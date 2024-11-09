酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞　衣架毛巾可防盜

資深空姐Baelee經常透過社群網路IG分享她在外國住宿時的安全訣竅，近日有網友在Threads上轉貼Baelee拍攝的影片，包括利用酒店通常都會提供的衣架和毛巾，稍加靈活運用就能成為「擋門神器」，讓不少曾經遇過房間遭到不明人士開門的網友大讚：「超實用！」



資深空中服務員Baelee的6個酒店安全住宿心得，出國旅遊在外過夜真的要小心（點擊放大瀏覽）👇👇👇

資深空姐分享酒店安全住宿6秘訣（01製圖）

按圖了解6個酒店安全住宿心得👇👇👇

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1. 進入房間後就應將安全鎖鎖上

要複製酒店、旅館的房卡並不難，若能養成一進房就將安全鎖鎖上的習慣，能夠防止不肖人士用複製房卡的方式進入。

2. 拿掉提醒打掃清潔的門卡

若在房外掛上需要打掃清潔的門卡，可能暗示此時此刻並無人在房內，不肖人士便能趁此機會擅闖房間。

3. 將門上能看向外的「貓眼」塞住

因為被動過手腳的貓眼（防盜眼）內，可能裝有能窺視的相機，即一種能由外面看見房間內的反向透鏡，若將貓眼塞住便能有效防止被偷窺。

4. 用衣架製作簡易擋門神器

如果擔心不肖人士擅闖，可用兩支衣架，一邊用掛勾處扣緊安全鎖，再用另一衣架掛勾處扣住第一支衣架後，再扣緊門把，這樣就能有效防止陌生人開門。

5. 毛巾綁安全鎖也能有效擋門

除了運用衣架，酒店、旅館內通常會提供的小毛巾也可作為「擋門神器」，只要用毛巾綁住安全鎖，塞住安全鎖的所有空隙，也能有效防止不明人士打開門。

6. 確認房內電話可以使用

以便在需要求助時能即刻撥通電話。

網友大讚此文超實用，可轉發給長輩群組宣導。不少人表示，旅宿在外有時真的會遇到不肖人士欲擅闖房間，用衣架和毛巾擋門簡單易學。有人透露自身做法，在安全鎖綁毛巾後還會擺上一只杯子，只要門把一動，杯子就會立刻掉落，讓人馬上從睡夢中驚醒；也有人分享不同的衣架擋門方式，一樣方便有效。

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