名古屋美食14大｜記者實試鰻魚飯+寬扁麵名物　1間天花板燒肉必試

名古屋特色美食｜名古屋隱藏美食｜日本美食，不僅東京、大阪，名古屋也絕對是值得你專程造訪的「美食天堂」！《香港01》好食玩飛頻道今次快閃名古屋名物鰻魚飯三吃經典料理，不用$50就能吃到超Juicy的飛驒牛、夏日必食開胃寬扁麵！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了14大名古屋必吃美食，即看下文啦！



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名古屋美食｜【1】飛驒牛一頭家 馬喰一代 名古屋 栄——飛驒牛

提到名古屋的頂級燒肉，絕對不能錯過以高品質飛驒牛聞名的「飛驒牛一頭家 馬喰一代 名古屋 栄」。店家最大的特色是堅持直接購入整頭牛，因此顧客能以相當親民合理的價格，吃到市面上少見的稀有部位。店內用餐空間多為獨立包廂，私隱度極高，非常適合情侶或朋友聚餐。

難得來到名古屋，小編這次點了飛驒牛拼盤、牛舌以及壺漬飛驒牛。這裡的飛驒牛肉質極佳，油脂分佈均勻，入口即化、肉汁橫溢，卻完全不會覺得油膩。牛舌則表現得相當彈牙有嚼勁，配上清爽的檸檬汁，解膩又開胃。

不過，最讓小編驚豔的絕對是壺漬飛驒牛！肉塊用日本醬油與蒜蓉深層醃製，極致入味，超好配飯！最狂的是這份只要980日圓（折合約港幣 $47），裡面足足有8大塊肉，性價比高到爆！

小編建議，如果擔心套餐份量太多，不妨嘗試單點。店內即便是上等牛肉，單點一份也只需約1,500日圓（折合約港幣$72）起，非常之抵，大家可以依照自己的胃口自由搭配！

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飛騨牛一頭家 馬喰一代 名古屋 栄

地址：愛知県名古屋市中区錦3-24-17 BINO栄 5F

交通：與榮地下商城榮近直接相連、榮地下街10號出口步行1分鐘



名古屋美食｜【2】蓬萊軒——百年老店鰻魚飯

同樣以鰻魚飯三吃聞名的蓬萊軒，從1873年開店，是名古屋當地超人氣的鰻魚飯專門店。這次小編親自試食，鰻魚飯一上桌就已經很香炭燒味，而且份量十足。鰻魚表皮微脆、肉質鮮甜。店內最受歡迎的招牌鰻魚飯三吃，首先先品嚐正宗原味；接著加入青蔥、芥末與紫菜；最後倒入特製高湯做成茶漬飯。吸附了湯汁精華的飯粒變得濕潤入味，口感更豐富。如果擔心吃不完的話，也可以叫細碗的鰻魚飯，鰻魚份量也超級多，絕對不手軟。

蓬萊軒

地址：

熱田蓬萊軒（松阪屋店）：日本〒460-8430 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Sakae, 3 Chome−30−8 Matsuzakaya Nagoyaten South Building, 10F

熱田蓬萊軒 本店：503 Godocho, Atsuta Ward, Nagoya, Aichi 456-0043

交通：矢場町步行4分鐘／熱田神宮傳馬站步行8分鐘



名古屋美食｜【3】NUU——隱世花園咖啡店

來到名古屋，大家肯定不會錯過到常滑老街與巨大招財貓合照打卡！但在老街裡，其實隱藏著一間由古民家改建的極美Cafe。店內裝潢走復古懷舊路線，在微醺的暗黃燈光烘托下，氛圍感瞬間拉滿；若選擇戶外座位，會被滿滿的花草綠意包圍，彷彿置身於私家花園中歎咖啡。無論坐室內還是室外，隨手一影都有靚相！

這裡除了有主食外，輕食與甜點也相當驚艷。小編這次點了店內人氣最高的蘋果蛋糕與芝士蛋糕，並搭配清爽的蘋果梳打。現烤的蘋果蛋糕外熱內冷、口感鬆軟綿密，每一啖都能吃到扎實的蘋果果肉，小編私心超級推介！而芝士蛋糕則是濃郁卻不甜膩，絕對會一試愛上。下次有機會到常滑老街打卡，不妨尋找一下這間隱密的小店。

