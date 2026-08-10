花蓮景點｜台灣最狂流水席　馬太鞍「河上餐桌」　體驗部落文化

說到台灣花蓮旅遊，大家第一個想到的可能是太魯閣、七星潭或東大門夜市，但這次小編在花蓮光復鄉發現一個超少見的體驗，竟然可以直接把餐桌搬進溪流裡吃飯！



這場由縱谷線工作室推出的「河上餐桌」體驗，不只是享用部落美食，更結合濕地生態導覽、原民文化體驗與手作活動，讓小編從踏進馬太鞍濕地的那一刻開始，就像走進另一個慢活世界。如果你正在找夏天避暑景點，或想體驗不一樣的花蓮深度旅遊，這篇一定要先收藏起來！

花蓮景點推薦（01製圖）

花蓮景點

縱谷線工作室：在溪流裡吃辦桌！馬太鞍河上餐桌真的太有創意

第一次聽到「河上餐桌」時，小編其實有點難想像畫面。直到實際抵達現場，才發現真的就是把長桌直接架設在溪流之中。腳踩著冰涼溪水，四周是綠意盎然的濕地景觀，微風吹過時格外舒服，完全是天然冷氣房的概念。

最讓小編印象深刻的是整體儀式感十足。服務人員會抬著超長竹筒上桌，裡面裝滿各種山珍海味與部落特色料理，一登場就讓現場驚呼連連。每道料理不只是美味，更像是在介紹阿美族與這片土地之間的故事。

許多參加過的遊客都提到，這不只是吃一頓飯，而是一場與自然、文化和部落生活的深度交流。遠離都市喧囂後，能夠靜靜坐在溪流中央享受晚餐，真的有種說不出的療癒感。

河上餐桌亮點：石頭火鍋、竹筒料理超吸睛

河上餐桌最吸引人的，絕對是這道石頭火鍋。工作人員會將高溫燒熱的石頭直接放入鍋中，瞬間發出滋滋作響的聲音，視覺效果超級震撼。新鮮魚蝦與在地食材在熱石作用下慢慢釋放鮮甜滋味，湯頭喝起來格外清爽鮮美。

除了火鍋之外，竹筒料理也是一大亮點。長長的竹筒裡放滿各種部落特色食材，有野菜、海鮮、傳統米食等，每一道都吃得出食材最原始的風味。最有趣的是，最後居然還會送每位參加者一個竹筒紀念杯，不僅實用，也成為這趟旅程最難忘的紀念品之一。

馬太鞍濕地體驗：親手製作天然餐具超有成就感

來到河上餐桌，絕對不只是吃飯這麼簡單。活動開始前，會由老師帶領大家利用天然植物製作餐具。從葉片、竹材到藤編材料，都來自部落周邊環境。親手將這些天然素材變成實用器具時，真的會感受到原住民族與自然共生的生活智慧。

不少參與者都提到竹葉餐具與藤編竹杯體驗令人印象深刻。雖然剛開始操作時有些挑戰，但老師都非常有耐心地一步步教學，最後完成作品時的成就感非常高。比起一般DIY活動，這種結合文化傳承與實際生活應用的體驗更有意義，也讓整趟旅程多了更多互動與記憶點。

馬太鞍濕地導覽：跟著部落族人認識花蓮生態寶藏

在正式用餐前，還能參加部落走讀與濕地導覽。跟著在地族人漫步於馬太鞍濕地，可以認識當地特有植物、生態環境以及阿美族世代生活的智慧。沿途不只是介紹自然環境，更會分享許多關於土地、河流與部落文化的故事。

許多參加過的旅客都表示，原本以為只是來吃飯，沒想到最後最感動的反而是這段走讀體驗。透過族人的分享，能更深入理解這片土地，也讓後續品嚐料理時多了一份感動與連結。這種結合生態教育與文化體驗的行程，在台灣其實相當少見，也讓馬太鞍河上餐桌成為近年花蓮最具特色的深度旅遊體驗之一。

地址：花蓮縣光復鄉西富村中正路二段22巷8號

電話：0912-383-220

營業時間：08:00–17:00（週六、週日公休）



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花蓮馬太鞍河上餐桌半日遊行程表

14:00

抵達馬太鞍濕地集合報到

14:30

部落文化導覽與濕地生態走讀

15:30

天然植物餐具DIY體驗

16:30

拍攝濕地風景與部落特色場景

17:00

河上餐桌入席體驗

17:30

品嚐竹筒料理、石頭火鍋與部落風味餐

19:00

欣賞濕地夕陽景色與部落夜晚氛圍

19:30

活動結束返程



花蓮馬太鞍河上餐桌常見問題

河上餐桌真的在溪流裡吃飯嗎？ 是的！河上餐桌最大的特色就是直接將桌椅設置於溪流中，遊客可以一邊踩著沁涼溪水，一邊享用部落料理，是全台相當少見的特色體驗。 河上餐桌需要提前預約嗎？ 建議一定要事先預約。河上餐桌屬於體驗型活動，通常採預約制進行，尤其暑假與連假期間經常額滿。 馬太鞍河上餐桌適合什麼季節前往？ 夏季最受歡迎。溪流帶來天然降溫效果，即使天氣炎熱也相當舒適，是花蓮非常熱門的避暑景點。不過春秋季節前往，同樣能感受到濕地與部落文化的獨特魅力。

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