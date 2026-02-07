旅遊心得｜出遊訂酒店容易踩雷？星級酒店經理教7招判斷酒店情況

出遊選擇酒店相當重要，除了看網絡評價，從小地方檢查也相當重要。一名擁有8年酒店經驗的工作人員透露，在入住酒店需注意的7個危險訊號，其中一項需特別留意，就是在入住時酒店有沒有要求提供身分證明等相關資料，若沒有，可能就要小心。



根據《商業內幕》（Business Insider）報導，阿爾伯克基住宅區希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Albuquerque Uptown）的副總經理瓊斯（JJ Jones）表示，入住酒店前，可以先觀察這7點，避免踩雷。

分析酒店質量7秘訣

篩選酒店7方法（01AI製圖）

+ 2

1. 停車場空蕩蕩

瓊斯表示，車道或停車場會透露酒店是否繁忙，若停車場空空的，或沒有看到其他入住旅客，代表這裡可能不是適合的住宿地點。若正處旅遊旺季，這一點尤其值得注意。

2. 缺乏可用的行李車

行李推車對於需要將大量行李帶到房間的客人來說相當重要。若進入酒店時，沒有可用的行李推車，或者沒有人幫忙提行李，這是一個警訊。因為熱情好客應該是酒店對待客人的基本態度，若沒有，可能代表酒店服務不夠周到。

3. 公共區域的燈泡

旅客應該檢查酒店公共區域的燈泡是否正常工作。儘管這聽起來微不足道，一個簡單但能說明問題的警訊是，當公共區域的燈泡不亮時，充分說明了酒店的維護情況、預算、管理和注重細節的程度。

4. 酒店對抵達前的詢問沒有回應

每一次酒店體驗都始於入住前。如果在抵達酒店前提出的要求或詢問，卻沒有得到及時的回應，這可能是一個警訊。旅客從原本對住宿的期待，轉為擔憂，這是相當不應該的。

5. 酒店入口處的整潔程度

旅客在酒店入口處的欄杆和桌子發現污垢和灰塵。公共區域是每個進出酒店的人都會使用的，所以這些區域應該保持一塵不染。如果發現灰塵，這代表工作人員很長時間沒有清潔這個區域，不禁懷疑酒店的其他區域也有很長時間沒有清潔。

6. 沒有要求提供身份證明

如果酒店工作人員在旅客抵達時，沒有要求出示身份證明，這是一個警訊。「安全必須是酒店的首要任務」，出於許多原因，入住酒店時必須出示身份證。

7. 注意床鋪有沒有塞緊

在跳上床之前，仔細看看酒店的床，以了解客房清潔的品質，這一點至關重要，包括床鋪的整理方式可能是一個巨大的警訊。照理來說床單應該塞得很緊，到必須用力拉才能拉開的程度，如果它們很容易鬆開，那麼這表明客房服務員沒有盡最大努力清潔房間。

延伸閲讀： 旅遊安全｜拿酒店房卡後「1常見習慣」很危險！專家分享防盜貼士 （點擊放大瀏覽）

+ 12

延伸閲讀：

洗澡該開浴室換氣扇？日專家曝1習慣害滴水 黴菌越生越多

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】