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NUU

地址：愛知県常滑市栄町2-73

交通方法：常滑站步行10分鐘



名古屋美食｜【4】星之丘製麵所——夏日必吃！名古屋名物棊子麵

夏日炎炎，相信大家都熱到完全沒食慾，一定要試試名古屋超人氣的星之丘製麵所！這裡主打道地的寬扁麵，麵條選用愛知縣在地小麥製作，口感滑順又帶有嚼勁。店內最貼心的是可以自由選擇冷、熱湯底。小編大推他們的冷湯底，裡面特別加入了檸檬調味，入口酸鹹開胃！

這次點了人氣招牌的「天婦羅定食」，現炸的天婦羅包含鮮蝦、紅生薑、洋蔥和嫩雞肉，外皮酥脆不油膩。香脆炸物配清爽檸檬湯汁的寬扁麵，真的讓人胃口大開。

星之丘製麵所

地址：日本〒464-0802 Aichi, Nagoya, Chikusa Ward, Hoshigaoka Motomachi, 15−5 星が丘テラス ザ・キッチンK4 星が丘テラス THE KITCHEN内

交通方法：從地鐵星丘站6號出口徒步1分鐘



名古屋美食｜【5】めん処吉野屋——烏冬啤酒杯

「めん処吉野屋」從1992年創立至今，已有超過30年歷史。店家最引人注目的特色就是驚人份量！除了份量，店內的麵食也充滿特色，所有的烏龍麵、蕎麥麵和扁麵都是老闆每天清晨5點親手製作，以確保麵條Q彈、滑順。招牌菜「烏龍麵啤酒杯」，是將烏龍麵、蕎麥麵、扁麵分層堆疊在一個巨大的啤酒壺中，一次過品嚐到3種不同種類的麵條！

めん処吉野屋

地址：愛知県名古屋市中区新栄1-6-3 シャインビル１階

交通：新榮町步行215米



名古屋美食｜【6】麵家獅子丸shishimaru——$56知名拉麵

「麵家獅子丸shishimaru」是名古屋的知名拉麵店，以獨特的西式料理手法融入日式拉麵而聞名。雖然店面不大但人氣極高，經常可見排隊人潮。「泡系」湯頭是店家的招牌特色。湯頭以豬骨、雞骨和多種蔬菜長時間熬煮，再利用手持攪拌棒高速打出如奶油般的綿密泡沫。味道濃郁的同時，口感卻出乎意料地清爽順口，不會有油膩感！一碗價錢為1,050日圓（約$56）。

麵家獅子丸shishimaru

地址：愛知県名古屋市中村区亀島2-1-1

交通：從JR名古屋站新幹線口步行5分鐘



名古屋美食｜【7】七輪燒肉 安安 榮店——平價燒肉！$133二人前

「七輪燒肉 安安」提供便宜又美味的燒肉！無論是少數人還是團體、家庭聚餐、公司飲酒會、慶功宴及各種宴會，都適合享用！2,530日圓（約$133）就能吃到醃製牛肋條、年輕牛肋條、豬頸肉、豬肋條、厚切豬舌、豬肉香腸、秋葵肉卷、雞腿肉、雞軟骨、雞脖肉、馬鈴薯沙拉等。性價比超高！

七輪燒肉 安安 榮店

地址：愛知県名古屋市中区栄3-4-27 2F

交通：名鐵瀨戶線榮町站10B出口步行約9分鐘



名古屋美食｜【8】kappo ichibiki——米芝蓮鰻魚飯

kappo ichibiki是一間歷史悠久的知名鰻魚料理店，創立於1939年，曾於2019年被評為米芝蓮必比登推薦餐廳！店主精心挑選的鰻魚，是經過炭火烤製，特別是鰻魚飯和名古屋獨特的「鰻魚飯拌」是店內的招牌菜！要注意，晚餐需提前預約。

