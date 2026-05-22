港人北上0元交通指南｜口岸巴士免費直達COCO Park、前海山姆

自從深港兩地恢復全面通關以來，北上消費已不再只是「過關買菜」，而是一場場關於美食、購物、藝術與科技的生活提案。為了吸引香港遊客，深圳各區政府與「深圳巴士集團」等營運商深度合作，推出了多條從深圳灣、福田、羅湖、皇崗及蓮塘等口岸出發的「免費文旅專線」。

這些專線不僅讓你省下地鐵或打車的費用，更實現了「出關即上車，下車即商場」的無縫銜接。為大家整理了最詳盡的免費巴士指南，加入最新的營運商資訊與詳細路線，讓你一文在手，輕鬆變身深圳通！



🏗️ 背後的推手：誰在運營這些「福利」巴士？

在進入路線詳情前，我們先來了解這些免費巴士的「幕後英雄」。

核心營運商：深圳巴士集團 (Shenzhen Bus Group, SZBG)

深圳大部分的口岸免費接駁線（如「南山消費文旅專線」、「福田歡樂購」、「禮享·羅湖」等）均由深圳巴士集團負責營運。其特點是車身顏色鮮豔（通常為粉紅色、亮黃色或帶有大型插畫），識別度極高。

商場合作商： 部分路線是由個別商場（如「海雅繽紛城」、「壹方城」）自行租賃大巴營運，這類巴士通常車身上印有巨型的商場廣告。



🚌 第一站：深圳灣口岸——南山區的購物藝術版圖

深圳灣口岸是許多新界區及選擇跨境巴士居民的首選。南山區作為深圳的「科技與購物中心」，其巴士規劃最為精準。

1. 南山消費文旅專線（A、B、C 線）

營運商： 深圳巴士集團

服務時間： 09:30 - 21:30

上車地點： 深圳灣口岸 A 停車場

詳細路線：

A 線（核心商圈）： 深圳灣口岸 → 深圳灣萬象城 → 海岸城（后海站）→ 華潤萬象天地（高新園站）→ 深圳灣口岸。

B 線（藝術休閒）： 深圳灣口岸 → 世界之窗（益田假日廣場）→ 錦繡中華（華僑城）→ 歡樂海岸 → 深圳灣睿印 RAIL IN → 深圳灣口岸。

C 線（蛇口風情）： 深圳灣口岸 → 寶能太古城 → 蛇口戲院（蛇口老街）→ 海上世界 → 深圳灣口岸。



附近賣點：萬象天地標誌性的「大象」裝飾是必拍點，這裡聚集了眾多設計師品牌與網紅旗艦店；海上世界 充滿異國調性的餐飲區，適合傍晚吹著海風吃西餐，看噴泉表演。



適合對象： 潮流男女、藝術愛好者、追求高品質餐飲的食客。



2. 「山姆口岸通」假日專線

營運商： 深圳巴士集團

服務時間： 假日及週末 10:00 - 20:00

詳細路線： 深圳灣口岸 → 前灣地鐵站 → 桂灣地鐵站 → 萬象前海 → 前海山姆旗艦店。

附近賣點： 直達全深圳最大的山姆會員店之一，搬運大包裝零食、烤雞與牛肉的最佳選擇。

適合對象： 專程北上「囤貨」的家庭。



🚌 第二站：福田口岸——CBD 核心與龍華新區的延伸

福田口岸是港人流量最大的關口之一。這裡的巴士不僅服務市中心，還延伸到了龍華區。

3. 「福田歡樂購」免費專線（A、B、C、D 線）

營運商： 深圳巴士集團

服務時間： 逢週末及香港公眾假期 10:00 - 21:00

上車地點： 福田口岸公車總站（出關左轉）

詳細路線：

A 線（印力山姆線）： 福田口岸 → 下沙（KKONE/中洲灣）→ 深航大廈 → 印力中心（山姆會員店）。

B 線（CBD 商圈線）： 福田口岸 → 崗廈地鐵站（卓悅中心）→ 會展中心地鐵站（皇庭廣場/領展中心城）→ 購物公園地鐵站（COCO Park/平安金融中心）。

