圳的巴士有轉乘優惠嗎？

去深圳巴士轉乘優惠【1】九巴（福田口岸／香園圍口岸）

九巴的「八達通及電子支付巴士轉乘計劃」，提供第二程接駁巴士的折扣優惠，乘客只需使用同一張八達通或電子支付方式，於指定巴士站轉乘B1或B9路線往返福田／蓮塘口岸，系統將自動減免較低票價的一程車費，即搭兩程巴士只需付一程車資。

B1路線總車資為$15.3；B9則為$21.3。換言之，只要你乘搭的是車費高於$21.3的長途巴士前往蓮塘口岸時該程即自動免費。

例如乘坐968（車資$27），轉乘B9（總車資$21.3；形點出發為$17.2），免去一程車資，即直接節省$17.2！

九巴的「八達通及電子支付巴士轉乘計劃」，提供第二程接駁巴士的折扣優惠。（資料圖片）

此優惠適用於港九新界，以下為大家整理各區前往福田口岸的路線及轉乘優惠。如果乘客想前往蓮塘口岸（香園圍口岸），可於形點I站乘坐B9或B9A；回程時想由蓮塘口岸往各區，則可乘坐B9或B9A到形點II或元朗大馬路轉乘。

港島區往返福田口岸（主要路線）

巴士線

出發點

路線

轉乘站

車資

九巴968線

銅鑼灣

九巴968線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

形點I

$27

九龍區往返福田口岸（主要路線）

巴士線

出發點

路線

轉乘站

車資

九巴68X線

旺角

九巴68X線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

形點I

$16.2

九巴268X

西九龍站

九巴268X線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

形點I

$16.2

九巴268C

觀塘碼頭

九巴268C線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

形點I

$20.8

由新界區前往福田口岸，轉乘優惠最平$13.9。（資料圖片）

新界區往返福田口岸（主要路線）

巴士線

出發點

路線

轉乘站

車資

九巴68E

青衣

九巴68E線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

形點I

$13.9／$15.3（福田出發）

九巴68M線

荃灣

九巴68M線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

形點I

$13.9／$15.3（福田出發）

九巴269D線

瀝源

九巴269D線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

元點

$18.5

九巴B9線

屯門

九巴B9線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

形點I

$21.3

九巴77K線

上水

九巴77K線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

形點I

$13.9／$15.3（福田出發）

九巴276B

上水

九巴276B線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

新田運輸交匯處

$13.9／$15.3（福田出發）

去深圳巴士轉乘優惠【2】城巴（深圳灣口岸）

現時由市區前往深圳灣口岸，乘坐指定城巴巴士可享「第二程免費」優惠。大家只要使用八達通或電子支付方式，即可以低至$17.7的車費由市區轉乘B3X號線前往深圳灣口岸！

現時由市區前往深圳灣口岸，乘坐指定城巴巴士可享「第二程免費」優惠。（資料圖片）

港島區往返福田口岸（主要路線）

巴士線

出發點

路線

轉乘站

車資

城巴50線

油尖旺、美孚

城巴50線→轉乘B3X線→深圳灣口岸

新墟街市或紅橋

$17.7

城巴962X線

銅鑼灣、灣仔、中環、上環

城巴962X線→轉乘B3X線→深圳灣口岸

屯門市中心

$22.7

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