kappo ichibiki

地址：愛知県名古屋市中村区名駅南1-3-16

交通：柳橋巴士站馬上就到名古屋站Sunroad 6號出口步行8分鐘／地鐵伏見站7號出口步行8分鐘／地鐵國際中心站3號出口步行9分鐘



名古屋美食｜【9】田中寿司本店——正宗江戶前壽司！

位於名古屋的田中壽司本店，是一間提供正宗江戶前壽司的餐廳，店家特色在於使用每日從市場採購的新鮮海鮮，並由技藝精湛的職人手工製作，能品嚐到食材本身的最佳風味。餐廳內設有吧檯座位，能近距離欣賞職人的精湛手藝，同時也提供桌位和日式下挖式暖桌。

田中寿司本店

地址：愛知県名古屋市中区栄1-4-12

交通：地鐵東山線伏見站6號出口步行2分鐘／地鐵鶴舞線伏見站6號出口步行2分鐘



名古屋美食｜【10】大須商店街掃街

如果想掃街，大家可以到大須商店街！街道總長超過1,700米、店鋪數超過1,200間的超大型商圈，各式餐廳、服裝、藥妝、電器、二手商店應有盡有，是當地人也愛逛的平民商業街！例如主打台式拉麵的「味仙 矢場店」、炸豬扒定食的「矢場味噌豬排」、炸蝦三明治的「KONPARU」等。

大須商店街

地址：名古屋市中區大須

交通：地鐵鶴舞線於「大須觀音站」2號出口步行3分鐘／地鐵名城線或鶴舞線「上前津站」8號出口即達



名古屋美食｜【11】中華大河拉麵——$37拉麵

「中華大河拉麵」是位於名古屋市中村區柳橋中央市場「丸中食品中心」內的一間拉麵店。店家以清晨就開始營業的「朝拉麵」（早餐拉麵）而聞名，深受當地居民喜愛，近年來也成為觀光客的熱門選擇。店家以立食為主，當岀現排長龍的情況，也會提供額外的座位，大約能容納2至6人。拉麵一碗售價為700 日圓（約 $37）。

「中華大河拉麵」是位於名古屋市中村區柳橋中央市場「丸中食品中心」內的一間拉麵店。（古嘉瑋 攝）

中華大河拉麵

地址：愛知県名古屋市中村区名駅4-15-2 マルナカ食品センター

交通：從名古屋車站步行10分鐘



名古屋美食｜【12】カフェオムRob浄心店——焦糖香蕉鬆餅／明太子鮮蝦蘑菇奶油蛋包飯

位於名古屋市西區城西的「カフェオムRob 浄心店」是以「台灣鬆餅」和「滑嫩蛋包飯」為主要特色的咖啡廳。店內設計走時尚路線，提供約22至24個座位，包含餐桌區和吧台區，整體空間氛圍悠閒舒適！店家台灣鬆餅的最大特色，在於蓬鬆Q彈的口感！除了提供經典原味，還有多種口味可選，包括草莓、焦糖香蕉、焦糖布蕾等。

至於滑嫩蛋包飯，以綿密滑嫩的蛋皮為特色，包裹著豐富的餡料。明太子鮮蝦蘑菇奶油蛋包飯，口感濃郁滑順，蝦仁彈牙，蘑菇多汁！而「經典多明格拉斯醬蛋包飯」的醬汁香氣濃郁，與滑嫩的蛋包飯是絕配！

カフェオムRob浄心店

地址：愛知県名古屋市西区城西4-15-15 メゾンかわせ 1F

交通：地鐵淨心站2號出口步行2分鐘



名古屋美食｜【13】串焼き ちゃんぷ——居酒屋／下沉式暖爐桌

串焼き ちゃんぷ是一間特色十足的居酒屋，由前迪士尼的舞者和前喜劇演員共同經營。除了主打的串燒之外，也提供各式居酒屋料理，包括海鮮、炸物、生魚片、燉菜等。店內裝潢以溫暖的木質調和柔和的燈光為主，營造出日式和風的氛圍。座位大多為下沉式暖爐桌，同時也設有吧檯座位，適合單獨前往的客人。3,500日圓（約$184）已經能吃到飽，包括枝豆、自家製雞肉火腿凱薩沙拉、炸雞、薯條、燒飯團、啤酒等。

