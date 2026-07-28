深圳動漫好去處7大｜4層模型天堂+CHIIKAWA周邊　1個高達基地必去

深圳｜深圳動漫｜深圳好去處｜放假想北上深圳快閃一日遊，又想尋寶淘心水周邊？深圳近年發展出多個ACG動漫迷必訪的「二次元聖地」，簡直是ACGN愛好者的購物天堂！《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了7大深圳動漫迷好去處，每個都靠近地鐵站，方便大家一出站即開展爆買行程！不論是想踩點官方高達基地、掃日漫熱門周邊，還是尋找絕版中古手辦、扭蛋扭到手軟，通通都能一站式滿足！即看下文！



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深圳動漫【1】新白馬·次元9號 1.7萬呎絕版中古+扭蛋天堂

位於東門老街的「新白馬·次元9號」絕對是近期最狂的二次元新地標！整座建築專為動漫迷打造，佔地高達1.7萬平方米，目前已開放四層。

場內大小店舖林立，包括次元GO、潮玩星球、三月獸等人氣大店；想挖寶的千萬別錯過Vibez，店內藏有大量中古模型與手辦！二樓更有款式超齊全的BANDAI扭蛋店，同場還貼心設有練舞區與妝造區，規模超大！不過假日的時候，可能會比較多人，如果想舒舒服服咁行就記得避開高峰時段啦！

新白馬·次元9號

地址：深圳市羅湖區東門街道一橫街9號

營業時間：10:00-22:00

交通：地鐵1號線「老街站」F出口，步行約9分鐘



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深圳動漫【２】Bit City二次元小鎮：Coser必去！animate cafe進駐

場內貼心提供配備燈光鏡的妝造間、專屬攝影區及大頭貼機，吸引超多Coser前來集結。這裡吃喝玩樂一應俱全，除了有「谷GO！」、「GOODSLOVE」及深圳最大的扭蛋店「扭扭城」外，更進駐了animate cafe與一樂拉麵等主題餐廳，甚至連電玩店、密室逃脫與桌遊店都有，玩足一整天都得！

Bit City二次元小鎮

地址：深圳市福田區福華一路1號大中華國際交易廣場G層

營業時間：10:00-22:00

交通：地鐵1號線「會展中心站」A1出口，步行約4分鐘



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深圳動漫【3】搗谷搗谷：官方高達基地+寶可夢卡牌道館！

位於壹方城B2樓的搗谷搗谷是一個超大型動漫街區，最引人矚目的就是這裡匯聚了深圳唯一的官方高達基地，以及深圳最大的寶可夢（Pokémon）官方卡牌道館！場內不僅有充足桌位的卡牌對戰區供玩家切磋交流，另外還集結了櫻漫、三月獸、谷子愛及秋子谷子店等國內知名動漫周邊品牌，還有CHIIKAWA周邊店！

搗谷搗谷

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區新湖路99號壹方城B2

營業時間：10:00-22:00

交通：地鐵1號線「寶安中心站」直達



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深圳動漫【4】中洲灣蔦屋書店：必玩JUMP紅藍打印機

位於中洲灣的蔦屋書店佔地超過2,000平方米，除了繁簡體及日文原版漫畫極之齊全外，更堪稱是深圳大型JUMP SHOP！店內提供《排球少年!!》、《鬼滅之刃》、《鏈鋸人》、《咒術迴戰》等熱門作品的大量原畫周邊。重點是大推場內的JUMP紅藍打印機，大家可以現場製作獨一無二的專屬鎖匙扣相卡或貼紙相卡，儀式感滿分！

中洲灣蔦屋書店

地址：深圳市福田區中洲灣一期購物中心南區B2層

營業時間：10:00-22:00

交通：地鐵7號線「上沙站」A出口，步行約11分鐘



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深圳動漫【5】奇谷米次元街區：週末舞台+免費發放周邊

奇谷米次元街區是個充滿活力與互動感的聖地，街區的大舞台在週末總會吸引大批宅舞愛好者前來練舞，氣氛非常熱鬧。場內每天都會展示不同的應援大屏，並提供角色免費周邊。推薦到場內的秋子谷子店、貓受屋及卡游等特色店舖探索一番！

奇谷米次元街區：

地址：深圳市南山區歡樂海岸購物中心L2層

營業時間：週一至週四、週日10:00－22:00；週五至週六10:00－22:30

交通：地鐵9號線「深圳灣公園站」E出口



深圳動漫【6】豐盛町二次元街區：尋寶街+盲抽專門店

這條長達百米的地下商業街擠滿了20多間特色小店，以個人店及格子舖為主，絕對是尋寶控的最愛！街區內徽章、立牌、掛飾、公仔、手辦及一番賞應有盡有，特別是盲抽店超多，隨時有機會以抽到小眾IP、冷門日漫、絕版甚至中古周邊！場內同樣設有共享妝造間，方便Coser隨時補妝。

豐盛町二次元街區

地址：深圳市福田區深南大道6019號 豐盛町商業步行街C1層

營業時間：09:00-23:00

交通：地鐵 1 號線「車公廟站」C出口



深圳動漫【7】東門動漫城—價格親民、多款絕版

作為老牌二次元手辦聚集地，這裡讓動漫迷可以近距離細緻欣賞每個手辦模型的精細造工。場內各式周邊商品價格親民，更藏有多款絕版及冷門模型，非常適合想要挖寶的玩家！不過，有網民傳，動漫城內商品有些屬盜版，所以購買動漫周邊的朋友要慎選啦！

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