C 線（生活美學線）： 福田口岸 → 華富路（中航城君尚）→ 蓮花一村（深業上城）。



附近賣點：皇庭廣場號稱「全深圳最旺的地下美食街」，性價比極高；深業上城有特色的彩色牆壁與室外連廊，是網紅攝影的聖地。



適合對象： 親子家庭、美食愛好者、想在 CBD 一次逛遍多個商場的購物狂。



4. 龍華文旅專線（A、B 線）

營運商： 深圳巴士集團

服務時間： 10:00 - 19:00（週末及假日）

詳細路線：

A 線： 福田口岸 → 惠鑫公寓 → 紅山地鐵站 → 龍華實驗學校 → 龍華壹方城。

B 線： 福田口岸 → 大浪商業中心（直達）。



附近賣點： 龍華壹方城 擁有超大規模的室內運動場館（滑板、攀岩等），大浪商業中心則是露天開放式商圈，極具地方特色。



適合對象： 想探索非中心區、尋找高性價比美食的人士。



🚌 第三站：羅湖口岸——老城區的美食與珠寶誘惑

羅湖區雖然有便利的地鐵，但其免費巴士更精準地切入了特定消費需求。

5. 「禮享·羅湖」文旅接駁線

營運商： 深圳巴士集團

服務時間： 09:00 - 21:00（週末及假日）

詳細路線：

美食專線： 羅湖口岸 → 金光華廣場 → 萬象城 → 京基 100 → 萬象食家。

珠寶專線： 羅湖口岸 → IBC → 水貝萬山珠寶商圈 → KK TIME。



附近賣點： 萬象食家是一座以「市集」為靈感的商場，內部全是高質感的餐廳與生鮮店；水貝則是全國最大的珠寶批發地，買金飾與珍珠的好去處。

適合對象： 饕客、買金採購者、喜歡老城區人文氣息的遊客。



6. 羅湖無人駕駛小巴（免費體驗線）

營運商： 深圳巴士集團

服務時間： 10:00 - 21:00

詳細路線： 羅湖口岸 → 國貿 → 大劇院 → 深圳萬象城。



附近賣點： 這是全國首批口岸無人駕駛接駁車，車身可愛且充滿科技感。

適合對象： 想體驗黑科技、帶小孩見識 AI 技術的家庭。



🚌 第四站：皇崗與蓮塘口岸——24 小時與東部延伸

7. 皇崗「愛心接駁線」

營運商： 深圳巴士集團

服務時間： 每日運行（12:00 - 22:00）

詳細路線： 皇崗口岸聯檢大樓 → 皇崗口岸地鐵站 → 皇崗口岸公交站。

賣點： 主要是為 24 小時過關的港人提供短程接駁，方便轉乘地鐵。



8. 蓮塘口岸「限定文旅線」

營運商： 深圳巴士集團

服務時間： 隨活動調整（通常週末及假日運行）

詳細路線： 蓮塘口岸 → 仙湖植物園 → 蓮塘萬象匯。

賣點： 直達深圳人的後花園「仙湖植物園」，空氣清新，適合登山祈福。



🗒️ 懶人包總表：一圖看清重點 口岸 推薦專線 主要目的地 適合對象 深圳灣 南山文旅A線 萬象天地、海岸城 潮流男女、閨蜜 深圳灣 山姆口岸通 前海山姆 家庭囤貨大軍 福田 福田歡樂購A線 印力山姆、中洲灣 家庭、美食家 福田 福田歡樂購C線 深業上城 攝影打卡、慢活族 羅湖 禮享美食線 萬象食家、萬象城 吃貨、老城愛好者 羅湖 珠寶專線 水貝珠寶商圈、 KK TIME 採辦婚嫁、飾品控 龍華 龍華文旅A線 龍華壹方城、 紅山 6979 運動達人、當地深度遊

💡貼士：如何確保不走冤枉路？

1. 關注微信小程式：

強烈建議下載**「車來了」或「深巴出行」**小程式。在「深巴出行」中，你可以即時查看這些文旅專線的具體位置、剩餘座席以及預計到達時間。

2. 認準服務日期：

雖然名為「口岸巴士」，但 90% 的免費路線僅限週末（週六、週日）及香港、內地公眾假期運行。平日北上的讀者請改乘地鐵或付費巴士（如 M507 專線）。

3. 上車前準備：

部分路線（如壹方城專線）雖然免費，但司機可能會要求你掃碼註冊商場會員。建議提前準備好內地網絡，方便操作。

4. 留意回程時間：

大部分免費巴士的回程末班車大約在 20:30 到 21:30 之間。如果逛得太晚錯過了，地鐵 1 號、4 號、10 號線仍是回港的最穩方案。

深圳的免費巴士體系，不僅僅是交通上的補貼，更是一場精心策劃的「城市邀請函」。透過營運商深圳巴士集團的精密佈點，港人北上的範圍已經從口岸方圓 1 公里，擴展到了 10 公里甚至更遠的深度商圈。

下個週末，與其在香港排隊吃下午茶，不如跨過深圳河，跳上一輛粉紅色的免費專線，開啟一場 0 元成本、百元消費、千元享受的深圳生活雜誌式一日遊吧！

北上消費支付方法：AlipayHK/ 銀聯信用卡

目前大陸的商戶普遍使用電子支付方式，其中一種為AlipayHK 支付寶香港。綁定指定信用卡於大陸消費，不但可以享受便利的支付方式，還能獲得豐富的回贈。此外，市面上也有不少一卡雙幣信用卡，方便在內地消費時可以直接以人民幣結算。特別值得一提的是，持有銀聯信用卡在內地消費時可豁免收取任何手續費，同時還可以獲得回贈！

信用卡 海外簽賬回贈 海外簽賬手續費 簽賬回贈上限 建行(亞洲)銀聯雙幣信用卡 4% (中國及澳門） 無手續費 現金回贈金額不設上限

AlipayHK 內地消費Q&A

AlipayHK 綁定信用卡在內地消費設有消費限額嗎？

以信用卡綁定AlipayHK在內地消費限額視乎認證等級，而確實金額則視乎個別信用卡的簽賬額為準，單筆消費上限為HK$35,000。以AlipayHK在中國消費不設任何跨境手續費。

銀聯信用卡豁免海外簽賬手續費？

持有Visa或Mastercard到香港以外地方消費，交易將收取1.95％至2％的手續費；憑銀聯信用卡於外地消費則豁免收取任何手續費，即使使用人民幣支付也同樣免費。

如何繳交雙幣信用卡之人民幣欠款？

如果你只持有該銀行的信用卡而沒有銀行戶口以人民幣轉賬，可使用FPS (轉數快) 將人民幣轉賬至信用卡賬戶以繳交款項。

點撃申請中國建設銀行迎新專享高達HK$800

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略