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串焼き ちゃんぷ

地址：愛知県名古屋市熱田区外土居町9-37 一光大井ハイツ高蔵西館 101

交通：從西高倉站步行約10分鐘／從金山站步行約12分鐘／從熱田站步行約12分鐘



名古屋美食｜【14】Peanuts cafe——人氣極高朝聖地！

PEANUTS Cafe名古屋是日本知名的「Snoopy」主題餐廳，自2020年在RAYARD Hisaya-odori Park公園內開幕以來，就成為名古屋人氣極高的朝聖地！店家以《PEANUTS》漫畫中，Snoopy和朋友們所熱愛的西海岸生活為主題，打造這個主題的美食、咖啡與周邊商品。「花生朋友雙層漢堡」，這道是名古屋店的限定特色餐點，裡面有2片多汁的牛肉餅，還有厚切煙肉、車打芝士、生菜和番茄，再附上薯條和洋蔥圈，一份價錢為3,289日圓（約$173）。

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Peanuts cafe

地址：愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park

交通：從櫻通線久屋大通站北口步行1分鐘／中央公園A1出口1分鐘／地鐵榮站步行5分鐘／久屋大通步行約139米



▼▼名古屋酒店推介▼▼

名古屋酒店推介【1】名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店（Montblanc Hotel Raffine Nagoyaekimae）

名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店（Montblanc Hotel Raffine Nagoyaekimae）的地理位置極佳，位處在JR名古屋站的正對面，步行3分鐘便到車站，鄰近亦有多家大型商場、商店街及地下街，距離名古屋Sky Promenade及Noritake Garden亦只需12分鐘，可以打卡巨大書牆！酒店設計非常簡約，客房內的木系元素搭配白色及灰色傢俱亦增添日系感。酒店客房採用乾濕分離，洗手盆則設在浴室外，洗漱非常方便亦不怕要「爭廁所」！此外，酒店床頭部分亦設有插頭及閱讀燈，非常貼心！

名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店（Montblanc Hotel Raffine Nagoyaekimae）

房價：人均HKD$318起（雙人房（禁煙））

地址：愛知縣名古屋市中村區名站3-13-27

交通：名古屋站步行3分鐘

名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店預訂優惠：Agoda｜Trip.com

名古屋酒店推介【2】名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店（ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店（ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）於2021年開幕，距離名古屋地鐵大站榮站步行5分鐘，坐落在綠洲21對面，這間名古屋酒店附近有數間便利商店，同時是購物及美食集中地，步行15分鐘就可以前往榮町鬧區，非常方便。酒店環境尚算寬敞，而且簡約雅致，每間客房均配備雪櫃，而且提供免費自行車租借服務，方便住客遊覽名古屋，另外有自助早餐供應，食物種類豐富，房價不貴，甚受旅客歡迎！

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店（ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）

房價：人均$141起（標準雙人房）

地址：日本愛知縣,名古屋市東區東櫻1-9-22

交通：地鐵榮站步行5分鐘 、久屋大通站步行6分鐘

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

名古屋酒店推介【3】名古屋塔酒店（THE TOWER HOTEL NAGOYA）

提到名古屋酒店，不得不提於2020年開業的新酒店THE TOWER HOTEL NAGOYA！酒店位於名古屋知名的電視塔內，坐落在4至5樓，同時連接地鐵大站榮站或久屋大通站，步行數分鐘就可到達，而且鄰近不少美食餐廳及購物街等，地理位置優越。這間名古屋酒店裝潢極具濃厚的藝術氣息，日本工業風設計，客房內部更保留了電視塔的原始鋼鐵結構，採用高質感家具之餘，亦配備超大浴室、浴缸，環境乾淨舒適，而且住客可以從酒店進入城市上方的觀景台，從高空欣賞名古屋景色，非常難得！

名古屋塔酒店（THE TOWER HOTEL NAGOYA）

房價：人均$1048起（標準雙床房）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 3-6-15

交通：地鐵久屋大通站步行4分鐘、大站榮站步行6分鐘

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