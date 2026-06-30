旅行壓縮袋以為是神器　用後超後悔　網民揭3大崩潰位：血本無歸

旅遊｜壓縮袋｜去旅行最怕行李箱無位塞戰利品！不少旅客都會大力推薦用真空壓縮袋，將厚重衫褲一壓，行李箱即時騰出大片空間，簡直是收納神物。不過，近日有網民在Threads抱怨，勸大家旅行千萬別帶壓縮袋，直指壓縮袋背後藏住3大致命缺點，分分鐘令你更加容易超重罰錢！想知點解？即睇下文！



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壓縮袋｜網民吐苦水：重量其實不變

近日，有網民在Threads發文，勸大家去旅行千萬不要帶壓縮袋，笑言這可能會導致行李空間越大，越買越多。雖然事主並非真心否定壓縮袋的用處，但意外引發網民熱烈討論。不少人紛紛留言指出使用壓縮袋的致命缺點，例如「重量其實不變，還是一樣，只是比較好整理而已」、「因為太好裝，結果一不小心就容易超重」，以及「衣服拿出來都會變榨菜」等，指出壓縮袋其實沒想像中方便。

旅遊神器｜壓縮袋3大致命缺點

真空壓縮袋缺點【1】購物慾失控！變得血本無歸

網民分享，用壓縮袋將衣物壓扁之後，見到行李箱居然空出一大半，大腦就會自動產生一種「我行李箱還有好多位，可以繼續買」的錯覺！結果繼續瘋狂入手，不知不覺間荷包徹底乾涸。事主直言，越買越多：「血本無歸！」

網民分享，用壓縮袋將衣物壓扁之後，行李箱空間空出一大半。（AI生成圖）

真空壓縮袋缺點【2】體積減小重量依舊 分分鐘行李超重罰錢

壓縮袋可以壓縮體積，但無辦法減少衣服本身的重量，當你因為行李箱有空位而瘋狂塞入戰利品時，回程一秤先發現早已大大超出航空公司的託運限額。不少網民慘痛經歷指，自己回程推著重如泰山、幾乎推不動行李箱時，真的後悔不已。

真空壓縮袋缺點【3】衣服變皺兼易壓爛手信

當衣服被完全抽真空壓縮之後，會變得硬梆梆像塊石頭，一來衣服會變得超級皺。台灣電商myhoo也指出，被壓縮的衣物一定會有摺痕，尤其是棉質和麻質的衣服，取出後需要熨過或者掛起讓它自然恢復。

另外，硬化了的壓縮袋會令行李箱失去彈性與緩衝功能，如果旁邊放了易碎的餅乾或手信，硬碰硬之下反而極容易壓爛。

旅行壓縮袋3大收納用法

小編綜合各網民建議和myhoo，有3大招推薦給大家：

真空壓縮袋用法【1】對折再壓縮法

myhoo建議，放進去之前先把衣服摺平整、盡量減少不規則的堆疊。容易皺的衣物用掛式壓縮袋，皺摺程度會有所減低。

放進去之前先把衣服摺平整、盡量減少不規則的堆疊。（AI生成圖）

真空壓縮袋用法【2】純手動密實袋排氣法

網民建議，可以改用一般大號密實袋，放入衣服後用身體或屁股坐上去將空氣壓出再封口。既有壓縮效果，又可以保持衣物一定彈性，避免手信被壓碎。

真空壓縮袋用法【3】自備行李秤

記得行李箱放一個便攜式行李秤，每次購物完、起程去機場前秤一秤，就萬無一失啦！

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