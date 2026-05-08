北上巴士轉乘優惠｜福田/蓮塘/深圳灣口岸 第2程免費+車站路線表
北上深圳已是不少港人的常態，現時除了港鐵有轉乘優惠外，其實各大巴士公司也有推出優惠，以便大家北上時可以節省更多交通費。《香港01》好食玩飛記者為大家整理香港各區北上巴士轉乘優惠，詳情即睇下文！
北上深圳的巴士有轉乘優惠嗎？
去深圳巴士轉乘優惠【1】九巴（福田口岸／香園圍口岸）
九巴的「八達通及電子支付巴士轉乘計劃」，提供第二程接駁巴士的折扣優惠，乘客只需使用同一張八達通或電子支付方式，於指定巴士站轉乘B1或B9路線往返福田／蓮塘口岸，系統將自動減免較低票價的一程車費，即搭兩程巴士只需付一程車資。
B1路線總車資為$15.3；B9則為$21.3。換言之，只要你乘搭的是車費高於$21.3的長途巴士前往蓮塘口岸時該程即自動免費。
例如乘坐968（車資$27），轉乘B9（總車資$21.3；形點出發為$17.2），免去一程車資，即直接節省$17.2！
此優惠適用於港九新界，以下為大家整理各區前往福田口岸的路線及轉乘優惠。如果乘客想前往蓮塘口岸（香園圍口岸），可於形點I站乘坐B9或B9A；回程時想由蓮塘口岸往各區，則可乘坐B9或B9A到形點II或元朗大馬路轉乘。
巴士線
出發點
路線
轉乘站
車資
九巴968線
銅鑼灣
九巴968線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
形點I
$27
巴士線
出發點
路線
轉乘站
車資
九巴68X線
旺角
九巴68X線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
形點I
$16.2
九巴268X
西九龍站
九巴268X線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
形點I
$16.2
九巴268C
觀塘碼頭
九巴268C線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
形點I
$20.8
巴士線
出發點
路線
轉乘站
車資
九巴68E
青衣
九巴68E線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
形點I
$13.9／$15.3（福田出發）
九巴68M線
荃灣
九巴68M線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
形點I
$13.9／$15.3（福田出發）
九巴269D線
瀝源
九巴269D線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
元點
$18.5
九巴B9線
屯門
九巴B9線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
形點I
$21.3
九巴77K線
上水
九巴77K線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
形點I
$13.9／$15.3（福田出發）
九巴276B
上水
九巴276B線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）
新田運輸交匯處
$13.9／$15.3（福田出發）
去深圳巴士轉乘優惠【2】城巴（深圳灣口岸）
現時由市區前往深圳灣口岸，乘坐指定城巴巴士可享「第二程免費」優惠。大家只要使用八達通或電子支付方式，即可以低至$17.7的車費由市區轉乘B3X號線前往深圳灣口岸！
巴士線
出發點
路線
轉乘站
車資
城巴50線
油尖旺、美孚
城巴50線→轉乘B3X線→深圳灣口岸
新墟街市或紅橋
$17.7
城巴962X線
銅鑼灣、灣仔、中環、上環
城巴962X線→轉乘B3X線→深圳灣口岸
屯門市中心
$22.7