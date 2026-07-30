酒店床單為何是白色？以為只方便清洗就錯　住客不知的5大秘密

酒店｜酒店冷知識｜大家出外旅遊或Staycation住酒店時，有沒有留意到大多數酒店的床單、被套同枕頭袋，清一色都是純白色？很多人以為白色顯得乾淨或者方便漂白，但背後原來隱藏著不少酒店業的營運智慧同顧客心理學，有1原因超級貼心！即睇以下5大原因！



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美國雜誌《Reader's Digest》報道曾引用酒店資深顧問與禮賓專家 Jamie Cooperstein 的解釋，她分別指出酒店使用白色床單的5大原因：

酒店床單白色原因【1】不易褪色

Jamie Cooperstein指出，酒店的床單、被套和枕頭袋經常需要頻繁清洗、烘乾及熨壓，如果使用其它顏色，非常容易因褪色而顯得殘舊。使用白色寢具時，加入漂白水清洗便能讓污漬全部消失、煥然一新，亦不用擔心破壞原本的顏色。

酒店的床單、被套和枕頭袋經常需要頻繁清洗、烘乾及熨壓，如使用其它顏色，容易褪色殘舊。（AI生成圖）

酒店床單白色原因【2】方便清洗

酒店的毛巾和浴袍大多數都是白色，如果寢具使用其他顏色，就必須與白色的毛巾和浴袍分開清洗。Jamie Cooperstein表示，把寢具全換成白色，就能與同色的毛巾和浴袍一同清洗，避免染色的問題，同時節省不少洗滌與人力成本。

寢具換成白色，就能與同色的毛巾和浴袍一同清洗，避免染色的問題。（AI生成圖片）

酒店床單白色原因【3】方便清潔人員察覺污漬

入住酒店時，住客最介意的就是房內未徹底清潔、床上留有污漬或毛髮。Jamie Cooperstein解釋，若寢具是白色，清潔人員較容易在第一時間發現髒污並即時處理。另外，倘若住客在床上遺留了個人物品，清潔人員也能在白色的床單上一眼看出，及時交還給客人。

若寢具是白色，清潔人員較容易在第一時間發現髒污並即時處理。（AI生成圖)

酒店床單白色原因【4】給人乾淨、舒適的感覺

Jamie Cooperstein指出，白色給人一種簡潔、乾淨的印象，能令人感覺非常舒適與安心。加上白色不像其他顏色容易隱藏污垢，寢具上有任何髒污都顯而易見，反而更能展現酒店對衛生的信心。

白色給人一種簡潔乾淨的印象，能令人感覺非常舒適與安心。（AI生成圖）

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酒店床單白色原因【5】較易為大眾接受

Jamie Cooperstein表示，白色是非常百搭的顏色，無論作為底色或襯托都十分適合。雖然每個人對顏色的喜好不同，但白色是絕大多數人都能接受的。此外，白色寢具也更容易與各種房間風格或裝修設計進行搭配。

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