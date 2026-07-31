深圳好去處｜蛇口雙層海景樂園　卡丁車/真人CS　一票玩100+項目

20000㎡雙層海景潮玩樂園，落地深圳蛇口。



KP-FUN 超級派對 深圳全新海景潮玩樂園

若是想在深圳開啟一場微度假，其中一站不妨去打卡深圳全新「潮玩樂園」，那就是——剛開業的「KP-FUN 超級派對」，落地於蛇口K11 ECOAST南館、佔地20000㎡的雙層海景潮玩樂園。

華南首個超巨型矩陣式滑梯樂園、室內卡丁車、真人CS、VR賽車、攀巖……當下最熱門的遊玩項目，這裏都有。在這座充滿科幻未來感的沉浸式潮玩空間裏呆上一天，什麼壓力都能被輕鬆解決了～

100＋遊玩項目，從早玩到晚

「KP-FUN 超級派對」佔2個雙層獨棟，含6大區域，場館空間足夠開闊。容納了不少大型遊玩項目，適合親子玩樂、朋友聚會或公司團建；還有不少小而有趣的玩樂項目，即便是一個人去也能開心暢玩。

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100+個遊玩項目，輕輕鬆鬆消磨一日時光。

一張門票，暢玩一整天

單人全天票僅需298元（人民幣，下同），即可一票通玩全場項目。入場時戴上手環，掃一掃便能於一日之內不限次出入閘機。另外還有3小時票、夜場票可選，滿足不同玩家的遊玩需求。

「KP-FUN 超級派對」門票價格

單人全天票：298元

單人3小時票：248元

單人夜場票：198元



8大必打卡項目，KP-FUN 超級派對遊玩指南

1. 矩陣滑梯：華南首家超巨型矩陣式滑梯樂園

走進「KP-FUN 超級派對」，直奔主館C位的「矩陣滑梯」，這是華南首家超巨型矩陣式滑梯樂園。

7條玩法不同的主題滑梯交叉錯落，趴在墊子上順着滑梯俯衝而下，逐漸加快的速度、微微的離心力、落地前凌空的一瞬……每一條滑梯都能給玩家們帶來不同的刺激體驗。

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特別推薦

特別推薦這2條賽道，一條是非常規形狀、有寬有窄的滑梯，玩家們會像落葉一樣左右飄着滑落下來；另一條則是看似普通的筆直形滑梯，簡單的路線、極致的速度，落到墊子前還會騰空一下。

2. 卡丁車：室內版速度與激情

街頭風十足的室內卡丁車是KP-FUN 超級派對裏最熱門的項目之一。保證安全性的同時，多個連續彎道也帶來足夠的刺激感，無論是賽車老鳥或新手，都能從中找到競速的樂趣。

3. 真人CS：多人組隊實景吃雞

實景搭建的「真人CS」，瞬間將你從線上遊戲拉到現實，拉上好友一起組隊吃雞！寬闊的遊戲區域和各種掩體給玩家們更多跑動、追擊、躲藏的空間，遊玩體驗也更加豐富。每一次瞄準出擊，都讓人緊張到不行。

4. 六軸賽車：真實模擬賽車體驗

在其他地方需要按次/按時間收費的六軸賽車，在KP-FUN超級派對任玩。六軸動態模擬器真實模擬了賽車體驗，過彎時的離心力、陡然加速的推背感……都能感受到，加上3面大屏環繞，更能沉浸其中。

5. 滾球比賽：深圳少有的遊玩項目

滾球比賽，目前在深圳還算比較少見。遊戲開始前，玩家們可以選擇專屬滾球號碼，隨着13顆小滾球在KP-FUN 超級派對特別定製的賽道上相互追逐，繞過彎道和重重障礙，比賽結果也逐漸明朗。

最終勝利的玩家還可以領取KP-FUN 超級派對的限量IP周邊——粉寶寶公仔1只。

6. 沙盤賽車：實景軌道賽車

玩家們，請落座你的「駕駛位」，操控賽車穿過實景搭建的馬路、森林、隧道、跨海大橋……眼前的屏幕實時傳遞賽車的第一視角，讓玩家能夠更身臨其境。

7. VR／全感時空：沉浸式感官體驗

KP-FUN超級派對裏有不少VR體驗類的遊玩項目，其中一定要體驗的是VR全感時空。戴上專門的VR眼鏡、拿上VR武器，開啟一場沉浸式冒險通關遊戲。

8. 落日木馬樂園：濱海夢幻主題旋轉木馬

每天16:30後開啟的「落日木馬樂園」，坐落在一眼便能望到海的位置。隨着木馬旋轉，一次又一次與海相逢。遇上好天氣的話，還能在旋轉木馬上看一場浪漫日落，留下夢幻合影。

9. 橘子海貓咖：可以看海的萌寵樂園

要說KP-FUN超級派對裏最治癒的空間，那一定是「橘子海貓咖」。原木色的空間散發着温馨無比的氛圍，貓咪們悠閒地躺在貓窩裏睡覺；在貓爬架上玩耍；又或是散漫地遊走，隨機捕捉一名人類……

一邊看海，一邊擼貓，治癒又悠閒。

更多遊樂項目，還能這樣玩

除了7大必打卡遊玩項目，KP-FUN超級派對裏還能這樣玩。

只需一張298元人民幣的全天票，便能一次性體驗保齡球、足球、網球、棒球等各種球類運動；3款不同的模擬射擊類遊戲，當一回神槍手；飛行模擬器、賽車模擬器輪番上陣，沉浸式感受駕駛樂趣；戴上VR眼鏡，用第一視角騎着摩托馳騁山野、騎着鴕鳥開啟比賽；還有專門的PS5、電競區，和朋友們組隊打機通關……

建議帶上好朋友一起來！

看海、玩耍、解壓，在KP-FUN 超級派對一口氣就能把這三件事辦了。建議拉上好朋友一塊來，能玩的項目更多、遊玩體驗更豐富。

這裏還有一間「隱藏的KTV包房」，玩家們可以提前預約，先到先得，即便是人數較多的朋友轟趴、公司團建，都能夠輕鬆容納。

8大IP不定時出沒

KP-FUN超級派對還有自己的8大IP，呆萌的人偶們會不定時在場內巡遊、和大家進行互動，給整個潮玩空間帶來更多歡樂與熱鬧氣氛。

深圳兩店，還有1家在福田

KP-FUN超級派對還有一家門店，位於福田區中洲灣C Future City，佔地7000m²的賽博朋克潮玩街區，夜光CS、MR卡丁車、360°VR、史萊姆、拼豆……彙集了不少區別於蛇口店的遊樂項目，在這裏，又將收穫另一番遊玩體驗。

成年人也是需要放暑假的～

KP-FUN 超級派對

蛇口店

地址：南山區太子灣路56號K11 ECOAST南館5層

交通：地鐵12號線太子灣站B1出口

福田店

地址：福田區濱河大道9283號中洲灣濱海商業中心一期三層L309-310、二層L208B

營業時間：10:00-22:00

