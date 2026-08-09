抵達酒店被告知「查無訂單」？日媒教5招全額退款　避開索賠陷阱

出差或旅遊抵達酒店，明明在訂房網刷卡付費，櫃台卻告知「查無預訂紀錄」，絕對是旅客的噩夢。遇此狀況，只要確認自己沒記錯日期、填錯名字或跑錯酒店，這便屬於業者的「未履行契約義務」。既然非旅客個人因素取消，即使當初選擇「不可退款」方案，消費者依然有絕對權利要求全額退費。



據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，若抵達旅館，發現查無訂單時，切勿與櫃台激烈爭執，應冷靜蒐集證據。

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請第一時間記下告知查無紀錄的員工姓名、對話與時間，並盡可能請酒店開立書面證明或發送電子郵件留底。同時，務必妥善保存訂房網確認信、刷卡明細及客服對話截圖。若透過電話溝通，也要記下通話時間與客服姓名，作為日後求償利器。

若時間已晚必須另尋替代住宿，請務必妥善保留新酒店的收據。

不過需注意，後續求償時，未必能將額外增加的住宿或交通費一併全額討回。因此，尋找緊急替代住宿時，建議盡量選擇價格合理的同等級酒店，避免氣憤之下入住過於昂貴的客房，以免求償受阻，反倒讓自己承擔額外的價差損失。

最後，求償必須找對窗口。由於款項是支付給第三方訂房網，酒店並未收到錢，因此求償對象為訂房平台或其銷售業者。旅客應備妥上述證據，主動聯繫平台要求退款。

若業者消極處理，可憑證據向發卡銀行申請「爭議帳款」扣回消費，或尋求消保機關協助。

為防止發生類似糾紛，入住前幾天直接向酒店確認訂房，是最為保險的方式。

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